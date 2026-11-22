El Ministerio de Salud reportó que 631.833 colombianos recibieron medicamentos o procedimientos médicos pendientes durante la ejecución del Plan de Choque (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Ministerio de Salud y Protección Social reportó que 631.833 personas en Colombia fueron puestas al día con la entrega de medicamentos o la realización de procedimientos médicos pendientes, tras la ejecución del Plan de Choque implementado por la cartera encabezada por Ana María Vesga.

Según el balance oficial divulgado por la entidad sanitaria, dentro de esta estrategia de descongestión del sistema se dispensaron exactamente 16.132.415 unidades de fármacos en el territorio nacional, volumen que representa el 55,27% del total de tratamientos que permanecían represados en las farmacias y centros asistenciales.

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La información fue dada a conocer por el Ministerio de Salud a través de su cuenta en la red social X, en la que se presentaron los resultados operativos alcanzados en la atención a los usuarios que esperaban órdenes médicas y despachos farmacéuticos desde meses anteriores.

En su publicación, la cartera citó el caso de uno de los ciudadanos beneficiados para ilustrar el alcance de la jornada de entregas: “José Arley Alzate llevaba meses esperando sus medicamentos. Hoy, con el Plan de Choque en Salud, ya los tiene”.

El Ministerio de Salud informó que 631.833 personas fueron atendidas mediante la entrega de medicamentos y la realización de procedimientos médicos que estaban pendientes (@MinSaludCol/X)

Cuentas pendientes para los colombianos: el balance del Plan de Choque en Salud

La estrategia puesta en marcha por el despacho de Ana María Vesga durante el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella tiene como objetivo eliminar las demoras en la dispensación farmacéutica y agilizar las autorizaciones de cirugías, consultas especializadas y exámenes diagnósticos acumulados en las entidades promotoras de salud del país.

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De acuerdo con los datos entregados en el informe de gestión, el cumplimiento de más de la mitad de las entregas acumuladas constituye un avance en la normalización del suministro de insumos médicos para pacientes con enfermedades crónicas y tratamientos continuos en las zonas urbanas y rurales.

Los resultados presentados por el equipo técnico del Ministerio detallan que la priorización de entregas permitió descongestionar las listas de espera en los dispensarios, al articular los inventarios disponibles con las solicitudes pendientes de los afiliados, tanto en el régimen contributivo como en el régimen subsidiado.

La estrategia permitió entregar 16.132.415 unidades de medicamentos, equivalentes al 55,27% de los tratamientos que permanecían represados (Imagen Ilustrativa Infobae)

De manera paralela a las acciones ejecutadas por el Ministerio de Salud en el sistema general, el Gobierno nacional adelantó durante el segundo semestre de 2026 otras intervenciones de contingencia en los sectores sociales, entre ellas las medidas aplicadas en el régimen de salud del magisterio y en la infraestructura escolar del país.

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En el ámbito de la atención médica para los docentes públicos, el Ministerio de Educación, bajo el liderazgo de la ministra Ilva Myriam Hoyos, y el Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) activaron desde el pasado primero de noviembre un plan de transición tras decidir no renovar el contrato fiduciario vigente y enfrentar un déficit proyectado de $2,7 billones.

Dicha intervención en el fondo docente incluyó el traslado de $859.000 millones desde el rubro de pensiones hacia el presupuesto de salud, al elevar los recursos disponibles a cerca de $4,6 billones para asegurar la continuidad de los tratamientos médicos y el suministro de medicamentos de más de 330.000 profesores y sus beneficiarios sin afectar el pago de las mesadas pensionales.

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La cartera de Salud destacó que la estrategia busca reducir las demoras que enfrentan los pacientes para acceder a sus tratamientos farmacológicos; este es su balance al corte de 17 de noviembre de 2026 (https://plandechoque.sispro.gov.co/)

Asimismo, la operación del Fomag incorporó la apertura de una auditoría forense sobre el manejo financiero de los recursos del fondo con el propósito de esclarecer el origen del déficit presupuestal y determinar las eventuales responsabilidades administrativas o penales derivadas de la gestión anterior.

Los colegios afectados también ponen a prueba al Gobierno en su Plan de Choque

En otro frente de atención gubernamental, tras el terremoto de magnitud 7,4 registrado el 10 de agosto de 2026 que dejó miles de sedes educativas afectadas y provocó el colapso de más de 800 colegios en regiones como Chocó, Buenaventura y el Eje Cafetero, el Ejecutivo destinó $369.131 millones para dotaciones escolares y obras de recuperación mediante el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (Ffie).

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Esa respuesta institucional incluyó además el despliegue de cerca de seis mil tutores pedagógicos, la habilitación de aulas temporales y la instalación de conectividad satelital en áreas rurales para evitar que más de 400.000 estudiantes interrumpieran su calendario académico tras la emergencia sísmica, de acuerdo con los reportes del Gobierno nacional.

El Gobierno destinó $369.131 millones a la recuperación de infraestructura educativa y la dotación de colegios afectados por la emergencia sísmica (Unicef)

Por su parte, el Ministerio de Salud indicó que mantendrá el seguimiento permanente sobre los operadores farmacéuticos y las instituciones prestadoras de servicios de salud en todo el territorio nacional para completar la entrega del porcentaje restante de medicamentos pendientes y garantizar la programación oportuna de los procedimientos médicos que aún requieren atención.

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