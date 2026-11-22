La grabación de la cámara de seguridad en la tienda en el barrio Alcaparros, en la localidad de Suba muestra el momento exacto en el que ocurrió el ataque con armas cortopunzantes y un machete contra Elver Santiago Méndez Castro tras reclamar a varios hombres por lanzar ofensas contra su madre (@TendenciaenXHoy/X)

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Un hombre de 26 años fue detenido en el estado Portuguesa, en Venezuela, tras ser señalado de participar en el homicidio de Elver Santiago Méndez Castro, ocurrido el 24 de octubre de 2026 en el barrio Alcaparros, de la localidad de Suba, en Bogotá.

El caso es investigado por las autoridades colombianas, que buscan establecer la responsabilidad de los involucrados en el ataque.

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El detenido, identificado de manera preliminar como Luis P., fue ubicado en el caserío Santa Ana, municipio de Ospino. La aprehensión estuvo a cargo de funcionarios del Servicio de Investigación Penal de la Policía del estado Portuguesa, según la información divulgada por las autoridades venezolanas.

El hombre era requerido por la Seccional de Investigación Criminal de Colombia (Sijín) mediante una orden de captura relacionada con el delito de homicidio. Además, figuraba con una Notificación Azul de Interpol.

La víctima fue atacada con armas cortopunzantes, entre ellas un machete, después de pedir a un grupo de personas respeto para su madre, a la que habrían insultado por hablar de la música que escuchaban en un establecimiento (Colprensa)

El detenido quedó bajo custodia de la Fiscalía venezolana

Tras el procedimiento, Luis P. quedó a disposición de la Fiscalía Primera del Ministerio Público del estado Portuguesa, con sede en la ciudad de Acarigua. Desde esa instancia se deberán adelantar las actuaciones judiciales que correspondan en Venezuela, mientras se activan los canales de cooperación con Colombia.

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La captura fuera del país llevó a una coordinación entre las autoridades de los dos países. Ahora, la Fiscalía General de la Nación y los organismos venezolanos tendrán que definir los procedimientos aplicables para que el investigado responda ante la justicia colombiana, si así lo determinan las decisiones judiciales.

Los allegados de la víctima destacaron el seguimiento de la Fiscalía colombiana al expediente y esperan que la detención permita avanzar en el esclarecimiento del crimen. Por ahora, el proceso continúa bajo reserva y las autoridades no han informado sobre nuevas capturas relacionadas con el asesinato.

La comunidad espera que los demás involucrados sean capturados y puestos ante la justicia (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ataque ocurrió tras una discusión en un establecimiento

La investigación se concentra en una confrontación que involucró a la madre de la víctima y a varias personas que se encontraban en una tienda del sector.

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De acuerdo con el relato entregado por familiares a Alerta Bogotá, la mujer había salido a ver el partido entre América y Cúcuta el 24 de octubre, cuando recibió comentarios ofensivos de dos mujeres y dos hombres luego de que ella preguntara por la música que sonaba en el establecimiento.

Ante los insultos, la mujer se comunicó con sus hijos. Minutos después llegó Méndez Castro, que, según su hermana Laura Rodríguez Castro, pidió a los asistentes que dejaran de dirigirse de esa manera a su madre.

La intervención no puso fin a la confrontación, pues los insultos continuaron por lo que la madre de la víctima decidió regresar a su vivienda con otro de sus hijos que la acompañó en el recorrido por sugerencia de Elver Santiago, mientras que él se quedó en otra tienda junto al esposo de su mamá.

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Los familiares indicaron que los presuntos responsables recorrieron varios negocios de Alcaparros y preguntaron por el paradero de Méndez Castro. Después llegaron al sitio donde se encontraba el joven e ingresaron con armas blancas, entre ellas un machete, según la denuncia conocida por las autoridades.

En el video que circula en redes sociales se aprecia que dos hombres atacaron de forma reiterada a la víctima dentro de un establecimiento comercial, que luego murió a causa de las heridas provocadas con arma cortopunzante y machete.

Imágenes de cámaras de seguridad demuestran la brutalidad del ataque en contra del joven (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad del sector, elementos que pueden ser incorporados al proceso judicial como material de análisis.

La muerte de Méndez Castro generó reacciones entre habitantes del barrio y familiares, que solicitaron avances concretos en la ubicación de todas las personas que habrían intervenido en el ataque.

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La investigación busca precisar cuántos involucrados participaron, cuál fue la secuencia de los hechos y qué responsabilidades individuales tienen.