Grupo Firme excluye canciones de su catálogo en vivo para evitar cancelaciones y multas de hasta 1,000 UMA en municipios que prohíben la apología del delito. (IG: Grupo Firme)

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Grupo Firme retira composiciones de su repertorio para evitar la suspensión de sus presentaciones ante las sanciones administrativas que imponen los municipios del país contra los narcocorridos y temas bélicos que hacen apología del delito.

La agrupación prepara una gira de estadios para 2027 tras registrar 455,000 boletos vendidos en nueve conciertos en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México.

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La clausura de un evento masivo obliga a reembolsar decenas de miles de entradas, pagar penalizaciones a los recintos y perder convenios comerciales con patrocinadores.

Las normas locales aplican castigos que oscilan entre 117,310 pesos y más de un millón de pesos por cantar temas vinculados con organizaciones delictivas.

Los promotores asumen las sanciones en los palenques, pero en los recintos de gran formato las pérdidas comprometen la viabilidad de la fecha.

Los ayuntamientos condicionan las licencias con pólizas obligatorias

El vocalista Eduin Caz explicó que la banda ajusta las canciones según las normas de cada localidad. Eduin Caz declaró que optaron por retirar piezas de los espectáculos para esquivar las medidas punitivas y mantener los calendarios autorizados por las direcciones de gobierno.

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“También hemos dejado de cantar corridos y seguimos al pie de la letra las reglas”, sostuvo el cantante durante un encuentro con la prensa tras recibir un galardón anual.

La advertencia administrativa más reciente ocurrió en el municipio de El Marqués, Querétaro. La autoridad local multó con 1,000 Unidades de Medida y Actualización a la empresa responsable de un espectáculo tras la ejecución de composiciones no aprobadas en la lista previa.

El estado de Querétaro mantiene vigente un decreto que faculta a las áreas de seguridad ciudadana a desalojar recintos y cancelar licencias comerciales. Quince municipios aplican esa disposición para impedir la difusión de temas que hagan apología de conductas ilícitas.

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En plazas como Querétaro y Chihuahua, los reglamentos locales obligan a entregar repertorios previos o depósitos de hasta 6,500 UMA para autorizar espectáculos en vivo. (Instagram: graniel.gabriel)

Las canciones retiradas y la negativa en el palenque de Aguascalientes

La exclusión de temas ya generó tensiones con los asistentes a los conciertos. En el Palenque de la Feria Nacional de San Marcos, en Aguascalientes, el público exigió la interpretación de “Se fue la pantera”, una de las piezas más conocidas de la primera etapa de la agrupación.

Eduin Caz rechazó la petición de la audiencia desde el escenario. El Congreso de ese estado aprobó sanciones directas contra espectáculos públicos que difundan contenidos bélicos, lo que motivó que la banda mantuviera el repertorio convenido con las dependencias locales.

“Ustedes saben que las reglas son las reglas y hay que seguirlas, discúlpenme”, argumentó Caz ante los reclamos de los asistentes.

El grupo completó la presentación sin interpretar composiciones observadas por las autoridades estatales.

Entre las piezas que el conjunto excluye en las ciudades con restricciones figuran “El Roto” y “El Corrido del Barco”.

Ambas producciones formaron parte de los primeros discos grabados en Tijuana entre 2016 y 2017, cuando el proyecto tocaba en bares y fiestas privadas.

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Eduin Caz rechazó interpretar "Se fue la pantera" en la Feria de San Marcos ante la vigencia de la ley estatal que sanciona los contenidos bélicos en eventos públicos. (Cuartoscuro)

El modelo corporativo de estadios exige contratos comerciales limpios

El crecimiento comercial de Grupo Firme modificó su relación con las regulaciones gubernamentales. En septiembre de 2022, la banda reunió a 280,000 personas en el Zócalo de la Ciudad de México en un concierto coordinado con las autoridades de la capital.

Los contratos masivos involucran plataformas globales de emisión digital como Disney+, que transmitió en vivo la gira “La Última Peda”.

La presencia de marcas comerciales multinacionales exige el cumplimiento estricto de los marcos regulatorios de Protección Civil en cada entidad.

El Ayuntamiento de Chihuahua cobra una fianza obligatoria de 6,500 Unidades de Medida y Actualización antes de autorizar conciertos en ferias ganaderas.

La Tesorería de esa ciudad retuvo más de 7 millones de pesos entre 2023 y 2026 a empresas que permitieron temas delictivos.

Los promotores de palenques absorben las garantías retenidas como parte del costo del boletaje.

En los estadios de fútbol y arenas de gran capacidad, la detención de un concierto de 65,000 asistentes por parte de inspectores municipales acarrea demandas civiles y cancelación de seguros.

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La presencia de marcas multinacionales y transmisiones en plataformas globales como Disney+ obliga a la banda a blindar sus permisos de Protección Civil en recintos de más de 60,000 personas. (FOTO: EDGAR NEGRETE/CUARTOSCURO)

La ruta hacia la gira masiva de 2027

La agrupación tijuanense consolidó su audiencia fuera de los corridos mediante temas de fiesta y desamor. Producciones como “Ya supérame”, “En tu perra vida” y “El tóxico” permitieron su expansión en Estados Unidos y colaboraciones con artistas del pop latino.

Eduin Caz comunicó un cambio en su preparación profesional al cumplir siete meses sin consumir alcohol y retomar entrenamientos físicos diarios.

El vocalista detalló que el proyecto requiere estabilidad operativa para afrontar los compromisos de la gira programada para 2027.

Con temas de desamor y fiesta como "Ya supérame", la agrupación tijuanense estructura su próxima gira de estadios sin arriesgar suspensiones administrativas. (Foto: Instagram/@grupofirme)

La decisión de no confrontar las leyes municipales distancia a Grupo Firme de los exponentes de los corridos tumbados, quienes asumen las detenciones administrativas y la pérdida de fianzas como un elemento constante de sus giras en México.

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El acatamiento de los reglamentos locales traza una línea divisoria en el regional mexicano: mientras los exponentes del corrido bélico asumen la fianza confiscada y el arresto como parte de su costo operativo, Grupo Firme protege su maquinaria corporativa para no poner en riesgo las fechas masivas de 2027.