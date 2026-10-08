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El jefe de Comercio de la UE llega a China con el objetivo de rebajar las tensiones económicas y evitar una guerra comercial

Este jueves, Maros Sefcovic buscará evitar una escalada económica que perjudique a ambas partes. El bloque acumuló el año pasado un déficit comercial con Beijing de cerca de USD 1.100 millones diarios, que Bruselas atribuye a prácticas “desleales” por parte del gigante asiático

El comisario europeo de Comercio y Seguridad Económica, Maros Sefcovic, informa a los medios de comunicación en la Delegación de la Unión Europea ante los Estados Unidos, en Washington D. C. (EEUU) (REUTERS/Ken Cedeno/Archivo)
El comisario europeo de Comercio y Seguridad Económica, Maros Sefcovic, informa a los medios de comunicación en la Delegación de la Unión Europea ante los Estados Unidos, en Washington D. C. (EEUU) (REUTERS/Ken Cedeno/Archivo)
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El comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, tiene previsto llegar este jueves a China para abrir dos jornadas de diálogo con las autoridades de Beijing, en un intento por evitar una guerra comercial entre ambas partes. La misión ocurre en medio de un desequilibrio comercial que preocupa a la Unión Europea.

El bloque continental acumuló el año pasado un déficit con el gigante asiático de cerca de mil millones de euros diarios, unos USD 1.100 millones, una situación que en Bruselas atribuyen a prácticas comerciales consideradas “desleales”. Europa busca contener las tensiones, aunque también procura preservar el acceso a los minerales de tierras raras chinos, insumos necesarios para buena parte de su actividad industrial. La posibilidad de que Beijing restrinja esos suministros limita el margen de presión europeo.

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Las conversaciones coinciden con el llamado de Emmanuel Macron y Friedrich Merz, presidente de Francia y canciller de Alemania, para que la Unión Europea disponga de un mecanismo de respuesta ante una eventual escalada comercial. En una carta a la que accedió el medio francés AFP, ambos dirigentes instaron al bloque a preparar un “instrumento creíble” que permita actuar con rapidez frente a medidas hostiles. El texto no mencionó de forma explícita a China.

La propuesta se debatirá durante la cumbre de líderes de la Unión Europea prevista para la próxima semana. El mecanismo daría a la Comisión Europea facultades para responder a una agresión comercial en cuestión de días.

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El canciller alemán Friedrich Merz y el presidente francés Emmanuel Macron celebran una conferencia de prensa en Schloss Augustusburg en Bruehl, Alemania (REUTERS/Thilo Schmuelgen/Archivo)
El canciller alemán Friedrich Merz y el presidente francés Emmanuel Macron celebran una conferencia de prensa en Schloss Augustusburg en Bruehl, Alemania (REUTERS/Thilo Schmuelgen/Archivo)

China pidió a Francia y Alemania que eviten medidas “proteccionistas”. El Ministerio de Comercio chino lanzó la advertencia el martes y sostuvo que París y Berlín, como grandes economías, deben defender “la apertura, la cooperación y el libre comercio”.

“Esperamos que Francia y Alemania, como principales economías del mundo, defiendan la apertura, la cooperación y el libre comercio”, señaló el organismo en un comunicado. “Deben evitar tomar el camino equivocado de la manera equivocada, para no sufrir ellos mismos las consecuencias”, añadió.

La posición de Xi Jinping también queda expuesta por la dependencia china de las exportaciones, que compensan la inestabilidad de la economía interna del país.

Antes del viaje del comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, a Beijing, el presidente de la Comisión de Comercio del Parlamento Europeo, Bernd Lange, sostuvo que la “crisis económica en China” da a la Unión Europea “poder de negociación”. “La UE dispone de un amplio abanico de herramientas para combatir las subvenciones injustas, el dumping, las prácticas de contratación discriminatorias y la coerción económica. Estos instrumentos deben aplicarse de forma coherente y, cuando sea necesario, reforzarse”, declaró en un comunicado.

Banderas de la UE y China (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)
Banderas de la UE y China (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)

La Unión Europea y China negocian desde junio para contener las tensiones comerciales, aunque analistas ven poco probable un acuerdo amplio durante la visita de Sefcovic, a Beijing. A comienzos de año, Sefcovic expresó su intención de alcanzar “resultados tangibles para octubre”.

El funcionario fijó tres objetivos para las conversaciones: contener el incremento de importaciones en sectores estratégicos, ampliar las ventas europeas al mercado chino y mejorar el acceso a materias primas críticas.

Bruselas busca además definiciones sobre las licencias de exportación de tierras raras y otros insumos, después de que China impusiera restricciones el año pasado. La Comisión Europea también pretende que Beijing acepte límites voluntarios a sus exportaciones, entre ellas las de automóviles híbridos destinados al bloque. China rechaza de forma firme la imposición de cuotas de importación.

Ignacio García Bercero, investigador del centro de estudios Bruegel, con sede en Bruselas, consideró que un entendimiento sectorial sería un avance. “Pero si se pudiera identificar un sector en el que se pudiera poner a prueba un acuerdo de restricción de exportaciones con China, eso sería un buen paso”, declaró a la AFP. Zhu Tian, profesor de Economía de la Escuela Internacional de Negocios China Europa de Shanghái, coincidió en que el diálogo podría derivar en acuerdos “sobre algunos temas específicos”.

(Con información de AFP)

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