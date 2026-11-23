Siga aquí el estado de las calles principales en la capital del país- crédito Secretaría de Movilidad Bogotá (Ventanilla Única de servicios/Secretaría de Movilidad)

Gremios del transporte se concentrarán este lunes 23 de noviembre para protestar contra las fotomultas, desde las 12:00 p. m. en el Parque de los Hippies, en Chapinero, Bogotá.

La movilización avanzará por la carrera Séptima y concluirá con un plantón frente a la Federación Colombiana de Municipios. La convocatoria reúne a camioneros, motociclistas, taxistas, mensajeros, transportadores de carga y conductores de plataformas.