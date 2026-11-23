Gremios del transporte se concentrarán este lunes 23 de noviembre para protestar contra las fotomultas, desde las 12:00 p. m. en el Parque de los Hippies, en Chapinero, Bogotá.
La movilización avanzará por la carrera Séptima y concluirá con un plantón frente a la Federación Colombiana de Municipios. La convocatoria reúne a camioneros, motociclistas, taxistas, mensajeros, transportadores de carga y conductores de plataformas.
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La Secretaría Distrital de Gobierno indicó que mantiene presencia en el lugar con los Gestores de Diálogo Social, quienes solicitaron habilitar un carril solidario para facilitar el paso de vehículos. Los manifestantes no aceptaron la petición, según la entidad.
El informe a las 10:02 a. m., la Secretaría de Movilidad informó que se mantienen “con bloqueo a dos carriles, sobre la calle 72 con carrera 9″. De esta manera, la entidad recomendó la ruta alterna de la calle 85 al oriente.
Transmilenio agregó: “A la hora los servicios duales L81 y M84, y de TransMiZonal del sector, continúan con desvíos”.
Afectaciones viales por manifestación
El bloqueo en la calle 72 impide el paso hacia el oriente y obligó a TransMilenio a modificar preventivamente los recorridos de servicios duales y rutas de TransMiZonal. Los usuarios pueden enfrentar cambios de trayecto y demoras mientras continúe la manifestación.
De acuerdo con información de Transmilenio, en la mañana del 23 de noviembre: “Por manifestación ajena a la operación, en sentido occidente - oriente, los servicios de TransMiZonal del sector y las rutas duales M84 y L81 implementan desvíos”.
La manifestación de maestros bloquea por completo la calle 72 frente a la sede de Fiduprevisora, en Chapinero, en el norte de Bogotá, y afecta la movilidad de conductores y usuarios del transporte público.
La Secretaría de Movilidad informó a las 9:19 a. m.: “Se presenta afectación vial, por manifestación con bloqueos intermitentes, sobre la calle 72 con carrera 9″.
Según el reporte de la Secretaría de Movilidad en las primeras horas de la jornada se registraron tres choques y una falla semafórica este lunes 23 de noviembre. Los incidentes se concentran en la avenida Boyacá, la avenida Centenario y la NQS.
La novedad semafórica está en la avenida Centenario con carrera 60, en la localidad de Puente Aranda, donde equipos de semaforización trabajaron para restablecer el servicio.
En la avenida Boyacá con avenida Centenario, en Fontibón, chocaron un carro particular y una bicicleta; en la intersección con calle 80, otro automóvil impactó contra el andén. Además, en la NQS con calle 73, sentido norte-sur, en Barrios Unidos, colisionaron un camión y una camioneta.