Según la NASA, una superluna puede lucir hasta un 14% más grande y un 30% más brillante que la luna llena más pequeña del año - crédito VisualesIA Infobae

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Los cielos del fin y el principio de años nos tienen preparadas grandes sorpresas a todos los fanáticos de la luna y los fenómenos astronómicos.

Y es que para despedir este 2026 y dar la bienvenida al 2027 el cielo nocturno será adornado con tres hermosas superlunas, las cuáles llegan en un gran momento pues en esta época del año es más fácil tener cielos despejados que nos permitan verlas en todo su esplendor

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El trío de superlunas comienza este 24 de noviembre de 2026 y se extiende hasta enero de 2027 y lo mejor de todo es que una de ellas cae el 24 de diciembre, justo el día de la nochebuena, lo que sin duda se siente como un buen augurio para cerrar el año y dar un aspecto místico a esta noche mágica.

Es por eso que aquí te decimos qué días serán las superlunas, cuál serán sus puntos de mayor visibilidad en México y sus bellos significados.

La Luna llena de octubre emerge en el horizonte sobre la silueta de un paisaje arbolado durante el crepúsculo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

24 de noviembre de 2026: Luna del Castor (<i>Beaver Moon</i>)

En Ciudad de México, la superluna del martes 24 de noviembre saldrá alrededor de las 18:03 horas, por el este-noreste.

El Sol se pondrá cerca de las 17:56 horas, así que el momento más favorable para verla será durante los primeros minutos tras su salida, entre 18:03 y 18:30 horas, cuando estará baja sobre el horizonte y puede parecer más grande por un efecto visual.

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La fase llena exacta ocurre a las 08:53 horas, tiempo del centro de México, pero entonces la Luna estará bajo el horizonte. Para observarla con mayor altura y sin obstáculos, se podrá ver durante toda la noche; en CDMX alcanza su punto más alto cerca de la 01:01 horas del miércoles 25 de noviembre.

El horario de salida cambia según la ciudad. Por ejemplo, se prevé a las 17:52 horas en Monterrey y a las 18:18 horas en Guadalajara.

¿Por qué se llama Luna del Castor?

La Luna del Castor es el nombre tradicional que recibe la Luna llena de noviembre en América del Norte. Este 2026 coincide además con una superluna: una Luna llena que ocurre cerca de su punto de mayor proximidad a la Tierra.

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El nombre se asocia con la temporada en que los castores terminan de reforzar sus madrigueras y almacenan alimento antes del invierno. También se ha relacionado con el periodo histórico en que se colocaban trampas para castores, cuando su piel tenía mayor valor para el comercio de invierno.

La denominación proviene de tradiciones estacionales de pueblos indígenas norteamericanos y fue difundida después por almanaques agrícolas. Si bien no se trata de una clasificación astronómica oficial son nombres que han sido heredados de generaciones pasadas.

Un castor sobre un tronco en la orilla de un lago contempla la luna llena reflejada en el agua durante una noche de otoño en América del Norte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

24 de diciembre de 2026: Luna Fría (<i>Cold Moon</i>)

Esta será la superluna más cercana a la Tierra de las tres y la superluna más grande del año.

La superluna de diciembre alcanzará su fase llena la noche del miércoles 23 de diciembre de 2026, a las 19:28 horas en Ciudad de México.

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En tiempo universal ocurre a las 01:28 horas del jueves 24 de diciembre.

Para Ciudad de México, el mejor momento será la tarde-noche del 23 de diciembre:

Fase llena exacta: 19:28 horas.

Salida estimada de la Luna: cerca de la puesta de Sol, alrededor de las 17:50 horas .

Mejor visibilidad para apreciar su tamaño aparente: entre 17:50 y 18:30 horas , baja sobre el horizonte este, siempre que haya vista despejada.

Mayor altura en el cielo: alrededor de la medianoche, aunque el efecto de “Luna gigante” es menos perceptible que al salir.

¿Por qué se llama Luna Fría?

La Luna llena de diciembre se conoce como Luna Fría porque ocurre cerca del inicio del invierno en el hemisferio norte, cuando llegan las noches más largas y las temperaturas más bajas del año.

El nombre proviene de tradiciones de pueblos indígenas de América del Norte y fue difundido posteriormente por almanaques agrícolas. Se relaciona con el frío que caracteriza diciembre, no con una propiedad física o astronómica de la Luna.

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La Luna Fría significa, en sentido tradicional, la llegada de la etapa más fría y oscura del año en el hemisferio norte. Es el nombre que recibe la Luna llena de diciembre por coincidir con el invierno, las noches largas y el descenso de temperaturas.

Si bien no tiene un significado astronómico especial ni modifica los efectos de la Luna sobre la Tierra se trata de una denominación cultural, asociada con tradiciones estacionales de pueblos indígenas de América del Norte y difundida después por almanaques.

También se interpreta como un marcador del cierre del ciclo anual y de preparación para el invierno, aunque esas lecturas varían entre comunidades y no forman parte de una clasificación científica oficial.

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La luna llena se ilumina de un color rojizo intenso, creando un espectáculo astronómico en el cielo nocturno. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

22 de enero de 2027: Luna del Lobo (<i>Wolf Moon</i>)

Para Ciudad de México, la superluna o Luna del Lobo alcanza su fase llena a las 06:17 horas del viernes 22 de enero de 2027. A esa hora estará cerca de ocultarse, por lo que no será el momento más conveniente para verla.

La mejor oportunidad será la tarde previa:

Salida de la Luna: 17:43 horas del jueves 21 de enero , por el este-noreste .

Mejor punto de visibilidad: entre 17:43 y 18:30 horas del 21 de enero , poco después de salir y cerca del atardecer. En ese lapso se verá prácticamente llena y puede parecer más grande cerca del horizonte por la llamada ilusión lunar.

También podrá observarse la noche del viernes 22 de enero, poco después de la puesta del Sol, aunque ya estará en fase menguante mínima y su salida será más tarde.

¿Por qué se llama Luna Lobo?

La Luna llena del 22 de enero de 2027 se llama Luna del Lobo porque enero era asociado, en tradiciones de pueblos indígenas de América del Norte y almanaques posteriores, con los aullidos de lobos durante las noches de invierno.

La explicación más difundida señala que, ante el frío y la escasez de alimento, los lobos se acercaban a los asentamientos o se escuchaban con mayor frecuencia. No obstante, el nombre no describe un comportamiento universal de los animales ni tiene una base astronómica: es una denominación cultural y estacional para la primera Luna llena del año.

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Su significado se vincula con el invierno, la resistencia y la vida nocturna en la temporada de frío. En algunas interpretaciones contemporáneas también se le atribuyen ideas de intuición o renovación.

La Luna del Lobo de enero de 2027 será además una superluna, al coincidir la Luna llena con una distancia relativamente corta respecto de la Tierra.

Un lobo solitario aúlla bajo la luna llena, evocando un escenario místico y salvaje en la tranquilidad de la noche. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Así que ya lo sabes, los románticos amantes de la luna tendrán tres días para poder disfrutarla en todo su esplendor.