Prisca Awiti anunció su retiro del deporte profesional (REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

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Prisca Awiti anunció su retiro del deporte profesional, después de una carrera en la que obtuvo la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024 y se convirtió en la primera mexicana en subir al podio olímpico del judo. Este lunes 23 de noviembre, la atleta anunció en vivo para el programa SportCenter de ESPN la razón de su retiro.

A sus 30 años, Prisca Guadalupe se sinceró sobre cómo llevó este proceso personal para despedirse de las competencias y del deporte profesional. Aseguró que no fue una decisión sencilla pero confesó que París 2024 estaba previsto para ser su último ciclo mundialista.

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“Ha sido una decisión, en lo personal difícil, un poco raro, pero he tomado la decisión de retirarme del deporte de alto rendimiento. Creo que antes de París siempre tuve en mente que iba a ser mi último ciclo”, confesó.

La hoy exjudoca compartió entre lágrimas lo difícil que fue darse cuenta que dejó de disfrutar el deporte, pues aseguró que empezó a sentirse obligada por su entorno.

¿Por qué se retira Prisca Awiti del deporte profesional?

¿Por qué se retira Prisca Awiti del deporte profesional? (AP Foto/Eugene Hoshiko)

Según explicó Prisca, el haber ganado la medalla olímpica en París 2024 fue el momento más álgido de su carrera por todo lo que generó su participación y la marca histórica para la delegación mexicana en Juegos Olímpicos, pero después del triunfo vivió un periodo personal complicado.

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“Creo que nunca me imaginé todo el boom que hizo mi medalla, todos los momentos increíbles que vinieron después. Y creo que en lo personal como que me perdí un poquito en ese como ambiente y sentí que ya estaba haciendo, pues el deporte seguía por los demás, ¿no? Por obligación", compartió.

Sobre su razón para retirarse del judo, con lágrimas y un nudo en la garganta confesó que sintió presión de su entorno, de no ser lo suficiente y a pesar de tener una medalla olímpica, el sentimiento de fracaso la rondaba.

“Siento que cierta parte de mí sentí que les estaba fallando ¿sabes? Que es muy triste porque siento que logré algo muy increíble en mi carrera. Y aun así sentir ... fracaso ha sido algo muy difícil para mí de procesar. Entonces, cuando ya fui a hablar con mi familia, creo que para mí lo más bonito fue que estaban felices. O sea, no había nadie que me hiciera sentir que había fracasado o que había fallado. Pues fue algo super difícil, pero también fue algo que me hizo sentir que estaba tomando la decisión correcta", sentenció.

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Con medalla olímpica, Prisca Awiti anuncia su retiro del judo profesional (X / Olimpismo Mexicano)

París 2024 dejó la primera medalla olímpica femenil de México en judo

La judoca compitió en la división de -63 kilogramos y alcanzó la final olímpica el 30 de julio de 2024, cuando enfrentó a la eslovena Andreja Leški. La presea de plata fue la primera medalla olímpica femenil de México en esta disciplina.

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) señaló que la salida de Awiti del alto rendimiento concluye un ciclo que incluyó participaciones en dos ediciones de los Juegos Olímpicos y resultados en torneos continentales.

Prisca Awiti participó en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 antes de competir en París 2024. En la capital francesa avanzó hasta el combate por el oro de su categoría y finalizó en el segundo lugar.

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El resultado colocó a México por primera vez en el podio olímpico femenil del judo. La medalla llegó en una disciplina en la que el país no había obtenido antes una presea olímpica de mujeres.

Prisca Awiti terminó su participación en París 2024 y en su arribo a México fue recibida con aplausos y porras de amigos y familiares Crédito: X/ @VianeyZarate 6. Tag: Personaje o protagonistas:

Así fue la carrera de Prisca Awiti

La atleta nació el 20 de febrero de 1996 en Enfield, Londres, Inglaterra. Es hija de padre keniano y madre mexicana, con raíces familiares en León, Guanajuato.

Antes de dedicarse al judo, practicó gimnasia. Más tarde se acercó a este deporte motivada por su hermano Philip y comenzó su formación en el Enfield Judo Club junto con sus hermanos.

Prisca Awiti cursó Ciencias del Deporte en la Universidad de Bath, en Inglaterra. En 2017 decidió representar a México en competencias internacionales y cinco años después estableció su residencia en el país.

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La judoca obtuvo medallas de plata en el Campeonato Panamericano de Judo de 2021 y 2023. Esos resultados la llevaron a consolidarse entre las competidoras de la categoría de -63 kilogramos en el continente.

En los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 ganó la medalla de bronce. Ese torneo formó parte de su preparación rumbo a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Su recorrido olímpico comprendió Tokio 2020 y París 2024. En esta última edición consiguió la medalla de plata tras disputar la final ante Leški.

Awiti pone fin a su etapa como deportista profesional. Su registro competitivo incluye una plata olímpica, dos platas en el Campeonato Panamericano de Judo y un bronce en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Además, en 2024 fue galardonada con el Premio Nacional del Deporte en la modalidad no profesional.

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