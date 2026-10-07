Rusia lanzó un bombardeo combinado con misiles y drones contra Kiev: al menos seis muertos

Un miembro de la unidad de desactivación de explosivos de la policía trabaja en una escuela dañada tras el impacto de un dron de ataque ruso, en el marco de la ofensiva de Rusia contra Ucrania, en Kiev (Ucrania), el 1 de octubre de 2026 (REUTERS/Gleb Garanich)

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Al menos dos personas murieron en Kiev y otras cuatro en el resto de Ucrania durante un ataque ruso con drones y misiles balísticos, según informaron este miércoles las autoridades ucranianas, que reportaron daños en varios distritos de la capital.

Las víctimas fallecieron en el distrito de Dárnitsia, de acuerdo con el primer balance difundido por la Administración Militar de Kiev. El alcalde de la ciudad, Vitali Klichkó, señaló en Telegram que el ataque también provocó daños en otros sectores de la ciudad.

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El ministro de Asuntos Exteriores, Andrii Sybiha, denunció un “ataque masivo con cientos de misiles y drones que alcanzaron edificios residenciales e infraestructuras críticas”. “Al menos dos personas murieron en la capital y otras cuatro en el resto del país”, reportó.

La Fuerza Aérea de Ucrania advirtió durante la madrugada que drones y misiles balísticos rusos se dirigían hacia Kiev. El ataque también alcanzó otras regiones del país.

“Todo Kiev vive con miedo”, relató Irina Ribalchenko en diálogo con la agencia AFP, empleada bancaria de 41 años, quien se refugió en una estación de metro durante la alerta. “Tomamos nuestras cosas y vinimos aquí”, agregó. Las sirenas aéreas suenan de forma recurrente en la capital para advertir a la población, que busca refugio en sótanos, estaciones de metro y otros espacios protegidos.

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El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmó el martes que disponía de información sobre los preparativos de un ataque ruso de gran escala contra Ucrania. Por este motivo, ordenó reforzar la protección de las infraestructuras logísticas, después de los ataques de las fuerzas del Kremlin contra puentes estratégicos sobre el río Dnipro, que conectan las dos orillas de Kiev.

Un dron ruso propulsado por reactor impacta contra uno de los puentes de Kiev durante el ataque de Rusia a Ucrania, en Kiev (Ucrania), el 2 de octubre de 2026 (REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Después del discurso de Zelensky, los cortes programados de electricidad dejaron sin luz a algunos sectores de Kiev, una medida destinada a reducir la presión sobre la red eléctrica. La ciudad de Zaporizhzhia, en el centro de Ucrania, también sufrió ataques durante la madrugada. El jefe de la administración militar local, Mijaílo Semikin, informó que una “infraestructura de transporte” fue alcanzada, sin aportar más detalles.

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En paralelo, el Gobierno de Polonia anunció el martes que desplegará sistemas de defensa Patriot en la provincia de Lublin, fronteriza con Ucrania, ante el aumento de incidentes de seguridad vinculados con drones rusos que obligaron en varias ocasiones a activar a la Fuerza Aérea polaca.

El ministro de Defensa, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, afirmó que el objetivo consiste en “proteger la provincia de Lublin” y reforzar la seguridad de los habitantes y de los servicios de transporte aéreo, afectados con frecuencia por las alertas.

El Gobierno polaco también enviará tropas a la región, incluidas unidades no tripuladas. El despliegue abarcará, en particular, las localidades de Bilgorae, Lukuva y Poniatova.

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Sistemas de misiles Patriot del 37.º Escuadrón de Misiles de Defensa Aérea de Polonia, el día de la ceremonia en la que se anunció su plena capacidad operativa de combate para el Sistema Integrado de Mando de Batalla (IBCS) (REUTERS/Archivo)

El anuncio coincidió con la llegada de sistemas Patriot procedentes de Suecia, destinados a proteger el centro logístico de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en Rzeszów, al sur de Polonia. Desde esa base se coordinan entregas de asistencia para Ucrania.

El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, confirmó el envío. La misión reemplazará al contingente neerlandés e incluirá cerca de 100 efectivos, además de aviones de combate Gripe que llegaron al país en los últimos días para participar en operaciones aéreas. El ministro de Defensa sueco, Pål Jonson, señaló que la protección de esa ruta de suministros constituye una prioridad. “Asegurar estas rutas es esencial”, escribió en redes sociales.

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Jonson sostuvo que “Rusia ha buscado repetidamente socavar el apoyo a Ucrania y ha violado el espacio aéreo de la Alianza”. También afirmó que Suecia debe reforzar el flanco oriental de la OTAN y vinculó esa tarea con el respaldo militar a Ucrania.

(Con información de EFE)