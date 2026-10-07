León XIV advirtió a los obispos de una brecha entre la vivencia de la sexualidad y la visión cristiana del matrimonio

El papa León XIV celebra un audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, el 7 de octubre de 2026. REUTERS/Remo Casilli

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El papa León XIV reconoció este miércoles que se ha ensanchado la distancia entre la manera en que hoy se viven la sexualidad y la intimidad y la visión cristiana del matrimonio. Lo dijo en el Vaticano, ante los obispos reunidos hasta el 14 de octubre para evaluar la aplicación de Amoris Laetitia (La alegría del amor), la exhortación sobre la familia que firmó Francisco hace diez años.

El pontífice, nacido en Estados Unidos, habló en inglés en una sesión inaugural abierta a la prensa; el resto de la reunión es a puerta cerrada. Sostuvo que los jóvenes siguen aspirando al amor, la fidelidad y el sentido de pertenencia, pero que muchos no logran imaginar cómo concretarlos en su vida. Pidió a los obispos encontrar “nuevas formas” de ayudar a las familias.

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León calificó el documento como un paso importante en la tradición pastoral de la Iglesia, pero no mencionó su apertura más polémica: que los católicos divorciados y vueltos a casar por lo civil puedan comulgar. Planteó, en cambio, si la Iglesia sabe reconocer “la obra de la gracia incluso en situaciones marcadas por limitaciones, heridas y aparentes fracasos”.

En la misma jornada, la religiosa Helen Alford, presidenta de la Academia Pontificia de Ciencias Sociales, pidió a los obispos considerar la ley de la gradualidad al aplicar las normas de la Iglesia a situaciones familiares difíciles. El concepto reclama matices en lugar de una aplicación en blanco y negro de las reglas, y sostiene que en contextos sociales cambiantes hay que combinar las exigencias objetivas de la ley con los procesos graduales que viven las personas.

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El papa León llega a la audiencia general semanal en la plaza de San Pedro, en el Vaticano, el 30 de septiembre de 2026. REUTERS/Yara Nardi

La cifra de asistentes varía según las fuentes. El Vaticano convocó a los presidentes de 115 conferencias episcopales y a los jefes de las Iglesias católicas orientales, y León sumó veintidós invitados personales. Reuters habló de unos 150 obispos y AFP, de prelados de 120 países. Participan también once matrimonios y teólogos.

Entre los 22 invitados personales del papa figuran varios colaboradores cercanos de Francisco: los cardenales estadounidenses Blase Cupich (Chicago), Robert McElroy (Washington) y Joseph Tobin (Newark), el obispo Daniel Flores, de Brownsville (Texas), y los cardenales Víctor Manuel Fernández, Luis Antonio Tagle, Jean-Claude Hollerich y José Cobo Cano. Según AP, la lista incluye además a dos obispos de China.

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Los organizadores sostienen que la cita no busca debatir ni reescribir el texto de 2016, sino conocer cómo se aplicó en cada región. No se prevé un documento nuevo, aunque el Vaticano difundirá la semana próxima una síntesis. No es una asamblea del Sínodo de los Obispos, pero se desarrolla con “un estilo sinodal”, según la Santa Sede.

El temario incluye el acompañamiento de quienes atraviesan una separación o un divorcio, la convivencia sin matrimonio y la transmisión de la fe. El trato de la Iglesia a las personas LGBT no figura oficialmente en la agenda, aunque podría surgir en los debates.

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Miembros de la comunidad LGBTQ+ se toman de la mano al cruzar la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro durante una peregrinación vinculada al Año Santo de la Iglesia Católica, en el Vaticano, el 6 de septiembre de 2025. REUTERS/Guglielmo Mangiapane

El documento preparatorio que el Vaticano publicó el 6 de julio atribuye a factores económicos, sociales y culturales el debilitamiento de la confianza de los jóvenes en la posibilidad de construir un proyecto matrimonial estable. También dedica atención específica a los primeros años de matrimonio, que considera un tiempo decisivo, e invita a las conferencias episcopales a consultar a las familias de sus comunidades antes de la reunión.

Amoris Laetitia se firmó el 19 de marzo de 2016, tras dos sínodos sobre la familia, en 2014 y 2015, dominados por el debate sobre el divorcio. Una nota al pie del capítulo octavo afirmó que los fieles en situaciones irregulares podían recibir “la ayuda de los sacramentos”. La norma vigente impide comulgar a quien se volvió a casar sin anulación del primer matrimonio, salvo que se abstenga de relaciones sexuales con su nueva pareja.

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Francisco no fijó una regla universal. Sugirió que obispos y sacerdotes decidieran caso por caso y aprobó por separado una reforma para agilizar las nulidades. El 19 de septiembre de 2016, los cardenales Raymond Burke, Walter Brandmüller, Carlo Caffarra y Joachim Meisner le enviaron cinco dubia, o dudas formales, sobre esos pasajes. La carta se hizo pública dos meses después y el papa no la respondió.

La síntesis que se conocerá después del 14 de octubre mostrará si el diagnóstico de León sobre la brecha entre sexualidad y matrimonio se traduce en cambios pastorales o queda abierto hasta la asamblea del Sínodo de octubre de 2028, que cerrará la fase de implementación sinodal en curso.

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