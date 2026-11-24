Plex entrevista a Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo (Montaje Infobae)

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El youtuber Daniel Alonso Agúndez, más conocido como Plex, publica mañana, miércoles 25 de noviembre, las entrevistas que grabó por separado con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; y el líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, a cuatro días de las elecciones generales de este domingo. El propio creador de contenido confirmó la fecha este lunes a través de sus redes sociales, donde adelantó el estreno con una fotografía junto a cada uno de los candidatos.

Las conversaciones se emitirán de forma consecutiva en su canal de YouTube, YoSoyPlex, que reúne cerca de 15 millones de seguidores. La entrevista con Sánchez saldrá a las 20:00, mientras que la de Feijóo se publicará una hora después, a las 21:00.

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Los dos candidatos a la Presidencia del Gobierno han recurrido -presumiblemente en un intento de atraer el voto de los 1.615.127 jóvenes que, según datos del INE, podrán ejercer su derecho al voto por primera vez— al formato de entrevista con creadores de contenido como parte de sus respectivas campañas para la cita electoral del 29N. Las conversaciones en el canal de Plex se suman a otras apariciones similares previas: Feijóo ya se había entrevistado con el youtuber Jordi Wild y participó en el pódcast El sentido de la birra, conducido por Ricardo Moya; y Sánchez, por su parte, pasó también por The Wild Project, además de los espacios Keep it Cutre y Memorias de pez.

Las citas pendientes de la campaña electoral

El encuentro de ambos candidatos con Plex llega días después de que Sánchez y Feijóo protagonizaran el único cara a cara de la campaña, organizado por la Academia de Televisión y moderado por la periodista María Casado.

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El saldo de aquel cara a cara fue, según las verificaciones de una amplia variedad de medios, de numerosas afirmaciones falsas, descontextualizadas o imprecisas por parte de ambos candidatos a la presidencia, si bien de manera más pronunciada para el líder del PP, que sin embargo se impuso en la percepción general del debate. La falta de verificación en directo, en un debate organizado por la Academia de la Televisión, ha sido objeto de numerosas críticas.

El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, ha acusado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de "sembrar dudas" sobre la salud y la fiabilidad de las cuentas públicas en España "de manera irresponsable", algo que ha calificado de "mentira".

Este lunes tuvo lugar el debate a ocho entre los portavoces parlamentarios de Vox, PP, Junts, PNV, PSOE, Frente Amplio, ERC y EH Bildu. Hoy, martes, Ada Colau (Frente Amplio) debatirá sobre vivienda con García Albiol (PP); y este jueves se celebra el debate a cuatro entre los líderes de los cuatro partidos con más representación parlamentaria: Abascal, Feijóo, Sánchez y Colau se confrontarán en un encuentro organizado nuevamente por la Academia de Televisión.

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A las citas electorales televisadas se suman varias entrevistas pendientes en la recta final de la campaña. Pedro Sánchez acudirá este miércoles 25 de noviembre a La Hora de La 1, de TVE, donde le entrevistará Silvia Intxaurrondo, el mismo espacio por el que ya pasó Ada Colau el lunes. El PP también ha confirmado la presencia de Feijóo en ese programa, aunque la fecha definitiva todavía no se ha cerrado. La Junta Electoral ha concedido a Abascal un espacio de 20 minutos para ser entrevistado esta mañana en La Hora de La 1, aunque el candidato de Vox no ha confirmado todavía si acudirá. Colau, por su parte, visitará la redacción de El País el viernes 27, horas antes del acto central de su campaña en Madrid.

Las entrevistas con Plex representan la última gran acción mediática de ambos candidatos antes de la jornada de reflexión previa a los comicios del domingo 29 de noviembre, en los que se definirá quién encabezará el próximo Gobierno de España.

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