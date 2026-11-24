Anuel AA ofrecerá un concierto gratuito en Bogotá para compensar a sus seguidores por lo ocurrido en el Vive Claro. (@anuel/IG)

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El cantante Anuel AA anunció un concierto gratuito en Bogotá luego de las críticas que recibió por su presentación del sábado 21 de noviembre de 2026 en el Vive Claro.

A través de sus historias de Instagram, el artista puertorriqueño explicó que un error de una persona de su equipo de trabajo ocasionó los inconvenientes durante el espectáculo y aseguró que ofrecerá una nueva presentación para compensar a sus seguidores.

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El anuncio se produjo después de que asistentes al evento cuestionaran la demora del cantante para salir al escenario y la duración de su presentación, que terminó después de aproximadamente 30 a 50 minutos, según los reportes de los espectadores y la versión del propio artista.

Anuel indicó que dará a conocer la fecha y los detalles del concierto gratuito cuando anuncie su próxima gira, denominada Real Hasta La Muerte 2. Por ahora, no ha confirmado el escenario ni las condiciones de ingreso.

¿Qué dijo Anuel AA sobre el concierto gratis en Bogotá?

En sus publicaciones, el cantante aseguró que quiere ofrecer un nuevo espectáculo en la capital para corregir lo sucedido durante su presentación en el Vive Claro.

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“Bogotá, pa los que de verdad son mis fanáticos, cuando yo anuncie la gira de ‘Real Hasta La Muerte 2’, les voy a anunciar el concierto de gratis pa arreglar lo que pasó y hacer las cosas bien”, escribió.

El artista también se refirió a los motivos que, según su versión, provocaron el retraso. Explicó que en su itinerario el evento aparecía como un festival y que le habían informado que debía presentarse a las 11:30 p. m.

“Hubo un error bien grande que vino de una persona en mi equipo de trabajo y por eso fue que llegué tan tarde y nada más canté 50 minutos”, señaló.

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Anuel agregó que, cuando llegó al escenario, le indicaron que todo estaba en orden. También afirmó que tuvo que abandonar la tarima porque la Policía estaba próxima a detener la música y desconectar el sonido.

Sobre su salida, manifestó que, si la decisión hubiera dependido de él, habría preferido cancelar la presentación y gestionar la devolución del dinero de las entradas.

“Si fuera por mí, ya yo no cantaba y mandaba a que les devolvieran el dinero a los fanáticos y reprogramábamos la fecha”, expresó.

El cantante no identificó a la persona de su equipo a la que atribuyó la falla, pero aseguró que lo ocurrido tendría consecuencias dentro de su empresa.

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El cantante Anuel AA atribuyó el retraso y la corta duración de su presentación a un error de su equipo de trabajo. (@anuel/Instagram)

¿Qué pasó durante el concierto de Anuel AA en el Vive Claro?

La presentación estaba programada para el sábado 21 de noviembre en el Vive Claro de Bogotá, escenario ubicado junto al Parque Simón Bolívar, y era el único concierto del artista en Colombia durante 2026.

Aunque el espectáculo tenía como hora oficial de inicio las 7:00 p. m., Anuel AA apareció en tarima aproximadamente a las 11:32 p. m., después de varias horas de espera por parte de los asistentes.

La demora generó molestia entre los espectadores, que esperaban una presentación más extensa. Sin embargo, el cantante permaneció en el escenario menos de una hora y se retiró sin despedirse del público.

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Varios asistentes manifestaron su inconformidad por la duración del espectáculo. Uno de ellos cuestionó lo ocurrido y aseguró que, pese a ser seguidor del artista desde hace varios años, consideraba que la presentación había sido una falta de respeto.

La salida del artista también estuvo acompañada de reclamos y disturbios dentro del recinto. Entre los hechos reportados estuvo el lanzamiento de sillas y otros objetos hacia la tarima.

Las críticas se extendieron a la organización del evento, a cargo de Iguana Producciones y AME Concerts, cuyos representantes también recibieron cuestionamientos en redes sociales.

Fueron varias las críticas que recibió el cantante en redes sociales por el corto tiempo que cantó (Redes Sociales/IG)

Aplazamiento del concierto de Anuel AA en Medellín

La presentación en Bogotá estuvo precedida por el aplazamiento del concierto que el cantante tenía programado para el 22 de noviembre de 2026 en el DAVIarena de Sabaneta, Medellín.

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El 18 de noviembre, las productoras Iguana Producciones, Breakfast Live y Tuboleta informaron que el espectáculo sería reprogramado para 2027 debido a ajustes en la agenda de la gira del artista que impedían mantener la fecha inicial.

De acuerdo con el comunicado, las entradas adquiridas conservarían su validez para la nueva fecha. Los compradores que prefirieran solicitar la devolución podían hacerlo a través de Tuboleta hasta el 18 de diciembre de 2026.

AME Concerts e Iguana Producciones confirmaron que el concierto de Anuel AA en Bogotá se realizará el 21 de noviembre de 2026 en el Estadio Vive Claro (@oficinagusrincon @ameconcerts @gusrincon @paulopezm @juandavidcalde )

La anterior presentación de Anuel AA en Bogotá había tenido lugar en octubre de 2025, en el Movistar Arena. En esa oportunidad, el artista también registró un retraso de aproximadamente una hora y 40 minutos, aunque el espectáculo se extendió cerca de dos horas.

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