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EN VIVO: La Real Academia Sueca de Ciencias anuncia al ganador del Premio Nobel de Química 2026

Los candidatos a este galardón se mantienen en secreto, mientras el comité Nobel guarda celosamente su decisión hasta el momento del anuncio, previsto para después de las 11:45 (hora local)

La Real Academia Sueca de Ciencias anuncia al ganador del Premio Nobel de Química 2026 (EP)
La Real Academia Sueca de Ciencias anuncia al ganador del Premio Nobel de Química 2026 (EP)
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La Real Academia Sueca de Ciencias anunciará oficialmente este miércoles el Premio Nobel de Química 2026, a partir de las 11:45 (hora local). Habitualmente, el premio incluye una medalla de oro, un diploma y un cheque de un millón de dólares, que se entregan en ceremonias en Estocolmo y Oslo el 10 de diciembre, aniversario de la muerte en 1896 de Alfred Nobel, científico y creador del premio.

El Premio Nobel de Química 2025 fue otorgado conjuntamente a Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar M. Yaghi por el desarrollo de un nuevo tipo de arquitectura molecular. Las estructuras que crearon —estructuras metalorgánicas— contienen grandes cavidades por las que las moléculas pueden entrar y salir. Los investigadores las utilizaron para recolectar agua del aire del desierto, extraer contaminantes del agua, capturar dióxido de carbono y almacenar hidrógeno.

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El Premio Nobel de Química se otorgó 116 veces a 200 galardonados entre 1901 y 2025. Frederick Sanger y Barry Sharpless recibieron el premio en dos ocasiones cada uno, por lo que un total de 198 personas fueron reconocidas con el galardón.

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