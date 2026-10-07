EN VIVO: La Real Academia Sueca de Ciencias anuncia al ganador del Premio Nobel de Química 2026

La Real Academia Sueca de Ciencias anunciará oficialmente este miércoles el Premio Nobel de Química 2026, a partir de las 11:45 (hora local). Habitualmente, el premio incluye una medalla de oro, un diploma y un cheque de un millón de dólares, que se entregan en ceremonias en Estocolmo y Oslo el 10 de diciembre, aniversario de la muerte en 1896 de Alfred Nobel, científico y creador del premio.
El Premio Nobel de Química 2025 fue otorgado conjuntamente a Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar M. Yaghi por el desarrollo de un nuevo tipo de arquitectura molecular. Las estructuras que crearon —estructuras metalorgánicas— contienen grandes cavidades por las que las moléculas pueden entrar y salir. Los investigadores las utilizaron para recolectar agua del aire del desierto, extraer contaminantes del agua, capturar dióxido de carbono y almacenar hidrógeno.
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El Premio Nobel de Química se otorgó 116 veces a 200 galardonados entre 1901 y 2025. Frederick Sanger y Barry Sharpless recibieron el premio en dos ocasiones cada uno, por lo que un total de 198 personas fueron reconocidas con el galardón.
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