El Instituto Andre Michelin informó que la congresista Luz Verónica Estrada no figura en sus registros académicos (@Veronicaho88/X - página web Instituto Andre Michelin)

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El periodista Juan Pablo Barrientos denunció que, presuntamente, la congresista del Pacto Histórico Luz Verónica Estrada habría falsificado otro documento académico. De acuerdo con la información que suministró, la legisladora habría presentado a la Cámara de Representantes un diploma y un acta de grado del Instituto Andre Michelin para respaldar estudios de bachillerato.

En el diploma que publicó el periodista se indica que la congresista recibió su certificación “por haber cursado y aprobado los estudios correspondientes al ciclo lectivo especial integrado de la educación media académica para adultos”. La fecha de expedición que aparece en el documento es 9 de diciembre de 2017, en Bogotá.

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Por otro lado, el acta de grado indica: “Comprobada la situación legal y académica de cada uno de los alumnos que cursaron y aprobaron los estudios correspondientes al Ciclo Lectivo Especial Integrado de la Educación Media para Adultos, se procedió a otorgar el TITULO de: BACHILLER ACADEMICO al graduando cuyos apellidos, nombres y número de documento de identidad se relaciona a continuación: ESTRADA HOLGUIN LUZ VERONICA (sic)”.

El periodista Juan Pablo Barrientos denunció que, presuntamente, Luz Verónica Estrada habría presentado un diploma y acta de grado de bachiller del Instituto Andre Michelin falsos (@JPBarrientosH/X)

También se precisa que ese documento es “fiel copia” del acta original general N°. 163 del 9 de diciembre de 2017, la cual consta de 360 estudiantes graduados.

El periodista consultó con la institución educativa, con el fin de verificar si esos documentos presuntamente presentados por Luz Verónica Estrada son verdaderos. En la respuesta que recibió de la Secretaría Académica del Instituto Andre Michelin se afirma que, aunque el formato y diseño gráfico de los documentos que anexó coinciden con los utilizados por la institución, tanto el diploma como el acta de grado no son verídicos.

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La institución aseguró que jamás expidió esos documentos, algo que comprobó tras hacer una revisión de los registros oficiales y libros de actas de grado.

El Instituto Andre Michelin presta servicios de formación académica para que los jóvenes y adultos cumpleten su bachillerato. Según el periodista Juan Pablo Barrientos, la institución informó que jamás expidió los documentos académicos que están a nombre de Luz Verónica Estrada (Instituto Andre Michelin)

De igual manera, informó que Estrada tampoco figura en el banco de datos oficial. “Tras consultar en los registros académicos de la institución, se verificó que la persona en mención no figura en nuestros registros académicos, por lo cual no existe constancia de que haya cursado estudios ni tenido vínculo académico con el Instituto”, se lee en la comunicación enviada por el instituto al periodista.

La congresista también es señalada de presuntamente haber falsificado otro diploma y acta de bachiller, correspondientes a la Institución Educativa Juan Pablo Gómez Ochoa. Por medio de un comunicado, la institución en cuestión informó que los documentos académicos a nombre de Luz Verónica Estrada atribuidos al plantel son falsos.

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Según detalló, tras una rigurosa verificación en los libros de registro y actas de evaluación de la institución, se pudo determinar que la congresista no terminó sus estudios de educación media en la institución. Para el año lectivo 2017, la ahora legisladora se encontraba vinculada al plantel en calidad de estudiante repitente del grado octavo.

(Institución Educativa Juan Pablo Gómez Ochoa

En consecuencia, la institución declaró la absoluta falsedad e ilegalidad del diploma y acta de grado que figuran a nombre de la representante a la Cámara. Además, reveló que tomó acciones legales ante las presuntas irregularidades identificadas tras la revisión de la veracidad de los documentos.

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“La Institución Educativa Juan Pablo Gómez Ochoa ya ha procedido con la notificación formal ante las autoridades competentes y la Gobernación de Antioquia, con el fin de que se inicien las investigaciones penales y disciplinarias pertinentes por los delitos de falsedad en documento y suplantación”, precisó la institución en el comunicado.

Añadió: “Reiteramos nuestro compromiso con la integridad académica y advertimos a la comunidad que cualquier documento que certifique la culminación de estudios de la ciudadana mencionada es nulo e inválido”.

El Copnia confirmó que no le otorgó la tarjeta profesional a Luz Verónica Estrada (@copnia /X)

Por otro lado, la Universidad Nacional de Colombia también confirmó que el diploma que la congresista habría presentado para certificar su título como ingeniera de Minas y Metalurgia también es falso. El Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (Copnia) también informó que jamás expidió la tarjeta profesional que en su momento solicitó Estrada, por lo que el documento que también habría presentado como tarjeta profesional también es falso.

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