Boca Juniors tuvo un gran nivel para ser campeón (Foto: EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda)

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(Desde Barranquilla, Colombia) Boca Juniors venció 2-0 a Atlético Mineiro en Barranquilla y se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2026. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena dominó el trámite de principio a fin y encontró los goles a través de Santiago Ascacibar y Miguel Merentiel.

El entrenador se lleva la calificación más alta del plantel, un 10, por el planteo que eligió para la final. Arruabarrena sostuvo la apuesta pese a que Boca desperdició un mano a mano con Merentiel y vio anulado un gol de Ascacibar en los primeros minutos. El Xeneize se mantuvo como protagonista durante todo el encuentro y la decisión de incluir a Tomás Aranda desde el arranque fue una jugada osada que salió bien.

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En el campo de juego, Ascacibar fue la gran figura de la noche con un 10 en puntaje. El Ruso abrió el marcador con su característico oportunismo dentro del área y recibió una ovación de la hinchada al momento de ser reemplazado, además del cántico con su apodo. Su actuación quedó marcada como el punto más alto de una consagración continental.

En la mitad de la cancha también se destacaron Leandro Paredes y Milton Delgado, que completó los 90 minutos pese a estar afectado físicamente. Aranda, de regreso tras una lesión importante y sin continuidad previa, no desentonó.

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El fondo del equipo recibió calificaciones altas de manera pareja con Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Álvaro Montero y Lautaro Blanco como contexto de un Facundo Jagger Herrera que brilló: pareció un jugador experimentado pese a su corta trayectoria en primera división.

En ofensiva, Merentiel recibió un 7 pese a un primer tiempo flojo, en el que erró un gol sin arquero enfrente. En la segunda mitad convirtió el segundo tanto gracias a una gran jugada de Sebastián Villa.

LOS PUNTAJES DE BOCA EN LA FINAL DE LA COPA SUDAMERICANA

Álvaro Montero (7): estuvo muy sobrio pese a casi no ser exigido. Atrapó un cabezazo de Vitao que pudo complicarle el partido a Boca.

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Leandro Lozano (8): enorme despliegue a lo largo de todo el partido. Rueda de auxilio en ataque e impecable en defensa. De sus mejores partidos.

Lautaro Di Lollo (8): impasable de arriba y de abajo. A fu faceta principal le añadió un primer pase y salida con criterio que Boca aprovechó.

Facundo Herrera (9): una de las grandes figuras. Jugó como si tuviera 15 años en primera. Confirmó el gran proyecto de jugador que es en una final continental.

Lautaro Blanco (7): algo contenido en ataque, no se lo vio desbordar como en otros partidos, pero no mostró mayores fisuras a pesar de lidiar con Cuello, de lo mejorcito de Mineiro. Tuvo una buena sobre el final tras habilitación de Velasco, pero la tiró afuera.

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Santiago Ascacibar (10): consagratorio partido del Ruso, que se fue despedido con una estruendosa y merecida ovación. Además, la hinchada coreó su apodo, un mimo al alma. Uno de los jugadores que mejor entiende el juego en el fútbol argentino. Ah, y rompió el cero con su habitual oportunismo dentro del área.

El Ruso Ascacibar se ganó la ovación (Foto: Reuters/Martin Fonseca)

Leandro Paredes (8): hasta donde le dio el físico, fue termómetro y equilibrio en mitad de cancha. Deleitó a los locales con sus pases y condiciones técnicas. Sin brillar, se destacó.

Milton Delgado (8): trabajador silencioso que siempre cumple, aporta y juega. A pesar de estar tocado, disputó todo el match.

Tomás Aranda (7): buena presentación teniendo en cuenta que venía de una lesión importante y sin titularidades. Un juvenil que está siempre a la altura de las circunstancias y parece no sentir la presión. Más que aprobado.

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Miguel Merentiel (7): de flojo primer tiempo con un insólito gol errado sin arquero y un mano a mano desaprovechado, liquidó el pleito en el segundo tiempo y tuvo su merecido desahogo. Su beso al escudo para festejar el 2-0 de Boca será eterno.

Merentiel anotó el 2-0 (Foto: Reuters/Luisa Gonzalez)

Sebastián Villa (8): local en Colombia, por naturaleza no lo perjudicaron las condiciones climáticas y fue una amenaza constante para el Mineiro. Coronó su actuación y el retorno al club con su asistencia a Merentiel.

Tomás Belmonte (6): entró por Paredes a los 58’ para oxigenar el mediocampo y recargar energía general en el equipo, plan que cumplió. Tuvo un cierre clave ante Cuello que pudo ser jugada de descuento para Mineiro.

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Alan Velasco (7): ingresó a los 64 con ganas y casi amplía la ventaja. Tuvo intenciones e ímpetu para no pasar desapercibido pese a que el partido lucía liquidado. Tuvo el reconocimiento de la gente por su evidente levantada en el último tiempo.

Enner Valencia (5): entró por Merentiel y tuvo una chance clarísima que dilapidó en el final. A pesar del fallo, la gente lo aplaudió.

Rodrigo Battaglia (-): ingreso exclusivo para cerrar el partido.

Leonel Flores (-): con espacios, no estuvo lejos de marcar otro gol. De velocidad incontenible, perdió la titularidad pero no las ganas.

Rodolfo Arruabarrena (10): gran artífice de este momento de Boca. Planteó un partido donde el Xeneize lo buscó de arranque y no claudicó pese al errado de Merentiel y el gol anulado a Ascacibar en el arranque. El equipo fue amo y señor de la final y el plan estratégico del Vasco, que se la jugó con Aranda de arranque, funcionó a la perfección.

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El planteo del DT fue magnífico (Foto: Reuters/Luisa Gonzalez)