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La disputa de la final de la Copa Sudamericana entre Boca Juniors y Atlético Mineiro expuso una histórica puja por ser el máximo exponente del continente sudamericano para ambos países. Argentina, si reúne los trofeos internacionales de todos sus clubes, domina ampliamente hasta ahora sobre Brasil, su escolta. Muy por detrás están los uruguayos, en el podio, mientras que el resto corre desde lejos.

Con esta coronación del Xeneize, la Argentina suma 77 conquistas oficiales, manteniéndose como el país más exitoso del continente en este rubro, por encima de Brasil (66) y Uruguay (17).

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De esta manera, el fútbol argentino le sacó 12 títulos de diferencia al brasileño. Y si además Estudiantes derrota a Palmeiras la semana que viene en la final de la Libertadores, la distancia será de 13, con el agregado que además la Recopa Sudamericana 2027 se llevaría a cabo con ambos elencos nacionales, por lo que con uno de ellos campeón serían 14 de ventaja en un hipotético total de 79. Palmeiras y Estudiantes jugarán la final de la Libertadores 2026 en Montevideo el próximo sábado 28 de noviembre.

¿Quiénes fueron los clubes que ganaron títulos sudamericanos en los últimos 5 años? Boca Juniors (Sudamericana 2026), Flamengo (Libertadores 2025), Lanús (Sudamericana y Recopa Sudamericana 2025), Botafogo (Libertadores 2024), Racing (Sudamericana y Recopa Sudamericana 2024), Fluminense (Libertadores 2023), Liga de Quito (Sudamericana y Recopa Sudamericana 2023), Flamengo (Libertadores 2022), Independiente del Valle (Sudamericana y Recopa Sudamericana 2022), Palmeiras (Libertadores 2021), Athletico Paranaense (Sudamericana y Recopa Sudamericana 2021). Siete trofeos para Brasil, cinco para Argentina y cuatro para Ecuador.

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Los clubes colombianos, paraguayos y ecuatorianos se mantienen en el cuarto escalafón con 8 títulos por país, mientras que Chile ostenta 5 y Perú solamente 2. Las únicas dos federaciones que no registraron títulos sudamericanos a nivel clubes a lo largo de la historia son Bolivia y Venezuela.

Cabe destacar que en este conteo se tomaron como referencia las “competencias oficiales” que Conmebol difundió hace ya una década en su sitio web (Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Recopa Sudamericana, Copa Suruga Bank, Copa Mundial de Clubes FIFA, Copa Intercontinental, Supercopa Sudamericana, Copa Conmebol, Copa Mercosur y la Copa Interamericana), aunque se descartaron competencias que tuvieron un lapso breve como la Master, la Nicolás Leoz o la Supercopa de Campeones Intercontinentales.

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LOS TÍTULOS INTERNACIONALES POR PAÍS

Boca sumó otra estrella para el futbol argentino (Foto: Luis ACOSTA / AFP)

1- Argentina: 78 títulos internacionales (25 Copas Libertadores / 12 Recopas Sudamericanas / 12 Copas Sudamericanas / 3 Copas Conmebol / 1 Copa Mercosur / 6 Supercopas Sudamericanas / 3 Suruga Bank / 9 Copas Intercontinentales / 7 Copas Interamericanas)

2- Brasil 66 títulos internacionales (25 Copas Libertadores / 13 Recopas Sudamericanas / 5 Copas Sudamericanas / 5 Copas Conmebol / 3 Copas Mercosur / 3 Supercopas Sudamericanas / 2 Suruga Bank / 4 Mundial de Clubes / 6 Copas Intercontinentales)

3- Uruguay 17 títulos internacionales (8 Copas Libertadores / 1 Recopa Sudamericana / 6 Copas Intercontinentales / 2 Copas Interamericanas)

4- Colombia 8 títulos internacionales (3 Copas Libertadores / 1 Copa Sudamericana / 1 Recopa Sudamericana / 1 Suruga Bank / 2 Copas Interamericanas)

4- Paraguay 8 títulos internacionales (3 Copas Libertadores / 2 Recopas Sudamericanas / 1 Supercopa Sudamericana / 1 Copa Intercontinental / 1 Copa Interamericana)

4- Ecuador 8 títulos internacionales (1 Copa Libertadores / 4 Copas Sudamericanas / 3 Recopas Sudamericanas)

7- Chile -5 títulos internacionales (1 Copa Libertadores / 1 Copa Sudamericana / 1 Recopa Sudamericana / 2 Copas Interamericanas)

8- Perú: 2 títulos internacionales (1 Copa Sudamericana / 1 Recopa Sudamericana)