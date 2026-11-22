Aunque la inspiración principal proviene de la península de Yucatán, la procedencia jalisciense de la concursante y del creador abrió paso a conexiones con la cultura wixárika. (Crédito especial: Instagram/ @missuniverse)

Guardar

El paso de María Vargas por la competencia de trajes nacionales de Miss Universo 2026 llevó a la pasarela una imagen asociada con la naturaleza mexicana.

La representante de México, nacida en Zapopan, Jalisco, lució “Imperio Rosa”, una creación de Joel Guadalupe García inspirada en la biodiversidad de la península de Yucatán.

PUBLICIDAD

María Vargas representó a México en la competencia de trajes nacionales de Miss Universo 2026 con el atuendo Imperio Rosa. (Crédito especial. Instagram/ @mariavargas.n)

El vestuario combinó el rosa mexicano, referencias a los flamencos, el brillo del agua y detalles artesanales para construir una de las imágenes más impactantes de la competencia de trajes nacionales.

“Imperio Rosa” llevó a los flamencos y los húmedales mexicanos hacia el escenario internacional

La propuesta partió de los ecosistemas donde los flamencos forman parte del paisaje y donde el agua, la vegetación y las aves construyen una postal marcada por tonos rosados. El diseño no buscó copiar un paisaje, sino trasladar su identidad visual a una pieza de pasarela.

Los flamencos fueron uno de los elementos centrales del vestuario de Vargas . Dos figuras de estas aves se incorporaron a la estructura posterior y reforzaron la inspiración en la fauna de los humedales mexicanos .

El predominio de los tonos rosa , desde matices pastel hasta acabados más intensos, evocó el plumaje de los flamencos y retomó el rosa mexicano , presente en la arquitectura, la artesanía, el diseño y las celebraciones del país.

La referencia a los humedales colocó a la biodiversidad mexicana en el centro de la propuesta. En lugar de recurrir a símbolos históricos o trajes regionales tradicionales, la pieza eligió una imagen vinculada con la naturaleza de la península de Yucatán.

El diseñador Joel Guadalupe García basó la confección del traje típico en la biodiversidad de la península de Yucatán. (Crédito especial: Instagram/ @reinas.mexicanas360)

Con esa inspiración como base, “Imperio Rosa” trasladó a la pasarela los colores y las formas de un ecosistema mexicano. Los flamencos no quedaron como un detalle decorativo: definieron la silueta, el movimiento y la paleta de una pieza pensada para representar a México ante el público internacional.

PUBLICIDAD

Cristales, plumas y bordados: así se compuso el vestuario rosado de María Vargas

El trabajo de Joel Guadalupe García mezcló recursos de alta costura con detalles artesanales. La base se ajustó al cuerpo de María Vargas, mientras que el tocado y la estructura posterior extendieron la figura con referencias al plumaje de las aves.

El corset incluyó transparencias, pedrería y aplicaciones luminosas. La pieza se complementó con mangas y elementos que mantuvieron el tono rosado en toda la composición.

Las perlas nacaradas , el canutillo metálico , el tul ilusión y los bordados tridimensionales aportaron textura y volumen. Los materiales también permitieron que el traje respondiera a la luz durante el desfile.

El tocado reunió cristales y plumas en una pieza tipo corona. Detrás de la concursante, una estructura circular funcionó como penacho y quedó enmarcada por las figuras de flamencos .

Los zapatos siguieron la misma línea visual, con aplicaciones de pedrería y tonos a juego con el resto del atuendo.

Dos figuras de flamencos integran la estructura posterior del vestuario para evocar la fauna de los humedales del país. (Instagram/ @joelgarciaaltamodaoficial)

El resultado fue una silueta que se extendía más allá de la propia concursante. El brillo de la pedrería, las transparencias y las plumas acompañaron cada vuelta de la pasarela sin perder la referencia a los flamencos.

La referencia wixárika amplía el contexto cultural de Jalisco

Aunque “Imperio Rosa” nació de los humedales y los flamencos de la península de Yucatán, el origen jalisciense de María Vargas y de Joel Guadalupe García abrió paso a menciones sobre el pueblo wixárika.

PUBLICIDAD

Esa referencia amplía el contexto cultural de la propuesta, pero no desplaza la inspiración central del traje: los paisajes rosados, las aves y la biodiversidad del sureste mexicano.

Las comunidades wixaritari tienen presencia histórica en regiones de Jalisco , Nayarit , Durango y Zacatecas .

El pueblo wixárika preserva prácticas culturales y una cosmovisión relacionada con la naturaleza. Esa referencia amplía el contexto regional del traje, aunque no aparece como el concepto visual principal de la pieza.

El vestuario reunió dos planos: una inspiración directa en los paisajes naturales de México y un trasfondo cultural relacionado con Jalisco, estado de origen de la concursante y del diseñador.

El origen jalisciense de la representante nacional y del creador del atuendo vinculó la propuesta con la cultura del pueblo wixárika. (Instagram/ @joelgarciaaltamodaoficial)

Así, el vestuario de María Vargas no se limitó a una combinación de plumas y pedrería. La propuesta de “Imperio Rosa” eligió mirar hacia la riqueza natural del país y tomó los colores de Yucatán y los transformó en una silueta que llevó el vuelo de los flamencos al escenario internacional de Miss Universo 2026.