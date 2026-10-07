En el aniversario de la masacre del 7 de octubre, un operativo de Israel abatió a dos terroristas en la Franja de Gaza

Israel denunció que el grupo armado se oculta en centros de salud para resguardarse

Guardar

Las FDI informaron que mataron a dos integrantes de Hamas que salieron del hospital Kamal Adwan, en el norte de la Franja de Gaza, después de que uno de ellos ocultara explosivos en la zona de la línea amarilla con el objetivo de atacar a las tropas israelíes. Según el Ejército, la acción buscó neutralizar una amenaza inmediata.

Uno de los muertos fue Mohamed Tamos, identificado por las fuerzas israelíes como francotirador del brazo militar de Hamas. Las FDI señalaron que Tamos trabajaba a la vez como empleado de defensa civil en la Franja de Gaza.

PUBLICIDAD

El Ejército sostuvo que los dos hombres habían salido del hospital durante la noche y que los explosivos procedían del interior del centro médico. Tras detectarlos, las tropas realizaron el ataque que, de acuerdo con el comunicado, mató a ambos.

Las FDI afirmaron que los integrantes de Hamas promovían actividades desde el hospital para reconstruir capacidades operativas de la organización. También acusaron al grupo de violar de forma sistemática el acuerdo de alto el fuego.

Las fuerzas israelíes bajo el Comando Sur permanecen desplegadas en la zona conforme al acuerdo y continuarán actuando contra amenazas inmediatas.

En Ciudad de Gaza, el hospital Al Shifa informó que dos personas fallecieron en un ataque israelí durante la noche.

La Defensa Civil de Gaza dijo que uno de ellos era un voluntario de esa agencia, que funciona como servicio de rescate en este territorio controlado por Hamas.

PUBLICIDAD

Una mujer consuela a una persona afligida mientras israelíes asisten a una ceremonia conmemorativa en honor a los miembros de la comunidad de Kfar Aza —una de las más afectadas por el mortífero ataque perpetrado por Hamás el 7 de octubre de 2023—, con motivo del tercer aniversario del suceso, en el cementerio del kibutz Kfar Aza, en el sur de Israel, el 7 de octubre de 2026. REUTERS/Ronen Zvulun

En la ciudad meridional de Jan Yunis, el hospital Naser reportó, por su parte, la muerte de un hombre de 60 años a causa de un ataque israelí que también dejó varios heridos.

El ejército israelí afirmó que dos de los muertos en el territorio eran “terroristas” de Hamas.

En el tercer aniversario del ataque que desencadenó la guerra en Gaza, la vida en el territorio palestino es precaria a pesar del alto el fuego aprobado en octubre de 2025.

El Ejército israelí aseguró que el voluntario de Defensa Civil de Gaza abatido en la madrugada de este miércoles en un ataque con dron en el norte de la Franja era un terrorista de Hamas, mientras que este grupo de rescate afirmó se dirigía a socorrer a una persona herida dentro de sus labores humanitarias.

PUBLICIDAD

En un comunicado, el Ejército explica que, además de al rescatista, también neutralizó al hombre al que acudió a socorrer, afirmando que era otro miliciano de Hamas que había colocado explosivos cerca de la ‘línea amarilla’ a partir de la cual están apostadas las tropas israelíes, que según su versión había sacado previamente del hospital Kamal Adwan.

El Ejército acompaña el texto con un vídeo grabado con cámaras infrarrojas en el que se ve a un hombre agachado manipulando algo, y luego una persona corriendo que resulta impactada por un proyectil.

“Mohamd Tamus, un francotirador del brazo armado de Hamas que resultó eliminado en el ataque, operaba simultáneamente como trabajador de Defensa Civil en la Franja de Gaza”, afirma el Ejército sobre el rescatista, que tenía 25 años y fue enterrado en una ceremonia en la que participó el director de este cuerpo, Raed Al Dahshan.

PUBLICIDAD

Las FDI anuncian la muerte de un terrorista de Hamas en el sur de Gaza

Defensa Civil afirmó tras el ataque que Tamús era un voluntario que prestaba asistencia humanitaria a los gazatíes desde el inicio de la ofensiva israelí en octubre de 2023, que siguió a los ataques de Hamas en Israel de hace justo tres años.

Durante el funeral del voluntario, el director de la Defensa Civil recordó que en los tres años de ofensiva israelí en el enclave palestino, 150 trabajadores de este cuerpo han muerto por fuego de Israel, una cifra que calificó de “estremecedora”.

“El enemigo no se ha limitado a matar civiles; ha atacado deliberadamente al personal de la Defensa Civil, a los trabajadores sanitarios y a quienes prestan ayuda humanitaria”, dijo.

PUBLICIDAD

Y exigió “urgentemente” protección para los equipos de la Defensa Civil, así como que se les suministre de equipos de protección personal necesarios para que puedan seguir desempeñando sus funciones.

Además de a estas dos personas, el Ejército israelí neutralizó este miércoles a otro hombre, llamado Ziad Zaarab, en un bombardeo con dron en Jan Yunis, sur de la Franja, según informó el Hospital Náser, al que fue trasladado su cadáver.

También murió una cuarta persona en un ataque con un proyectil lanzado desde el aire a una tienda de campaña de refugiados en la zona costera de Al Mawasi, en el sur.

PUBLICIDAD

Su nombre, según informó el hospital Náser, era Mohamed Shaluf, y en el ataque también resultaron heridas otras cinco personas.

El Ejército israelí no se ha pronunciado sobre estos dos ataques.

De acuerdo con el último recuento del Ministerio de Sanidad gazatí, las tropas israelíes han matado a 74.250 personas desde el inicio de la ofensiva de Israel en Gaza en octubre de 2023, de ellas 1.467 desde la entrada en vigor del alto el fuego hace casi un año.

(Con información de agencias)