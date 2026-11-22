Hayley Willaims visitará Bogotá por primera vez como solista. Será su regreso al país desde 2023, cuando se presentó con Paramore (Captura de pantalla/Paramore)

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Hayley Williams, voz principal de Paramore, se presentará como solista el próximo lunes 23 de noviembre en El Corazón de Bogotá Arena con su “The Hayley Williams Show”, el primer espectáculo bajo su propio nombre que presenta con una gira extensa.

La fecha bogotana forma parte del tramo sudamericano del tour, que arrancó en septiembre en Estados Unidos y que continuará hacia Ciudad de México y San Juan de Puerto Rico. Antes de llegar a la capital colombiana, Williams se presentó en Río de Janeiro, Sao Paulo, Buenos Aires, Santiago de Chile y Lima, siempre con Annie DiRusso como artista invitada.

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La fecha original se reprogramó por fallas en la preventa

La vocalista de Paramore, ganadora de tres premios Grammy, presentará “The Hayley Williams Show” con un repertorio que abarca sus tres discos en solitario - crédito cortesía Breakfast Live

El concierto en Bogotá no se iba a realizar originalmente en la fecha actual. Cuando se abrió el prerregistro para la preventa, varios fans reportaron que no recibieron el código de acceso necesario para comprar las entradas; en Brasil, el club de fans de Paramore denunció además que el sistema de la tiquetera no podía leer los códigos entregados.

El equipo de la artista reconoció el inconveniente en un correo enviado a los compradores: “La entrega de los códigos de preventa se ha retrasado mientras resolvemos un problema logístico de último minuto. No te preocupes, aún recibirás tu código antes de que comience la preventa mañana a las 10 a. m., hora local. Gracias por tu paciencia”.

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A esa falla se sumaron los reclamos de fans en Argentina, que cuestionaron la elección del escenario para la fecha de Buenos Aires por razones de seguridad y movilidad. Ante ambos problemas, la organización decidió modificar todo el itinerario latinoamericano de la gira, lo que derivó en el reacomodo del show de Bogotá, el primero de Williams desde 2023 cuando se presentó con Paramore, en el mismo recinto.

El repertorio recorre los tres discos solistas de la cantante

Durante el concierto, Williams interpretará temas de Ego Death At A Bachelorette Party, su álbum más reciente, nominado a los Grammy y elogiado por la crítica internacional - crédito cortesía Breakfast Live

A diferencia de su gira anterior, centrada exclusivamente en el álbum Ego Death at a Bachelorette Party, que interpretaba en su totalidad cada noche, el nuevo espectáculo reúne canciones de sus tres trabajos como solista: Petals for Armor (2020), Flowers for Vases / Descansos (2021) y Ego Death at a Bachelorette Party (2025), además de versiones de temas ajenos como Wandering Star, de Portishead, y Don’t Let Me Be Misunderstood, de Nina Simone.

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Ego Death at a Bachelorette Party recibió una nominación al Grammy y ganó un premio Libera. Con más de veinte años de carrera, Williams combinó esa producción con su legado al frente de Paramore, banda con la que ganó tres premios Grammy, incluido el de Mejor Álbum de Rock en 2024 por This Is Why, galardón que convirtió al grupo en la primera banda liderada por una mujer en recibir esa distinción desde la creación de la categoría.

Canciones como Misery Business, Decode, The Only Exception, Ain’t It Fun y Hard Times, grabadas junto a Paramore entre la segunda mitad de los 2000 y buena parte de los 2010, acompañaron la transición del grupo de un sonido neo punk hacia estructuras pop más atrevidas. Esa misma trayectoria la convirtió en una referencia citada por artistas pop como Billie Eilish y Chappell Roan.

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El recinto todavía cuenta con boletas disponibles a través de TuBoleta, la tiquetera oficial del evento, aunque varias localidades ya transitaron de la etapa inicial de precios al valor final.

De acuerdo con los rangos de precios disponibles en TuBoleta, las localidades habilitadas y sus valores son los siguientes:

Platea: $ 237.600 a $ 475.200

Segundo piso, zonas 201 y 219 (vista parcial): $ 274.900 a $ 392.700

Segundo piso, zonas 202 a 205 y 215 a 218: $ 274.900 a $ 392.700

Segundo piso, zonas 208 a 212: $ 242.000 a $ 345.700

Tercer piso, zonas 301 y 319 (vista parcial): $ 157.200

Los valores varían según la demanda, y la tiquetera informa el costo de servicio antes de completar el pago. La compra tiene un límite de seis boletas por transacción, y las adquiridas con medios de pago de bancos internacionales deben reclamarse en taquilla por el titular de la compra.

A continuación, el posible repertorio de Hayley Williams en su regreso a Bogotá:

Just a Lover (Intro version)

Over Yet

Wandering Star (Portishead cover) (Shortened)

Simmer

Creepin’

Ice in My OJ

Kill Me

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Hard

My Friend

Leave It Alone

Roses/Lotus/Violet/Iris

True Believer

Don’t Let Me Be Misunderstood (Nina Simone cover) (Shortened)

Cinnamon

Dead Horse

Pure Love

Crystal Clear

Ego Death at a Bachelorette Party

Mirtazapine Advertisement

Glum

Disappearing Man

Dream Girl in Shibuya

Zissou

Good Ol’ Days

Just a Lover (Reprise)

Encore:

Mirtazapine

Showbiz

Parachute