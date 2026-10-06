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Trump habló sobre las protestas estudiantiles en Francia: “El Islam quiere apoderarse de un país que alguna vez fue grande”

Las manifestaciones, iniciadas el 17 de septiembre cerca de París, reclaman suplencias docentes, jornadas menos extensas y mejoras edilicias. Los organizadores niegan un origen migratorio o religioso, pero el presidente de EEUU asegura: “No se trata de las escuelas”

El presidente Donald Trump vinculó las protestas estudiantiles en Francia con la inmigración y el islam. (REUTERS/Yves Herman)
El presidente Donald Trump vinculó las protestas estudiantiles en Francia con la inmigración y el islam. (REUTERS/Yves Herman)
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump vinculó las protestas en Francia con la inmigración y el islam, pese a que las movilizaciones estudiantiles reclaman mejoras en las condiciones de enseñanza, la falta de profesores y el deterioro de los edificios escolares.

En un mensaje publicado en Truth Social, Trump afirmó: “Lo que está pasando en Francia no es otra cosa que una migración masiva fuera de control”. También sostuvo que la situación “no se trata de las escuelas” y acusó al islam de querer imponerse en un país que describió como “que alguna vez fue grande”.

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Las protestas estudiantiles en Francia comenzaron el 17 de septiembre en un liceo de las afueras de París y, tras dos semanas, se extendieron a distintas ciudades del país. Los alumnos de entre 15 y 18 años denunciaron que no se reemplaza a docentes ausentes, que los horarios son extensos y que muchas aulas están deterioradas y no soportan el aumento de las temperaturas.

Mensaje de Donald Trump en Truth Social sobre los disturbios: "Lo que está sucediendo en Francia no es otra cosa que una migración masiva fuera de control. ¡Esto no tiene que ver con las escuelas, sino con el Islam que quiere apoderarse de un país que alguna vez fue grande! Presidente DJT"
Mensaje de Donald Trump en Truth Social sobre los disturbios: "Lo que está sucediendo en Francia no es otra cosa que una migración masiva fuera de control. ¡Esto no tiene que ver con las escuelas, sino con el Islam que quiere apoderarse de un país que alguna vez fue grande! Presidente DJT"

Las manifestaciones no surgieron por la inmigración ni por reivindicaciones religiosas, según los reclamos difundidos durante las jornadas de protesta. Los estudiantes exigen sustituciones para profesores ausentes, una revisión de las jornadas que van de 8.00 a 18.00 y pausas más largas para el almuerzo, mientras el Gobierno francés atribuye parte de los incidentes a la violencia urbana.

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Gases lacrimógenos y movilizaciones en varias ciudades

La Policía utilizó gases lacrimógenos el martes 6 de octubre para dispersar a estudiantes y simpatizantes en Estrasburgo, en el marco de una jornada nacional de manifestaciones. También se registraron choques entre agentes y participantes en París.

Manifestantes caminan entre gases lacrimógenos durante enfrentamientos en la Place de la Nation, en París (REUTERS/Yves Herman)
Manifestantes caminan entre gases lacrimógenos durante enfrentamientos en la Place de la Nation, en París (REUTERS/Yves Herman)
Un estudiante enmascarado intenta patear un cartucho de gas lacrimógeno en medio de enfrentamientos con la policía (REUTERS/Abdul Saboor)
Un estudiante enmascarado intenta patear un cartucho de gas lacrimógeno en medio de enfrentamientos con la policía (REUTERS/Abdul Saboor)

El Ministerio del Interior informó que 256.000 personas participaron en las marchas de ese día en Francia, incluidas 56.000 en París. Las organizaciones estudiantiles USL, Fage, Union étudiante y Unef elevaron la estimación a 450.000 manifestantes en todo el país y 100.000 en la capital.

La movilización de París partió desde la plaza de la República y contó con un dispositivo de miles de policías y gendarmes. Diez estaciones de metro cercanas al recorrido previsto entre República y Nación fueron cerradas.

Bally Bagayoko, alcalde of Saint-Denis, habla con periodistas (REUTERS/Abdul Saboor)
Bally Bagayoko, alcalde of Saint-Denis, habla con periodistas (REUTERS/Abdul Saboor)

El Gobierno francés rechazó las acusaciones de “represión policial” y desplegó unidades antidisturbios. Los partidos de derecha y extrema derecha denunciaron los disturbios y acusaron a La Francia Insumisa (LFI) de querer “sembrar el caos” antes de las elecciones presidenciales de 2027.

Las demandas educativas y el respaldo político

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, ordenó a sus ministros atender las principales demandas de los estudiantes. Entre ellas figuran garantizar el reemplazo de docentes ausentes, revisar la extensión de la jornada escolar y ampliar el tiempo destinado al almuerzo.

Las manifestaciones recibieron el respaldo de sindicatos como la Confederación General del Trabajo (CGT), así como de LFI y el Partido Socialista. Las organizaciones vincularon las demandas educativas con el rechazo a los recortes previstos en el sector público.

Las movilizaciones contaron con el apoyo de sindicatos como la CGT y partidos políticos como La Francia Insumisa y el Partido Socialista. (REUTERS/Abdul Saboor)
Las movilizaciones contaron con el apoyo de sindicatos como la CGT y partidos políticos como La Francia Insumisa y el Partido Socialista. (REUTERS/Abdul Saboor)

El líder de LFI y candidato presidencial para 2027, Jean-Luc Mélenchon, calificó la protesta como “el movimiento de juventud más poderoso que se haya visto en Francia en 50 años”. Al dirigirse a estudiantes, pidió “prudencia” durante las movilizaciones.

En Lyon, la manifestante Michele Dalon, de 76 años, explicó su participación con una frase: “Hay un hilo conductor en mi vida: la solidaridad”. Luego añadió: “En este momento, creo que debemos solidarizarnos con los jóvenes. ¿Qué clase de mundo les estamos dejando?”.

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