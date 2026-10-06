Rusia intercepta cerca de 900 drones ucranianos en un ataque nocturno a múltiples regiones

En esta fotografía facilitada por los servicios de emergencia de Ucrania el martes 6 de octubre de 2026, equipos de rescate extinguen el incendio de unas ambulancias tras un ataque ruso contra un centro médico en Kramatorsk, Ucrania. (Servicio de Emergencia de Ucrania vía AP)

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Las defensas aéreas rusas derribaron casi 900 drones ucranianos durante la noche sobre varias regiones del país, así como sobre la península de Crimea, ocupada por Moscú, y el mar de Azov, informó el Ministerio de Defensa de Rusia el martes. Medios locales, sin confirmación oficial, reportaron un incendio en un importante depósito de combustible en la región de Moscú tras el ataque, que dejó dos muertos.

Los drones de largo alcance desarrollados por Ucrania, y de forma creciente sus misiles, le han permitido a Kiev golpear territorio ruso durante los más de cuatro años y medio de la invasión a gran escala lanzada por las fuerzas de Moscú. Los ataques ucranianos han alcanzado objetivos tan lejanos como los Urales y Siberia. La superioridad aérea del ejército ruso, más numeroso, ha convertido en rutina los ataques sobre zonas civiles de Ucrania.

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Las autoridades ucranianas se preparan ahora para lo que el presidente Volodimir Zelensky advirtió el martes que será un próximo ataque aéreo “masivo” por parte de Rusia. “Hoy recibimos inteligencia actualizada sobre los preparativos de Rusia para un ataque masivo. Estamos preparando contramedidas”, escribió Zelensky en redes sociales. “Establecimos plazos para una parte importante de las tareas, y las de mayor prioridad ya se están implementando.”

El canciller ucraniano Andrii Sybiha dijo la semana pasada que Kiev estima que Rusia mantiene 600 misiles balísticos en reserva y puede producir hasta 140 misiles balísticos por mes. Sin munición suficiente para sus sistemas de defensa aérea Patriot, de fabricación estadounidense, Ucrania queda a merced de las armas balísticas rusas.

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Ucrania lanza más de 700 drones hacia la región de Moscú

En esta fotografía facilitada por los servicios de emergencia de Ucrania el martes 6 de octubre de 2026, equipos de rescate extinguen el incendio de varios vehículos tras un ataque ruso contra una gasolinera en Zaporiyia, Ucrania. (Servicio de Emergencia de Ucrania vía AP)

El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, informó que 650 drones volaron hacia la región de la capital entre la noche del lunes y la madrugada del martes. La mayoría fue destruida lejos de la ciudad, mientras que 105 fueron derribados al aproximarse a Moscú, precisó. Sobianin reportó posteriormente otros 68 drones derribados durante la mañana del martes, en pleno día.

Ucrania ha atacado de forma sistemática refinerías y depósitos de almacenamiento de petróleo rusos. El fin de semana pasado afirmó haber inutilizado 51% de la capacidad de refinación de petróleo de Rusia, una cifra que no pudo verificarse de forma independiente. El presidente ruso Vladimir Putin dijo la semana pasada que los ataques le habían costado a Rusia aproximadamente 1% de su producto interno bruto.

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Rusia ha sido tradicionalmente el tercer mayor productor mundial de combustibles refinados a partir de crudo, detrás de Estados Unidos y China. El Kremlin prohibió las exportaciones de diésel a raíz de los ataques ucranianos, lo que presionó al alza los precios globales. Esa situación llevó al presidente estadounidense Donald Trump a pedirle a Ucrania el mes pasado que dejara de atacar las refinerías rusas.

Los ataques ucranianos a la infraestructura energética rusa han provocado una caída significativa en la capacidad de refinación del país, con consecuencias que ya se reflejan en el mercado global de combustibles. Rusia respondió prohibiendo la exportación de diésel, una medida que elevó los precios internacionales y que motivó un pedido directo de Washington a Kiev para frenar los ataques.

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Rusia golpea un puente en el sur de Ucrania tras días de ataques en Kiev

Equipos de rescate extinguen un incendio en una fábrica de muebles dañada por el impacto de un dron ruso en Zaporiyia, Ucrania, el martes 6 de octubre de 2026. (Foto AP/Kateryna Klochko) ((Foto AP/Kateryna Klochko))

Luego de varios días de atacar puentes en la capital ucraniana como parte de una campaña para dificultar la vida civil, Rusia atacó uno de los puentes sobre el río Dniéper en la ciudad sureña de Zaporizhzhia, según Mykhailo Semikin, jefe de la administración militar regional. El tránsito por el puente quedó temporalmente suspendido, indicó.

Un ataque ruso nocturno contra un edificio residencial en Zaporizhzhia dejó cinco heridos, mientras que un bombardeo diurno contra un depósito en la ciudad provocó un incendio de grandes proporciones, señaló Semikin. Las fuerzas rusas también intentan asfixiar la navegación en los puertos ucranianos del mar Negro, con el objetivo de cortarle a Kiev los ingresos vitales por exportación de granos.

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El Ministerio de Defensa de Rusia afirmó que sus fuerzas atacaron durante la noche objetivos en la región sureña ucraniana de Odesa, sobre la costa del mar Negro, con drones. Según el ministerio, fue alcanzado un depósito de municiones, además de un buque granelero en el puerto de Chornomorsk que transportaba bienes de doble uso y de infraestructura portuaria en Izmail.

Un ataque ruso con drones en el mar Negro impactó contra un buque de carga con bandera de las Islas Marshall, con un saldo de un muerto y siete heridos, informó el gobernador de la región de Odesa, Oleh Kiper. La embarcación transportaba aceite de colza, precisó.

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Moscú advierte contra una mayor presencia militar de Estados Unidos en Lituania

Las defensas aéreas de Rusia interceptaron cientos de drones ucranianos sobre diversas regiones y la península de Crimea. (REUTERS/Stringer)

Un alto funcionario ruso cuestionó los últimos movimientos de Lituania, a los que calificó como un factor de escalada en la región. El país báltico ofreció alojar una base militar estadounidense y su parlamento vota un proyecto de ley para permitir el despliegue de armas nucleares de Estados Unidos en su territorio.

“Si la infraestructura militar perteneciente a un miembro clave de la OTAN se acerca a nuestras fronteras, naturalmente esto solo puede percibirse como un paso hacia la escalada de tensiones, al igual que el despliegue de armas nucleares en el territorio de un Estado vecino”, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ante periodistas.

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Trump dijo el lunes que consideraría establecer una base militar permanente de Estados Unidos en Lituania, uno de los tres pequeños Estados bálticos considerados particularmente vulnerables frente a Rusia. El primer ministro polaco Donald Tusk había advertido el mes pasado que Moscú planea ataques híbridos con drones o cohetes contra países europeos que apoyan a Ucrania, entre ellos Polonia y Lituania.

El primer ministro sueco Ulf Kristersson anunció el martes que su país desplegará sistemas de defensa aérea Patriot y cerca de 100 soldados en Polonia para ayudar a proteger el aeropuerto de Rzeszow, principal centro logístico para el envío de ayuda militar a Ucrania.

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