La Agencia de Atención Animal exige a la producción del reality acceso a sus instalaciones para capacitar a los participantes y verificar el estado de salud de los animales que participan en el programa. (Visuales AI)

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El reality show La Granja VIP podría enfrentar sanciones de hasta 450 mil pesos, el eventual aseguramiento de ejemplares y la posible suspensión de grabaciones en Tlalpan ante indagatorias de las autoridades capitalinas por presuntas irregularidades en el manejo de las especies.

El tabulador de la Ley de Protección y Bienestar de los Animales de la Ciudad de México contempla multas de 150 a 4,000 Unidades de Medida y Actualización. La medida equivaldría a pagos de 17 mil a 450 mil pesos por cada ejemplar si se acreditan afectaciones.

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La normativa local también contemplaría arrestos administrativos de hasta 36 horas para los responsables de la producción en caso de desacato. El expediente administrativo continúa abierto para evaluar los señalamientos ciudadanos contra la dinámica del encierro.

La empresa realizadora sostiene en un comunicado que mantiene disposición para colaborar con la PAOT.

La productora afirma que los inspectores habrían constatado buen estado de salud, alimentación suficiente y espacios adecuados para las especies durante una diligencia en el foro de grabación.

La propiedad rural alberga vacas, caballos, cerdos, conejos, aves de corral y un chivo, junto con Tlacoyo, un perro mestizo adoptado por el programa.

Las quejas ciudadanas señalan posibles situaciones de estrés derivadas de la transmisión continua durante las 24 horas del día.

La casa productora del reality difundió un pronunciamiento donde afirma que colabora de manera transparente con las autoridades y cuenta con protocolos veterinarios permanentes. (IG: fremantlemex)

La legislación capitalina contemplaría multas de hasta 450 mil pesos por ejemplar

El marco normativo de la capital clasifica como maltrato las conductas u omisiones que provoquen dolor, ansiedad innecesaria, falta de alimento o confinamiento inadecuado. La autoridad ambiental supervisa posibles daños físicos y el estrés que el ruido del set pudiera generar en los animales.

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Los artículos 65 y 82 de la ley facultan a las dependencias a calcular las multas de forma individual. Si los dictámenes determinan anomalías en varios corrales, el monto económico acumulado podría multiplicarse por cada ejemplar que resulte afectado dentro de las instalaciones.

Las sanciones previstas en la ley comenzarían con amonestaciones si las observaciones resultan subsanables. En caso de detectarse anomalías graves no atendidas, la autoridad podría imponer los montos máximos fijados en las normas de la Ciudad de México.

La compañía productora argumenta que dispone de personal veterinario permanente en el foro. Los encargados de la emisión aseguran haber entregado manuales de cuidado, bitácoras de alimentación y registros médicos para demostrar el cumplimiento de los estándares de bienestar animal.

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El tabulador ambiental de la Ciudad de México fija sanciones de hasta 4,000 UMAS por cada animal afectado.

El artículo 40 exigiría observadores ciudadanos en las grabaciones

Un requerimiento emitido el 18 de noviembre por la Agencia de Atención Animal advierte sobre posibles omisiones en el set. El documento SEDEMA/AGATAN/01253/2026 notifica a la televisora la necesidad de aclarar las condiciones de interacción entre participantes y fauna.

La titular de la dependencia Ana Jocelyn Villagrán señala en el oficio que la producción podría estar vulnerando el artículo 40 de la ley local. El texto legal estipula que cualquier grabación comercial con fauna viva debe garantizar condiciones dignas durante rodajes, traslados y descansos.

La disposición oficial también contempla la presencia obligatoria de autoridades y representantes de organizaciones protectoras legalmente registradas como observadores.

La agencia capitalina argumenta que el reality carecería de observadores ciudadanos autorizados y de personal certificado por dependencias oficiales.

El documento institucional pide a los realizadores la separación de concursantes que hayan incurrido en posibles maltratos.

La solicitud deriva de grabaciones difundidas en plataformas digitales donde Mario Osuna, Julio Camejo y Niurka Marcos habrían jaloneado o confrontado a distintos animales.

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La producción asignó una nominación directa a Osuna luego de gritarle al perro en la cocina de la casa. Grupos de defensa animal consideran que las medidas del juego televisivo no eximirían a la empresa de las responsabilidades marcadas por las leyes de la capital.

El oficio emitido por la autoridad capitalina advierte que las producciones comerciales con fauna viva deben permitir observadores independientes.

La PAOT tendría facultades para asegurar animales y cerrar foros

El artículo 59 de la norma faculta a los verificadores a dictar medidas precautorias en caso de detectar riesgos inminentes. La procuraduría podría ordenar el aseguramiento preventivo de las especies para canalizarlas a albergues temporales o ponerlas bajo resguardo de la Brigada de Vigilancia Animal.

La autoridad ambiental también contaría con atribuciones para determinar la clausura temporal del set de filmación en Tlalpan. La medida procedería si las inspecciones demuestran que las instalaciones representan una amenaza para la integridad de los animales del espectáculo.

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La Constitución Política de la Ciudad de México sustenta estas medidas al reconocer a los animales como seres sintientes en su artículo 13. El ordenamiento prohíbe someter a ejemplares a tratos lesivos con fines publicitarios o espectáculos televisivos.

Una clausura definitiva podría evaluarse en caso de desacato continuado ante las resoluciones de la autoridad ambiental.

Los peritajes de la procuraduría revisan ventilación, períodos de descanso y manejo sanitario en las áreas comunes del foro.

La Ley de Bienestar Animal local faculta a los verificadores a ordenar el aseguramiento precautorio de las especies y colocar sellos de clausura preventiva en los foros. (Especial)

Posibles delitos de crueldad alcanzarían penas de seis años de prisión

El expediente administrativo coincide con una denuncia de hechos radicada el 20 de octubre ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Un grupo de activistas solicitó investigar probables delitos contra los animales cometidos durante las grabaciones del programa.

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Los artículos 350 y 350 Bis del Código Penal local imponen de dos a seis años de prisión por crueldad animal. La tipificación legal aplica a quienes provoquen lesiones graves, afectaciones de salud permanentes o la muerte de cualquier especie de manera dolosa o negligente.

La norma penal vigente indica que los castigos corporales podrían agravarse si las agresiones se difunden a través de medios masivos de comunicación.

La denuncia radicada el 20 de octubre ante la FGJCDMX busca determinar posibles responsabilidades penales bajo el Código Penal capitalino. (Facebook)

Las transmisiones en plataformas digitales y televisión forman parte de los elementos aportados por los promoventes de la queja.

Las investigaciones ministeriales se desarrollan con independencia de las resoluciones administrativas de la procuraduría ambiental. En caso de acreditarse conductas tipificadas como delito, el Ministerio Público presentaría imputaciones contra los presuntos responsables del cuidado de las especies en el set.

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