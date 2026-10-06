Qué piden los estudiantes franceses que tienen paralizada la educación secundaria desde hace dos semanas

La policía lanza gases lacrimógenos durante una protesta estudiantil en París

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Decenas de miles de alumnos volvieron a las calles de París este martes, mientras las protestas estudiantiles por las condiciones de la educación secundaria completaron dos semanas de bloqueos en cientos de liceos de Francia. El movimiento reclama más presupuesto, docentes, mejoras edilicias y cambios en el sistema de acceso a la universidad.

Decenas de miles de alumnos volvieron a las calles de París este martes (REUTERS/Yves Herman)

La movilización comenzó el 17 de septiembre en Créteil, en la periferia de París, y luego se extendió a otras ciudades. Aunque las acciones interrumpieron las clases en numerosos centros, los estudiantes no protestan contra una norma puntual: cuestionan la falta de recursos y las dificultades cotidianas que enfrentan en la enseñanza pública.

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El Ministerio del Interior contabilizó 256.000 manifestantes en todo el país, incluidos 56.000 en París. Las organizaciones convocantes, en cambio, elevaron la cifra a 450.000 participantes.

Enfrentamientos entre manifestantes y policías en Francia (REUTERS/Yves Herman)

La ausencia de reemplazos docentes deja a alumnos sin clases durante semanas

La principal demanda apunta a la falta de profesores y de otros trabajadores en las escuelas. Los estudiantes denuncian aulas con más de 30 o 35 alumnos y aseguran que, cuando un docente falta por un período prolongado, no siempre es sustituido.

El reclamo se vincula con los recortes acumulados en el sistema educativo. De acuerdo con los datos difundidos por los jóvenes, hay menos profesores que en 2008 pese a que la matrícula creció en 250.000 alumnos.

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La policía lanza gases lacrimógenos en una manifestación estudiantil en Francia (REUTERS/Yves Herman)

“Estoy aquí para pedir que haya dinero para la educación, que haya profesores suficientes, que haya pupitres y material para los alumnos”, dijo Chimène, una estudiante de 17 años, en declaraciones recogidas por EFE durante la marcha en la Plaza de la República.

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, pidió a sus ministros que atiendan las demandas centrales de los alumnos, entre ellas la garantía de reemplazos para docentes ausentes, según informó el medio citado.

Objetos prendidos fuego en una calle de París (REUTERS/Abdul Saboor)

Edificios deteriorados, calor en las aulas y baños deficientes

Las condiciones de los establecimientos constituyen otro de los ejes de la protesta. Los estudiantes reclaman inversiones para renovar escuelas con aulas sin mobiliario básico, problemas de aislamiento y deficiencias en los sistemas de calefacción.

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También denunciaron temperaturas elevadas durante el verano, baños en malas condiciones y presencia de ratas en algunos edificios. Para los alumnos, estos problemas no son aislados y afectan directamente la posibilidad de asistir a clases en condiciones adecuadas.

“También estoy aquí por todos los niños y jóvenes que han sido brutalmente reprimidos por la policía cuando lo único que pedían era poder asistir a clase en condiciones dignas”, agregó Chimène.

Policías en una manifestación estudiantil en Francia (REUTERS/Yves Herman)

Las jornadas de hasta 10 horas alimentan el malestar

Los liceales también cuestionan horarios que, en algunos casos, se extienden de 8:00 a 18:00, con períodos sin clases entre una materia y otra. Consideran que esa organización vuelve la jornada agotadora y está relacionada con reformas aplicadas en años recientes en la secundaria.

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A la vez, reclaman una reforma profunda o la eliminación de “Parcoursup”, la plataforma que regula el ingreso a la educación superior. Los manifestantes sostienen que el sistema de selección genera ansiedad y amplía las diferencias entre quienes estudian en centros con distintos recursos.

“Queremos más dinero para los servicios públicos, queremos más profesores, queremos menos alumnos por clase”, afirmaron dos docentes de secundaria que participaron de la movilización. “Tenemos la sensación de que la educación queda relegada a un segundo plano frente a muchas cosas que se consideran prioritarias”.

El movimiento reclama más presupuesto, docentes, mejoras edilicias y cambios en el sistema de acceso a la universidad (REUTERS/Abdul Saboor)

La protesta reúne a familias, sindicatos y otros sectores

La marcha parisina sumó a estudiantes universitarios, profesores, madres, padres, jubilados y representantes de otros sectores. Sindicatos como la Confederación General del Trabajo (CGT) y partidos de izquierda, entre ellos La Francia Insumisa, respaldaron las movilizaciones.

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“He venido con mi hija para apoyarla, para apoyar sus reivindicaciones, porque lo que les pasa a nuestros hijos también nos pasa a los padres. Es, en realidad, una protesta conjunta”, sostuvo Céline, profesora universitaria que acompañó a su hija y a otros compañeros de instituto.

El dirigente de La Francia Insumisa y candidato presidencial para 2027, Jean-Luc Mélenchon, definió la movilización como “el movimiento de juventud más poderoso que se haya visto en Francia en 50 años”.

Un tacho de basura cae sobre un grupo de policías en Francia (REUTERS/Abdul Saboor)

Los choques con la Policía suman tensión al conflicto

Las manifestaciones estuvieron atravesadas por denuncias de violencia policial contra menores y por incidentes entre grupos de manifestantes y las fuerzas de seguridad. Este martes, la policía utilizó gases lacrimógenos para dispersar a estudiantes y simpatizantes en Estrasburgo.

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El Gobierno rechaza las acusaciones de represión y atribuye los despliegues al surgimiento de episodios de violencia urbana. Además, advirtió que los responsables de daños a bienes públicos —o sus familias— deberán asumir los costos.

Las próximas vacaciones escolares comienzan el 17 de octubre. El Ejecutivo espera que esa pausa reduzca la intensidad de un conflicto que, hasta ahora, combinó reclamos por la educación pública con un malestar más amplio ante los recortes en los servicios estatales.