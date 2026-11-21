La agenda oficial comenzará el viernes 4 de diciembre con las celebraciones del Día de la Juventud Corralleña. (Rumbo Canal/YouTube)

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El Festival de Luces de Corrales comenzará el 5 de diciembre de 2026 y tendrá encendidos diarios desde las 6:00 p. m. hasta el 6 de enero de 2027, según la programación divulgada para la temporada. El municipio de Boyacá, identificado como el “Municipio Luz de Colombia”, abrirá el alumbrado con una jornada que combinará actos religiosos, actividades deportivas, juegos pirotécnicos y conciertos.

La inauguración está prevista para las 7:00 p. m. del sábado 5 de diciembre, después de las vísperas en honor a San Judas Tadeo y una presentación del grupo de danzas local. La agenda incluye un espectáculo pirotécnico a las 8:00 p. m. y actuaciones de Rikarena, Rafa Pérez y Sabrosón Orquesta Show durante la noche.

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El encendido navideño será el centro de una agenda que inicia el 4 de diciembre

La programación oficial empezará un día antes del encendido, el viernes 4 de diciembre, con el Día de la Juventud Corralleña. Esa noche se presentarán DJ Niro Producciones, el grupo vallenato Dinastía Oskardi y la banda de rock Modo Avión.

El Festival de Luces de Corrales se extenderá desde el 5 de diciembre de 2026 hasta el 6 de enero de 2027 con encendidos diarios a las 6:00 p. m. (Rumbo Canal/YouTube)

El sábado reunirá parte de las actividades tradicionales de la celebración. Desde las 6:00 a. m. habrá un “Alegre Despertar” con la Banda Ciudad Corrales; más tarde se realizarán el mercado ganadero, una travesía interna de ciclismo de montaña, un clásico de fútbol y una retreta. La Estudiantina de Corrales actuará a las 4:30 p. m., antes de la apertura de las figuras navideñas.

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El domingo 6 estará dedicado a la Mujer Corralleña. La jornada incluye alborada musical, una celebración religiosa en honor a San Judas Tadeo, un encuentro de mujeres, desfile por las calles del municipio y conciertos de la Pandilla del Río Bravo, Jhon Onofre, Pipe Bueno y Cristian & Camilo Cubides Agrupación Vallenata.

La música campesina tendrá programación hasta el 11 de enero

Las celebraciones religiosas continuarán el 7 y 8 de diciembre, con las vísperas y la fiesta de la Inmaculada Concepción, además de procesiones, retretas y música campesina. El lunes se presentarán Son Corralleño y Raza Pesada, mientras que el martes habrá procesión a las 10:30 a. m. y actividades dedicadas a los santos patronos.

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La inauguración del alumbrado incluirá un espectáculo pirotécnico y las presentaciones de Rikarena, Rafa Pérez y Sabrosón Orquesta Show. (Alcaldía de Corrales)

Entre el 9 y el 15 de diciembre, la tarima principal recibirá el Festival de Música Campesina Carranguera desde las 7:00 p. m. La agenda también contempla el Festival Departamental de Patinaje de Carreras, programado para el sábado 12.

Del 16 al 24 de diciembre se realizarán misas y novenas de aguinaldos desde las 5:00 a. m., seguidas por alboradas y correrías de diablos. El programa anuncia además el desfile de carrozas y comparsas del Aguinaldo Corralleño a las 3:00 p. m.

Después de Navidad, la música carranguera regresará a la plaza principal del 25 al 30 de diciembre. El 31 se celebrará un desfile de Año Viejo a las 5:00 p. m. y una fiesta de integración a la medianoche. Aunque el periodo anunciado para el Festival de Luces concluye el 6 de enero, la agenda publicada señala presentaciones de música campesina entre el 1 y el 11 de enero de 2027.

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Las novenas de aguinaldos y los desfiles de carrozas del Aguinaldo Corralleño se desarrollarán del 16 al 24 de diciembre. (Rumbo Canal/YouTube)

Corrales conserva una oferta turística ligada a su arquitectura y entorno rural

Corrales está ubicado en la provincia de Tundama, en el altiplano cundiboyacense, a una altitud cercana a los 2.400 metros sobre el nivel del mar. Fue fundado el 28 de enero de 1782 y durante diciembre concentra visitantes atraídos por el alumbrado, las actividades públicas y la programación musical.

Fuera de la temporada navideña, el municipio ofrece recorridos por calles empedradas, fachadas blancas y balcones de madera. Entre sus puntos de interés aparecen las escalinatas con mirador y la iglesia parroquial de San Judas Tadeo. Las veredas y zonas montañosas cercanas también permiten realizar caminatas.

La gastronomía local incluye las génovas, junto con preparaciones representativas de la cocina boyacense. Estos productos forman parte de la oferta para quienes visiten el municipio durante las semanas de celebración.

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Desde Bogotá, el trayecto por carretera toma entre tres y cinco horas

El patrimonio urbano de Corrales destaca por sus calles empedradas, fachadas blancas y la iglesia parroquial de San Judas Tadeo. (Rumbo Canal/YouTube)

Quienes viajen en vehículo particular desde Bogotá pueden tomar la Autopista Norte hacia Briceño y continuar por la Ruta 55 en dirección a Tunja, Duitama y Sogamoso. Desde allí, el trayecto sigue hacia Tópaga y Corrales. Esta alternativa toma cerca de cuatro horas, según las condiciones de la vía y el tránsito, e incluye peajes.

Otra opción pasa por Santa Rosa de Viterbo, Floresta y Busbanzá, con una duración aproximada de cuatro horas y media. En transporte público, el recorrido requiere una conexión en Sogamoso: los buses desde Bogotá salen de la Terminal del Norte y otros puntos habilitados, mientras que el tramo final hacia Corrales se cubre en transporte intermunicipal, en unos 30 minutos y principalmente durante el día.

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