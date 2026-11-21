El Alumbrado Navideño de Cali funcionará entre el 7 de diciembre y el 11 de enero como homenaje a las víctimas del sismo del 10 de agosto. (Alcaldía de Cali)

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Cali encenderá el 7 de diciembre su Alumbrado Navideño 2026 como homenaje a las víctimas y familias afectadas por el sismo del 10 de agosto, en una programación que se extenderá hasta el 11 de enero de 2027.

Bajo el concepto “Navidad en modo esperanza”, la iluminación buscará acompañar la recuperación emocional y económica posterior al terremoto. La propuesta contempla intervenciones especiales en Capri, Cuarto de Legua y La Flora, sectores que harán parte de la narrativa de solidaridad planteada por la Administración Distrital.

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El director técnico de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), Diego Hau, indicó que el alumbrado tendrá un sentido conmemorativo. “Es un mensaje de esperanza, para que nos recuperemos de ese golpe emocional que nos generó la tragedia del terremoto”, afirmó.

El montaje técnico reúne 26.000 pantallas led, 3.608 figuras temáticas y más de 30.000 instalaciones luminarias en el espacio público. (Alcaldía de Cali)

Las 22 comunas y los 15 corregimientos tendrán programación navideña

Como principal novedad, la Uaesp instalará 22 pesebres de tres metros de altura, uno en cada comuna de Cali. La agenda incluirá novenas y actividades comunitarias, mientras que los 15 corregimientos también tendrán presencia del alumbrado.

El montaje previsto reúne 26.000 pantallas led, 3.608 figuras y más de 30.000 instalaciones de luces led. Entre los elementos estarán ángeles, campanas, estrellas, velas, pastores, ovejas y los tres Reyes Magos, distribuidos en distintos corredores y espacios públicos de la capital vallecaucana.

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La ruta central abarcará el Bulevar del Río, los puentes Ortiz, España y del Candado, el Parque de La Retreta, el Paseo Bolívar y la Plaza de Cayzedo. También se iluminarán el parque del barrio Obrero, dentro de la Ruta de la Salsa, y el Bulevar de Oriente.

La Alcaldía de Cali proyectó una inversión de 27.000 millones de pesos con un impacto estimado de hasta 120.000 millones para la economía local. (Alcaldía de Cali)

Las fachadas de Coltabaco, las iglesias de San Antonio y La Ermita, y la Catedral de San Pedro recibirán proyecciones. A la programación se sumarán los corredores de la calle 5, la carrera 1 y la avenida sexta, además de cinco accesos a la ciudad desde Jamundí, Palmira, la Portada al Mar, la avenida 3 norte y la antigua vía a Yumbo.

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La Alcaldía estima hasta $120.000 millones de impacto económico

La Alcaldía proyectó una inversión cercana a $27.000 millones para el Alumbrado Navideño 2026, que podría generar un impacto económico de entre $90.000 millones y $120.000 millones en la ciudad.

La administración distrital estima la llegada de cerca de 100.000 visitantes diarios durante la temporada, lo que impulsaría el gasto en comercio, gastronomía, alojamiento, transporte y actividades de entretenimiento.

La temporada decembrina generará 500 empleos directos y hasta 3.000 indirectos a lo largo de 11 cadenas de valor. (Alcaldía de Cali)

La secretaria de Desarrollo Económico Distrital, Laura Loreto Arias Medina, sostuvo que la iniciativa pretende impulsar a empresas, emprendimientos y vendedores informales. “El Alumbrado Navideño no es solamente entretenimiento; es una herramienta de desarrollo económico, competitividad, posicionamiento e internacionalización”, señaló.

Según las proyecciones oficiales, la programación generaría cerca de 500 empleos directos y entre 2.000 y 3.000 indirectos. El movimiento económico alcanzaría a más de 11 cadenas de valor, entre ellas los sectores eléctrico, metalmecánico, creativo, de ingeniería, construcción, turismo, hotelería y transporte.

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La apuesta se presenta después de un sismo que, de acuerdo con la información entregada por la Alcaldía, afectó infraestructuras y produjo dificultades en las cadenas de abastecimiento y pagos de unidades productivas. La activación de corredores comerciales y gastronómicos figura como una de las estrategias para recuperar parte de esa actividad.

La Uaesp instalará 22 pesebres de tres metros de altura en las comunas y llevará actividades a los 15 corregimientos de Cali. (Alcaldía de Cali)

El Bulevar del Río tendrá 500 espacios para vendedores informales

En el Bulevar del Río se habilitarán alrededor de 500 espacios para vendedores informales. La selección estará a cargo de la Secretaría de Seguridad y Justicia Distrital, con acompañamiento de la Personería y representantes del gremio. La convocatoria incluirá tanto a comerciantes habituales como a personas con emprendimientos desarrollados desde sus hogares.

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Jorge Alexander Moreno Borrero, subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control, explicó que los participantes tendrán compromisos sobre el cuidado de los espacios y el manejo de visitantes. “Cada vendedor tendrá la responsabilidad de mantener su lugar limpio, contribuir al flujo de visitantes y ayudar a preservar la seguridad”, dijo.

Desde el sector privado, Álex Jaramillo, director de La Divina y gerente de Curador Club Social, afirmó que el alumbrado suele aumentar la llegada de público al Bulevar del Río. Su establecimiento prevé crear 12 puestos fijos y más de 50 temporales durante la temporada, según indicó.

La administración distrital habilitará 500 espacios en el Bulevar del Río para comerciantes informales y emprendedores locales. (Alcaldía de Cali)

Para la atención de la afluencia prevista, la Alcaldía dispondrá equipos de Inspección, Vigilancia y Control en los puntos iluminados y conformará un Puesto de Mando Unificado con entidades de Movilidad, Salud Pública y Gestión del Riesgo.

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