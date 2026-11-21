Decenas de escolares, padres de familia y asistentes al concurso de danzas se llevaron el susto de su vida cuando en plena danza empezó a temblar el local del colegio

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El concurso de danzas de la IEP San José de Chaclacayo quedó interrumpido la noche del viernes 20 de noviembre, cuando un sismo de magnitud 6,7 con epicentro en Junín se sintió en el distrito limeño y obligó a activar las indicaciones de seguridad ante escolares, padres de familia y demás asistentes. La actividad se transmitía en vivo y el registro audiovisual mostró el instante en que el movimiento sorprendió al público.

A las 7:09:19 p. m., la música y las presentaciones dieron paso a mensajes para evitar desplazamientos desordenados. El animador tomó el micrófono y pidió serenidad mientras el temblor era percibido por las familias que asistían al evento escolar. En las imágenes se observa que la organización orientó a los presentes para que se ubiquen en los espacios previstos dentro del recinto.

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El episodio ocurrió mientras los estudiantes participaban en una jornada que reunía a familiares y miembros de la comunidad educativa. La reacción inicial fue de tensión, debido a que el sismo se percibió con fuerza en Chaclacayo, ubicado en el este de Lima, aunque el origen del movimiento estuvo en la región Junín.

Un grupo de personas desaloja el patio de la escuela San José de Chaclacayo tras el registro de un sismo de magnitud 6,7 durante un concurso de danza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El animador pidió permanecer en las zonas seguras

La principal indicación durante la emergencia fue mantener la calma y evitar que los asistentes corrieran o se aglomeraran. “Mantenemos la calma, por favor. Mantenemos la calma, ¿sí? Por favor, en sus lugares”, expresó el animador a través del sistema de sonido mientras el movimiento era sentido en el local.

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Luego, dirigió un mensaje específico a los padres de familia. “Solicitamos, por favor, mantener la calma. Nos quedamos en nuestro espacio”, señaló. También pidió que se trasladaran hacia los círculos amarillos que la institución había establecido como zonas seguras.

“Solicitamos también a padres de familia ubicarse en la zona segura, en los círculos de color amarillo. En los círculos de color amarillo, todos, por favor”, indicó el conductor de la actividad. La referencia a esas áreas buscó ordenar la respuesta de una audiencia conformada por menores de edad, apoderados y asistentes que seguían el concurso.

El mensaje incluyó una alusión a los protocolos practicados por los alumnos durante los simulacros. “A ubicarnos como en cada uno de los simulacros que realizamos en clase. Todos mantenemos la calma. Padres de familia”, añadió. La grabación permitió conocer cómo se emitieron las instrucciones en tiempo real en medio de la interrupción de las danzas.

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Estudiantes y profesores se desplazan en el patio techado de un colegio de Chaclacayo durante el sismo de magnitud 6,7 registrado en la localidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El IGP ubicó el epicentro a 30 kilómetros al noroeste de Junín

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que el movimiento ocurrió a las 7:09:19 p. m. del viernes 20 de noviembre. El Centro Sismológico Nacional consignó el evento en el reporte IGP/CENSIS/RS 2026-0818, con una magnitud de 6,7 y una profundidad de 129 kilómetros.

Según el registro oficial, el epicentro se situó a 30 kilómetros al noroeste de la ciudad de Junín, en la provincia y región del mismo nombre. Las coordenadas difundidas por el organismo fueron 10,97 grados de latitud sur y 76,19 grados de longitud oeste.

El IGP reportó una intensidad de V en Junín en la escala de Mercalli modificada. Esa escala describe los efectos que un sismo produce en la población, los objetos y las estructuras de una zona determinada, por lo que no equivale a la magnitud, que mide la energía liberada en el foco del evento.

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Por la extensión con la que se percibió el temblor, habitantes de diversos puntos del centro del país y de Lima reportaron haber sentido el movimiento. En Lima Metropolitana, el sismo generó reacciones de prevención en viviendas, locales comerciales y actividades públicas, entre ellas el concurso de danzas desarrollado por la institución de Chaclacayo.

El temblor ocurrió durante la noche del viernes 20 de noviembre (Servicio Geológico Colombiano/X)

La actividad escolar fue suspendida de manera momentánea

En el colegio, el pedido de calma buscó que los asistentes permanecieran en áreas identificadas y siguieran las disposiciones de la organización. La interrupción del concurso respondió a la necesidad de priorizar la seguridad de los estudiantes y de las familias reunidas en el lugar.

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El video de la transmisión registra que, tras las primeras indicaciones, se repitieron los llamados a conservar la serenidad. “Tranquilos, ya pasó. Por favor, mantengamos la calma, estamos en una zona segura”, se escucha en otro momento de la grabación dirigida a los padres de familia.

La escena reflejó la incertidumbre que suele acompañar a un evento sísmico, sobre todo en actividades con gran asistencia y presencia de menores. En estos contextos, las rutas de evacuación, las zonas seguras y los mensajes claros permiten organizar una respuesta sin aumentar el riesgo por desplazamientos simultáneos.

Varios escolares vestidos con trajes tradicionales bailan en el patio techado de un colegio de Chaclacayo durante la cobertura televisiva de un sismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hasta el momento de la difusión del reporte sísmico, no se había informado un balance oficial de personas heridas o daños materiales vinculados con el sismo de magnitud 6,7. Las autoridades mantienen la evaluación de posibles afectaciones en las áreas donde el movimiento fue percibido.

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El registro del evento en la IEP San José de Chaclacayo quedó como testimonio de la reacción de la comunidad educativa ante el temblor y de la aplicación de pautas de seguridad durante una actividad que había reunido a escolares y padres de familia.