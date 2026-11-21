Elementos de la Guardia Nacional vigilan a trabajadores de la empresa Coca-Cola en sus recorridos por el municipio de Tejupilco Edomex Coca-Cola tras amenazas del crimen organizado (especial)

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La posible salida de Coca-Cola de Tejupilco, Estado de México, encendió las alertas por las consecuencias económicas y laborales que podría provocar en la región sur de la entidad. La suspensión de actividades de su centro de distribución, presuntamente relacionada con extorsiones del crimen organizado, pondría en riesgo el empleo de al menos 251 personas, de acuerdo con información difundida por medios locales.

El caso tomó mayor relevancia el viernes 20 de noviembre, ya que entre los trabajadores que podrían resultar afectados se encuentran personal administrativo, cargadores, choferes, supervisores, ayudantes de ruta, mecánicos, vendedores y vigilantes.

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La incertidumbre laboral se mantiene ante la posibilidad de una suspensión definitiva de operaciones. Sin embargo, hasta el momento Coca-Cola FEMSA no ha emitido un comunicado para confirmar el cierre definitivo de su centro de distribución ni los posibles despidos.

Coca-Cola dejaría 251 empleos en Tejupilco

Según Quadratín Edomex, el Centro de Distribución Tejupilco, cuya razón social aparece como PROPIMEX, registra una plantilla de 251 personas o más.

El establecimiento se encuentra en avenida 27 de Septiembre número 125, en la colonia Juárez, y cuenta con más de una década de presencia en el municipio, pues su registro empresarial data de diciembre de 2014.

La eventual salida de la refresquera no solamente tendría consecuencias para sus empleados. También afectaría a pequeños comercios que dependen del suministro de sus productos para mantener sus ventas.

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Se reportó que tenderos de al menos cinco localidades han señalado problemas de abastecimiento y una disminución en sus ventas, sin que exista una fecha confirmada para la normalización de la distribución.

Guardia Nacional escolta camiones y retira mercancía

El pasado 6 de noviembre, se registró el incendio de un tráiler de Coca-Cola en el municipio de Tejupilco, Edomex (Google Maps)

Un día antes, el jueves 19 de noviembre, Quadratín Edomex publicó que elementos de la Guardia Nacional comenzaron a acompañar a trabajadores y unidades repartidoras de Coca-Cola durante sus recorridos por establecimientos de la cabecera municipal.

De acuerdo con testimonios de habitantes citados por el medio, las patrullas permanecían detrás de los camiones mientras los empleados descargaban mercancía en los comercios. La presencia de los uniformados buscaba brindar protección durante las actividades de distribución.

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No obstante, el despliegue de seguridad también coincidió con reportes sobre el retiro de mercancía y enfriadores de algunos establecimientos, ante la interrupción del suministro en distintas comunidades.

Esto bajo el contexto de la empresa lleva más de dos semanas con interrupciones en la distribución de sus productos en Tejupilco y otras localidades del sur mexiquense.

Incendio de un camión habría provocado el retiro

Un tráiler de la empresa Coca-Cola se incendió sobre una curva de la carretera a la altura de Tenería, en el municipio de Tejupilco, Estado de México. Las llamas envolvieron la cabina de la unidad, lo que generó una densa columna de humo negro. En el lugar, personal de seguridad colocó conos viales sobre el asfalto para advertir a los automovilistas y restringir el tránsito en el tramo carretero.

Entre los antecedentes de esta situación se encuentra el incendio de un camión de Coca-Cola registrado el pasado 6 de noviembre sobre la carretera federal Toluca-Tejupilco, a la altura de la comunidad de Tenería.

Según los reportes locales, presuntos integrantes del crimen organizado habrían participado en el ataque contra la unidad, en un contexto de amenazas y extorsiones a empresas distribuidoras.

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La situación se habría agravado por las presiones para controlar la comercialización y distribución de mercancías en la región. Las versiones periodísticas apuntan a que las amenazas contra transportistas y repartidores generaron condiciones de riesgo para los trabajadores.

En este contexto, el secretario de Seguridad del Estado de México, Cristóbal Castañeda Camarillo, reconoció la problemática particular que enfrenta la zona sur y refirió un despliegue aproximado de 300 elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal en la región.

Otras empresas también temen afectaciones

La posible salida de Coca-Cola provocó preocupación entre trabajadores de otras compañías con presencia en Tejupilco.

La incertidumbre entre empleados de Bimbo, Sabritas y Coppel, quienes temen que las condiciones de inseguridad y las presuntas extorsiones provoquen que más empresas reduzcan sus operaciones o abandonen el municipio.

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La problemática sobresale, ya que se registra la presión de presuntas células criminales contra comercios y empresas en 14 municipios mexiquenses.

Mientras tanto, la posible salida de Coca-Cola representa una señal de alerta para la economía de Tejupilco, donde comerciantes y trabajadores enfrentan la incertidumbre nuevamente por la continuidad de sus actividades.