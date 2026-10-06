Fue fundada en 1836 y casi dos siglos después conserva su plan original: la ciudad australiana rodeada de parques que conecta playas y colinas

Vista del centro de Adelaida, capital de Australia Meridional, donde North Terrace concentra museos, bibliotecas y espacios culturales (Wikimedia Commons)

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Adelaida conserva un diseño urbano trazado en el siglo XIX, con un centro rodeado de parques y conectado con playas y colinas. Capital de Australia Meridional, se ubica junto al golfo de San Vicente, al oeste, y las cordilleras Mount Lofty, al este. Su área metropolitana tenía 1.469.163 habitantes en junio de 2024, según la Oficina Australiana de Estadística.

El rasgo más reconocible de Adelaida es su trazado: una cuadrícula de calles y plazas rodeada por una franja continua de áreas verdes. Esta configuración mantiene la escala de una capital administrativa y facilita el acceso desde el centro a la costa, los viñedos y los senderos de las colinas.

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El río Torrens atraviesa la ciudad y recibe el nombre de Karrawirra Pari en lengua kaurna. El pueblo kaurna es el propietario tradicional de las llanuras sobre las que se asentó Adelaida antes de la colonización británica. Ese vínculo tiene presencia en la identidad contemporánea de la capital y en los nombres de espacios públicos.

Los parques y las plazas forman parte del trazado original

La colonia de Australia Meridional fue proclamada el 28 de diciembre de 1836. Al día siguiente, el agrimensor general William Light fijó el emplazamiento de la futura capital, a unos 12 kilómetros de la costa oriental del golfo de San Vicente. Entre enero y marzo de 1837 realizó el relevamiento del área urbana.

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El plan dividió la ciudad entre el actual centro de negocios y North Adelaide, situados a ambos lados del río Torrens. Light proyectó calles rectas, plazas y una cuadrícula rodeada por parques. La reserva de espacios abiertos desde el inicio de la fundación aún define los límites y la fisonomía del núcleo urbano.

La capital recibió su nombre en homenaje a la reina Adelaida, esposa del rey Guillermo IV. De acuerdo con Adelaide SA History Hub, el plano de Light, basado en calles ortogonales y plazas, continúa como referencia para la organización de la ciudad.

Los Adelaide Park Lands son la expresión más visible de ese proyecto. El sistema reúne parques y seis plazas alrededor del centro, con zonas deportivas, jardines, senderos y espacios destinados a actividades culturales. La continuidad de estas áreas verdes distingue la estructura urbana de la capital dentro de Australia.

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El río Torrens cruza la ciudad y conserva la denominación Karrawirra Pari en la lengua del pueblo kaurna (Wikimedia Commons)

Un lugar que reúne instituciones, mercados y actividades culturales

El corredor de North Terrace concentra instituciones públicas y culturales. Allí se encuentran el Museo de Australia Meridional, la Galería de Arte de Australia Meridional, la Biblioteca Estatal, el Jardín Botánico y el Centro Nacional del Vino. En las inmediaciones está el Adelaide Oval, estadio utilizado para críquet, fútbol australiano y espectáculos musicales.

Otro punto de referencia es el Adelaide Central Market, que reúne más de 70 puestos de productos frescos, panadería y gastronomía. El mercado funciona como espacio de abastecimiento y encuentro para residentes y visitantes, mientras que Rundle Mall concentra comercios en el principal sector peatonal del centro.

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La actividad cultural se desarrolla durante todo el año mediante festivales, funciones y eventos. En 2015, Adelaida ingresó en la Red de Ciudades Creativas de la Unesco como Ciudad de la Música. La distinción se vincula con una programación que incluye propuestas escénicas, exposiciones y conciertos en teatros, salas y espacios al aire libre.

La oficina de turismo de Australia Meridional destaca que el Jardín Botánico, los museos de North Terrace, el río Torrens y el Adelaide Oval pueden recorrerse a pie desde el centro. También ubica al mercado entre los principales espacios de la gastronomía local.

Glenelg es uno de los puntos desde los que se observa la puesta del sol sobre el golfo de San Vicente (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ciudad funciona como acceso a playas, senderos y zonas vitivinícolas

La relación de la ciudad con la costa se aprecia en Glenelg, una playa conectada con el centro mediante tranvía. El recorrido finaliza cerca del muelle y de la franja de arena, desde donde se observa la puesta del sol sobre el golfo de San Vicente. Esta conexión permite llegar a la playa sin salir del área urbana.

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Hacia el este, las Adelaide Hills reúnen miradores, bosques, reservas y localidades como Hahndorf. La cercanía permite acceder desde el centro a senderos y bodegas. Por carretera, Adelaida también se vincula con Barossa Valley y McLaren Vale, dos de las principales regiones vitivinícolas de Australia Meridional.

El clima mediterráneo influye en el uso de estos espacios. Los veranos suelen ser calurosos y secos, mientras que los inviernos son más frescos y registran mayores lluvias. La costa, los parques y las colinas ofrecen alternativas de recreación en distintas estaciones sin modificar la estructura urbana concebida en el siglo XIX.

El crecimiento demográfico reciente confirma el peso de la capital dentro del estado. Durante el ejercicio 2023-24, Greater Adelaide sumó 22.125 habitantes, un aumento del 1,5 %, de acuerdo con la Oficina Australiana de Estadística. La cifra elevó la población del área metropolitana a 1.469.163 personas en junio de 2024.

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