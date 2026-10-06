El Tapiz de Bayeux suma una nueva polémica: reembolsan entradas por el cierre del Museo Británico para una gala con la Princesa Ana

La institución extendió su horario de apertura e incorporó más asientos tras las quejas por demoras de hasta dos horas - (AP Photo/Kin Cheung)

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El Museo Británico reembolsó las entradas de los visitantes que no pudieron completar su visita al Tapiz de Bayeux el miércoles pasado, luego de que la institución cerrara sus puertas antes de tiempo para preparar una cena de gala a la que asistió la Princesa Ana de Inglaterra, en un episodio que se suma a una serie de controversias que rodean a la exposición más esperada del año.

El cierre anticipado respondió a los preparativos de un evento organizado por el museo junto a Samsung, su patrocinador corporativo histórico, para celebrar la inauguración de la exposición “Corea”, que abrió al público el jueves. A la cena asistieron el ministro de Hacienda, John Healey, y el líder liberal demócrata, Sir Ed Davey, mientras que la Princesa Ana participó de la recepción previa, según informó The Telegraph.

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La obra de 70 metros de largo se exhibe en posición horizontal para favorecer la conservación de sus fibras - (AFP)

Un portavoz del museo reconoció lo sucedido: “Lamentablemente, los retrasos ocurridos a primera hora del día impidieron que algunos visitantes pudieran entrar a la hora prevista”, en declaraciones recogidas por el diario. Todos los afectados recibieron el reembolso de sus entradas y la posibilidad de reprogramar su visita sin costo adicional.

La exposición, inaugurada el 10 de septiembre, marcó el primer regreso del tapiz al Reino Unido desde su creación hace más de 900 años. La obra —un bordado de 70 metros (230 pies) de largo que narra en 58 escenas los eventos previos a la conquista normanda de Inglaterra y la batalla de Hastings de 1066— fue prestada por el gobierno francés mientras su sede habitual en Bayeux, Normandía, atraviesa una refacción.

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El Tapiz de Bayeux regresó al Reino Unido después de más de 900 años mediante un préstamo del gobierno francés - REUTERS/Suzanne Plunkett

A diferencia de su exhibición tradicional en posición vertical, el Museo Británico la expone en posición horizontal bajo un vitral iluminado en una sala en penumbras, lo que, según las autoridades francesas, favorece la conservación de las fibras. La pieza contiene 627 figuras humanas, 737 animales, 37 barcos y 23 árboles, con una narración en latín que acompaña las imágenes.

La exposición batió récords de venta pero acumula quejas desde su apertura

La demanda fue extraordinaria desde el primer día: cuando salieron a la venta las entradas, más de 80.000 personas esperaban simultáneamente en línea para adquirirlas, según informó el museo, y 100.000 tickets se vendieron en la primera jornada, de acuerdo con la BBC.

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El evento nocturno fue organizado junto a Samsung para inaugurar la exposición dedicada a Corea con la asistencia de la Princesa Ana - REUTERS/Suzanne Plunkett

Las localidades están agotadas hasta fin de año y el próximo lanzamiento, que cubrirá visitas entre enero y marzo de 2027, está previsto para el 21 de octubre. Las entradas cuestan £ 33 en horario pico y £ 27 en horario reducido, frente a los € 12 (£ 10) que habitualmente cobran en Bayeux. Los menores de 16 años ingresan de forma gratuita.

Sin embargo, la gestión de la exposición generó críticas casi desde su apertura. Algunos visitantes reportaron esperas de hasta dos horas, y cientos de personas con entrada fueron rechazadas a causa de los retrasos acumulados. Ante las quejas, el museo anunció esta semana una serie de medidas correctivas: extensión del horario de apertura, incorporación de una audioguía, señalización adicional y más asientos en la zona de espera.

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El Museo Británico reembolsó las entradas y ofreció reprogramar las visitas tras cerrar antes de tiempo por una cena de gala - REUTERS/Ardee Napolitano

Esas mejoras llegan también en respuesta a una demanda judicial presentada esta semana por un hombre ciego que denunció la falta de audioguías desde el inicio de la exposición. Un portavoz indicó que la institución estudia incorporar una guía de audio independiente dentro de la aplicación móvil de la muestra.

El incidente del cierre anticipado no es la primera vez que el museo enfrenta cuestionamientos por el trato diferencial hacia figuras de alto perfil. En agosto, The Guardian informó que Charlotte Appleyard, directora de desarrollo de la institución, organizó una visita privada para el empresario tecnológico Peter Thiel el 18 de ese mes, para que pudiera contemplar la obra de forma exclusiva.

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El portavoz del museo calificó el episodio del miércoles como “un caso aislado” y subrayó que la prioridad de la institución es garantizar el acceso del mayor número posible de visitantes. La exposición permanecerá abierta hasta el 11 de julio de 2027.