Elementos de la SSC y paramédicos atienden el hallazgo de un bebé recién nacido en Xochimilco. (REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha)

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Un bebé recién nacido fue encontrado la tarde de este lunes 23 de noviembre. El hallazgo provocó la movilización de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y paramédicos para brindar primeros auxilios al recién nacido.

De acuerdo con los primeros reportes, el bebé fue abandonado en un predio de la alcaldía Xochimilco, en la Ciudad de México. En cuanto llegaron las autoridades se percataron de que el menor estaba a la intemperie y las condiciones climáticas no eran óptimas, pues el recién nacido fue abandonado pese a la presencia de lluvia en el lugar.

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Los vecinos fueron quienes pidieron ayuda y se acercaron al lugar donde se encontraba el menor, quien mostraba signos de tener pocas horas de nacido. Policías de la SSC resguardaron al menor para trasladarlo a un hospital cercano para su valoración. De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, el infante tenía al menos tres horas de haber nacido y fue localizado en un paraje de Axayopa, en la comunidad del Pueblo San Gregorio Atlapulco.

Localizaron a un bebé abandonado en un predio en Xochimilco (X/ @c4jimenez)

Investigan el paradero de la madre

Las autoridades iniciaron acciones para localizar a la madre y esclarecer las circunstancias del abandono. Según el periodista Carlos Jiménez, el recién nacido tenía aproximadamente tres horas de haber nacido cuando fue localizado, por lo que fue trasladado a un hospital cercano para su valoración.

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Los habitantes y el policía Víctor Gutiérrez, adscrito a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), lo resguardaron de la lluvia mientras coordinaban su traslado a un hospital, con una cobija y una chamarra cubrieron al menor a la espera de paramédicos que evaluaron al recién nacido.

A la par, las autoridades ya empezaron con las primeras indagatorias para dar con el paradero de la madre.

Abandonan a bebé de cuatro meses cerca de la Basílica de Guadalupe

Una bebé de aproximadamente cuatro o cinco meses fue abandonada en los alrededores de la Basílica de Guadalupe, en la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM), Ciudad de México. El Centro de Comando y Control (C2) Norte alertó a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) sobre la presencia de una menor posiblemente abandonada en el cruce de la calzada de Guadalupe y la calle Garrido, en la colonia La Villa.

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Un funcionario alimenta a un bebé rescatado en las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe dentro de una ambulancia de los servicios de emergencia de la Ciudad de México. (X/ @SSC_CDMX)

Los policías acudieron al sitio para verificar el reporte y encontraron a la niña bajo el cuidado de dos mujeres, quienes aseguraron que la habían localizado sin compañía. La menor había permanecido aproximadamente una hora bajo la lluvia. Paramédicos de Protección Civil (PC) la valoraron y determinaron que se encontraba clínicamente estable.

Personal de la alcaldía Gustavo A. Madero también acudió al lugar para brindarle atención. Debido a que durante la madrugada se registraban bajas temperaturas, los trabajadores llevaron ropa y otros artículos para cubrirla y mantenerla abrigada. Los policías mantuvieron a la bebé bajo resguardo y después la trasladaron a las instalaciones de la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes, donde quedó a disposición de las autoridades correspondientes.

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Tras recibir el reporte, el Ministerio Público abrió una carpeta de investigación para esclarecer el abandono. De manera simultánea, las autoridades iniciaron el análisis de las cámaras de videovigilancia instaladas en las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe, con el objetivo de establecer cómo fue trasladada la menor y quién la dejó en la vía pública.

De acuerdo con Janecarlo Lozano, alcalde de la Gustavo A. Madero, las indagatorias avanzan con prontitud y la bebé permanece bajo el cuidado del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). Los registros de las cámaras indican que la niña fue abandonada después de la medianoche. En las imágenes, un hombre aparece con la silla en la que transportaba a la menor dentro de una unidad del Metrobús proveniente del Centro de la Ciudad de México.

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Una agente de la policía de la Ciudad de México sostiene a un bebé rescatado en las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe. (X/ @SSC_CDMX)

El hombre descendió del Metrobús, caminó hasta la zona ubicada en las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe y dejó allí a la bebé antes de escapar. Hasta el momento se desconoce su paradero.

El alcalde informó que la madre de la niña ya fue identificada, pero cuando las autoridades la localizaron se encontraba en estado de intoxicación. Por esa razón, las autoridades buscan a otros familiares para determinar qué ocurrió y establecer si resulta viable que la bebé permanezca dentro de ese núcleo familiar.

Sanciones penales en CDMX

Abandonar a un bebé recién nacido puede constituir el delito de omisión de auxilio o de cuidado, porque se trata de una persona incapaz de valerse por sí misma.

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Si no hay lesión ni daño: quien tenía la obligación de cuidarlo enfrenta de tres meses a tres años de prisión . Si es ascendiente —por ejemplo, madre o padre— o tutor, también puede perder la patria potestad o tutela.

Si se deja al bebé en una institución o con otra persona: la pena prevista es de tres meses a un año de prisión . El Código prevé que los ascendientes o tutores que entreguen a un menor de 12 años en una casa de expósitos pierden los derechos sobre su persona y bienes.

Excepción específica para la madre: el artículo 158 indica que no se impondrá pena si entrega a su hijo por ignorancia, extrema pobreza, o si es producto de violación o de inseminación artificial en los supuestos previstos por la ley. Esto no equivale a dejar al recién nacido en la vía pública o en condiciones de riesgo.

Si el abandono causa lesiones o muerte: la autoridad puede investigar y perseguir, además, los delitos de lesiones u homicidio que correspondan. La sanción dependerá del daño, las circunstancias, el deber de cuidado y la intención acreditada en el caso.