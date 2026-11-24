Imágenes impactantes del fuerte oleaje en el distrito de Cerro Azul, Cañete. El mar se ha desbordado, llegando con fuerza hasta el malecón y mostrando la impresionante magnitud de las olas en la costa peruana. | Canal N

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Los oleajes anómalos que afectan al litoral peruano obligaron a ampliar las restricciones en las instalaciones marítimas del país. El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) informó que, hasta las 7:40 p. m. de este lunes 23 de noviembre, un total de 95 puertos, caletas, muelles y terminales marítimos permanecían cerrados, mientras que otros 31 continuaban operativos.

La medida alcanza al 75,4% de las instalaciones marítimas incluidas en el monitoreo de las autoridades. El litoral centro concentra el mayor número de cierres, con 50, seguido del norte, con 28, y del sur, con 17.

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El reporte del COEN, elaborado con información de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi), evidencia una ampliación de las restricciones durante las últimas horas, en medio de la alerta emitida por la Marina de Guerra del Perú, que advierte sobre persistencia de condiciones anómalas en el mar hasta el viernes 27 de noviembre.

Las edificaciones del litoral de Zorritos presentan colapsos estructurales y desprendimiento de techos tras el avance del mar en la costa de Tumbes.

Cierran 25 instalaciones marítimas más

La evolución de los reportes del COEN muestra cómo se han extendido las restricciones a lo largo del litoral peruano. El domingo 22 de noviembre, a las 3:00 p. m., se contabilizaban 60 instalaciones marítimas cerradas. Veinticuatro horas después, la cifra ascendió a 70, pasó a 87 a las 6:30 p. m. del lunes y llegó a 95 a las 7:40 p. m.

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Las ocho nuevas restricciones del último reporte corresponden al litoral centro, específicamente a instalaciones y zonas marítimas bajo la jurisdicción de la Capitanía de Puerto del Callao. En los sectores norte y sur, las cifras se mantienen sin variaciones respecto al reporte anterior.

La situación en el sur también evidencia uno de los cambios más significativos. Hasta la tarde del domingo, este sector del litoral no registraba restricciones, pero ahora tiene 17 instalaciones marítimas cerradas.

Un informe técnico del COEN detalla la clausura de 95 instalaciones portuarias a lo largo de la costa peruana debido al estado del mar. (COEN / Marina de Guerra del Perú)

¿Qué puertos están cerrados en el litoral norte?

En el norte del país, las restricciones comprenden 28 instalaciones bajo la jurisdicción de las capitanías de puerto de Talara, Paita, Pimentel y Salaverry.

En Piura, figuran los puertos de Talara, Paita y Bayóvar, así como el muelle de carga líquida de Petroperú, los terminales multiboyas de Punta Arenas y Negritos, el muelle híbrido MU2 y las caletas Lobitos, San Pablo, Colán, Yacila, La Islilla, Tortuga, Parachique y Matacaballo, entre otras.

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En Lambayeque, las restricciones alcanzan a los puertos de Pimentel y Eten, las caletas San José y Santa Rosa, y el terminal multiboyas de Eten. En La Libertad, permanece cerrado el terminal multiboyas de Salaverry.

Callao, Chancay y Chimbote entre los puertos con restricciones en el litoral centro

El litoral centro concentra más de la mitad de los cierres registrados a nivel nacional. Entre las 50 instalaciones y zonas marítimas afectadas figuran importantes puntos vinculados a las actividades comerciales, industriales y pesqueras.

El último reporte incorpora restricciones en la bahía del Callao, tanto en la rada interior como exterior, y el muelle Grau, así como en las instalaciones marítimas de La Pampilla, Solgas, Pure Biofuels, Tralsa, Surfisa, Quimpac y Zeta Gas.

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También se dispuso el cierre de las bahías de Ancón, Chorrillos y Pucusana, el terminal multiboyas de Conchán y el muelle de Unacem Lima.

Oleaje anómalo (Andina)

En Áncash, las restricciones comprenden los puertos de Chimbote, Samanco, Casma y Huarmey, además de los muelles 1 y 2 del terminal portuario de Chimbote, el muelle portuario Sider C y las caletas Santa, Coishco, El Dorado, Los Chimus y Tortugas.

En la costa de Lima, permanecen cerrados los puertos de Supe y Huacho, las caletas Carquín, Végueta y Vidal, así como el terminal multiboyas de Paramonga.

En Chancay, el reporte incluye el cierre de la bahía, el terminal multiboyas BPO y los cuatro muelles del Terminal Portuario Multipropósito de Chancay (TPMC).

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Las restricciones también alcanzan a Cerro Azul, Tambo de Mora, San Nicolás y San Juan, además de las caletas San Andrés, La Puntilla, Lagunillas y Laguna Grande, entre otras.

Los oleajes anómalos se presentaría hasta el fin de semana.

Matarani e Ilo registran restricciones en el litoral sur

En el sur del país, el número de instalaciones marítimas cerradas pasó de ocho a 17 durante la tarde del lunes.

En Arequipa, las restricciones comprenden el puerto de Matarani (muelle Ocean Fish), los muelles C y F del terminal portuario Tisur, los terminales multiboyas de Mollendo y Monte Azul, y las caletas Ático, La Planchada, Quilca y El Faro.

En Moquegua, permanecen cerrados el muelle Enapu de Ilo, el muelle de Southern Peru Copper Corporation (SPCC), el muelle Engie, el muelle fiscal y el desembarcadero pesquero artesanal de Ilo.

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El reporte también incluye las caletas Morro Sama y Vila Vila, así como Punta Picata, bajo la jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Ilo.

Fotos de oleaje anómalo en el Callao (ANDINA/Ricardo Cuba)

¿Hasta cuándo continuarán los oleajes anómalos en el Perú?

La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú mantiene vigente el Aviso Especial de Oleaje N.º 50-26, que advierte sobre condiciones anómalas de ligera a moderada intensidad hasta el viernes 27 de noviembre.

Según el pronóstico, se espera que la intensidad del oleaje disminuya durante la tarde del martes 24 en el litoral norte, mientras que en los sectores centro y sur esta reducción se produciría durante la noche del mismo día.

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Sin embargo, la autoridad marítima advirtió que el incremento del nivel del mar, asociado a la intensificación del fenómeno El Niño y El Niño Costero, podría agravar el impacto de las olas sobre las zonas costeras.

A esta situación se suma la proximidad de la fase de luna llena, que favorecerá mareas más elevadas y podría aumentar el alcance del oleaje, particularmente en playas de poca pendiente y con mayor exposición al mar.

Oleajes anómalos también provocan inundaciones y cierre de vías

Las consecuencias de estas condiciones oceanográficas también se han trasladado a zonas urbanas y turísticas del país.

En Miraflores, el fuerte oleaje sobrepasó los muros de contención de la playa Redondo y alcanzó la pista de la Costa Verde, a la altura del restaurante La Rosa Náutica, generando congestión vehicular.

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El oleaje en la playa Redondo de Miraflores sobrepasa los muros costeros e inunda la calzada del circuito de playas de la Costa Verde.

Por su parte, la Municipalidad del Callao dispuso el cierre preventivo de la vía expresa de la Costa Verde, desde Chucuito hasta el acceso a la avenida Santa Rosa, en el sentido de norte a sur.

En Tumbes, el avance del mar también ha provocado afectaciones en viviendas y establecimientos turísticos del litoral de Zorritos.

Las playas de Tumbes, conocidas por su atractivo turístico, se encuentran devastadas tras cinco días de fuerte oleaje. Hoteles y restaurantes han sufrido daños considerables, dejando una escena desoladora. Expertos señalan que el mar está volviendo a su cauce histórico, afectando a construcciones recientes en zonas invadidas. | Canal N

¿Cómo consultar el estado de los puertos en tiempo real?

Los pescadores artesanales, operadores marítimos, transportistas y personas vinculadas a actividades portuarias pueden consultar las restricciones vigentes a través de la plataforma de Estado de Puertos de la Dicapi.

La reapertura de las instalaciones marítimas dependerá de la evolución de las condiciones oceanográficas y de las disposiciones de las respectivas capitanías de puerto. Por ello, la fecha de finalización del aviso de oleajes no implica necesariamente el levantamiento simultáneo de todas las restricciones.