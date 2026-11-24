El organismo electoral contempla 1 millón 749 mil 954 nombramientos y más de un millón de diplomas para funcionarios de mesas de casilla. FOTO: MAGDALENA MONTIEL/CUARTOSCURO.COM

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El INE informó avances en la preparación de materiales para la capacitación electoral del Proceso Electoral Concurrente 2026-2027, con 14 millones 859 mil 521 cartas-notificación previstas para la ciudadanía sorteada. El comunicado, emitido este 23 de noviembre, señaló que las actividades de contratación, producción y distribución se mantienen dentro de los plazos establecidos.

La producción de prendas para capacitadores y supervisores electorales está programada del 2 al 29 de diciembre, mientras que su distribución a las entidades federativas se realizará del 2 al 31 de enero de 2027. El INE indicó que no identifica retrasos que comprometan la entrega de los insumos.

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Para la primera etapa de capacitación también se contemplan 13 millones 505 mil 516 materiales de información básica, 1 millón 749 mil 954 nombramientos para funcionarias y funcionarios de Mesas Directivas de Casilla y 1 millón 166 mil 492 diplomas para integrantes de casilla.

El INE programa la elaboración de 56 mil 905 rotafolios de la Jornada Electoral y miles de guías técnicas. FOTO: OCTAVIO ZALDIVAR /CUARTOSCURO.COM

El equipamiento incluye 56 mil 991 chalecos y 33 mil 257 mochilas para supervisores y capacitadores asistentes electorales. Las cantidades consideran la reutilización de prendas que permanecen en condiciones óptimas; las Juntas Locales Ejecutivas distribuirán los insumos a los órganos distritales después de recibirlos.

Informa el INE que registra 56 mil 905 guías para capacitadores asistentes electorales, 56 mil 905 rotafolios de la Jornada Electoral y 8 mil 174 guías para supervisores electorales. La convocatoria de reclutamiento ya concluyó su producción y distribución, con 55 mil 945 carteles y 129 mil 624 volantes entregados en las 32 entidades federativas.

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Los materiales para el Voto Anticipado, el Voto de las Personas en Prisión Preventiva y el Voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero permanecen en distintas fases de desarrollo de contenidos, diseño o contratación, de acuerdo con los calendarios previstos.

FGR ubica 40 domicilios vinculados con la investigación por presunta corrupción en el INE

La titular Ernestina Godoy informó que los peritos revisan documentos obtenidos del organismo electoral para definir las acciones ministeriales. (FGR)

La FGR tiene ubicados 40 domicilios relacionados con la investigación por presunta corrupción en el INE, un caso que incluye denuncias contra la exconsejera presidenta Guadalupe Taddei y el contratista Alfredo Hernández Casillas, mientras el organismo electoral se prepara para los comicios federales de 2026-2027, según informó EFE.

Ernestina Godoy, titular de la FGR, precisó este 23 de noviembre que existen 15 investigaciones abiertas y que Taddei y Hernández Casillas se encuentran en México, aunque hasta ahora no son buscados por las autoridades.

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Godoy señaló que el expediente no se limita a una acusación individual contra la exconsejera presidenta, pues la Fiscalía revisa quiénes podrían tener responsabilidad y si los hechos permiten configurar algún delito.

Revisa la Fiscalía documentos del INE y ubicó 40 domicilios

La Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó a 40 personas y empresas vinculadas con proveedores del instituto electoral. Crédito: INE

La fiscal explicó que la FGR realizó una diligencia ministerial en el INE para obtener documentos bajo resguardo del órgano electoral. La entrega de los originales se complicó porque la Auditoría Superior de la Federación y la Unidad de Inteligencia Financiera mantienen investigaciones paralelas.

Declaró Godoy que “tenemos ubicados alrededor de 40 domicilios, ya haremos las acciones ministeriales que se requieran, nuestros peritos están trabajando en la revisión de la documentación para dar una decisión, una conclusión en un plazo no muy largo”.

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La titular de la FGR acudió a una comparecencia privada ante la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y después ofreció una conferencia de prensa en la que abordó el caso del INE.

“No es solamente una denuncia en contra de Guadalupe Taddei, es una denuncia en general, que estamos viendo quiénes podrían ser responsables, y si existe algún tema que pueda tipificarse algún delito”, expuso la fiscal.

Godoy añadió que las denuncias son recientes y advirtió que la institución no puede llevar el expediente a judicialización únicamente a partir de “dichos o rumores”.

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El pasado 4 de noviembre, la UIF informó que bloqueó a 40 personas y empresas vinculadas con proveedores electorales, después de detectar operaciones financieras de riesgo en medio de la controversia por presuntas irregularidades en contratos del INE.

La polémica derivó en la renuncia de Taddei el pasado 26 de octubre. Cinco días después, la ASF confirmó irregularidades en contrataciones públicas realizadas durante varios años dentro del instituto y anunció que investigaría con colaboración de “informantes”.

INE opera con 12 vacantes a menos de siete meses de la elección del 6 de junio de 2027

La salida de Guadalupe Taddei dejó sin responsables definitivos áreas directivas, mientras el organismo prepara los comicios que renovarán 500 diputaciones, 17 gubernaturas y 19 mil 609 puestos locales. | INE

El INE opera con 12 vacantes en la Junta General Ejecutiva a menos de siete meses de la elección federal y local del 6 de junio de 2027, después de la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del organismo el pasado 26 de octubre. El proceso renovará 500 diputaciones federales, 17 gubernaturas y 19 mil 609 cargos locales en 31 entidades.

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La estructura directiva podría acumular 14 encargados de despacho y solo tres titulares definitivos para finales de noviembre, debido a la salida prevista de dos funcionarias identificadas como aliadas de Taddei. La presidencia provisional está a cargo de Blanca Cruz García.

Un encargado de despacho cubre temporalmente una dirección ejecutiva o unidad técnica sin que su nombramiento sea definitivo. Aunque ejerce las funciones del área, la designación de una persona titular requiere el respaldo de ocho de los 11 integrantes del Consejo General.

El Reglamento Interior del INE, citado por Expansión Política en 2023, establece esa mayoría para los nombramientos definitivos. Un acuerdo aprobado por el propio órgano en diciembre de ese año permite que la presidencia del Consejo General designe encargados para cubrir las vacantes mientras se resuelve la integración de la Junta General Ejecutiva.

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