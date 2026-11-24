El Tribunal Superior de Barranquilla autorizó incorporar al juicio cuatro grupos de conversaciones extraídas del teléfono celular de Daysuris Vásquez, exesposa de Nicolás Petro (@dayvasquezcdd - @nicolaspetrob/Instagram)

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La Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla admitió incorporar en el juicio oral contra Nicolás Fernando Petro Burgos, hijo del expresidente Gustavo Petro, las conversaciones extraídas del teléfono celular de su exesposa Daysuris “Day” Vásquez, dentro del proceso penal que se adelanta por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

La determinación judicial, emitida bajo la ponencia del magistrado Demóstenes Camargo de Ávila junto a los magistrados Luigui J. Reyes Núñez y Augusto E. Brunal Olarte, establece que únicamente cuatro grupos de conversaciones contenidas en el dispositivo móvil podrán ser utilizadas como elementos materiales probatorios durante las audiencias.

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Al delimitar las comunicaciones autorizadas para el debate en estrados, la providencia del tribunal señala textualmente, en un documento que conoció y divulgó Noticias RCN: “En lo que aquí interesa, fueron decretadas las conversaciones sostenidas por Daysuris Vásquez con Nicolás Petro Burgos, Camilo Burgos Soto, Máximo José Noriega Rodríguez y la interlocutora identificada como Skarleth”.

Day Vásquez entregó su teléfono celular a la Fiscalía como parte de su colaboración con la investigación que involucra a Nicolás Petro Burgos (@dayvasquezcdd/Instagram)

Los chats de Day Vásquez que podrán utilizarse en el juicio contra Nicolás Petro

Con este pronunciamiento, la corporación judicial restringe el uso del resto de archivos, datos o mensajes obtenidos en la extracción forense del equipo telefónico de la expareja del procesado, impidiendo que la Fiscalía General de la Nación presente información diferente a la autorizada en el decreto probatorio.

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Sobre esta limitación impuesta al ente acusador, el magistrado ponente precisó en el fallo: “Son esas conversaciones, con el alcance fijado en el decreto probatorio, y no cualquier otra información que eventualmente repose en la extracción forense del dispositivo, las que la Fiscalía se encuentra habilitada para introducir y hacer valer como prueba en el juicio”.

De manera adicional, el documento de segunda instancia emitido por el Tribunal Superior de Barranquilla resolvió revocar la determinación del juzgado de primera instancia que había excluido la entrevista concedida por Nicolás Petro Burgos a la revista Semana el 5 de agosto de 2023.

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La defensa de Nicolás Petro consiguió que se admitieran documentos bancarios y contables que buscarían respaldar sus argumentos sobre el origen de los recursos investigados (Colprensa)

En el numeral tercero de la parte resolutiva, la sala ordenó mantener la admisión de dicho registro audiovisual identificado como Anexo 1 del Elemento número 1 en formato CD junto con el informe FPJ-11 número IC0008037247, al aclarar que corresponderá al juez del juicio verificar su autenticidad, contexto y alcance, al demostrar plenamente a la defensa la posibilidad de controvertirlo.

Por otra parte, la decisión judicial excluyó del juicio oral los interrogatorios que Nicolás Petro Burgos rindió ante los investigadores durante la etapa inicial del proceso, mientras que aprobó la incorporación de documentos bancarios y contables solicitados por la defensa para acreditar el origen de los recursos investigados.

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En el numeral primero del fallo identificado con la referencia 2026 00154 P-CA, el tribunal dispuso: “CONFIRMAR parcialmente la providencia apelada de fecha y origen conocidos en el infolio, con las aclaraciones y precisiones que se hacen en la parte motiva de este proveído (sic)”.

Asimismo, en el segundo punto de la resolución, los magistrados decidieron abstenerse de resolver por improcedentes las apelaciones dirigidas contra elementos probatorios admitidos por el juzgado de conocimiento respecto de los cuales no se presentó solicitud previa de exclusión o rechazo durante la audiencia preparatoria.

Day Vásquez es testigo estrella de la Fiscalía en el caso en contra de Nicolás Petro Burgos (Mauricio Dueñas Castañeda/EFE)

De esta manera, la Sala de Decisión Penal ordenó que, una vez quede ejecutoriada esta providencia, el expediente sea devuelto al juzgado de origen para continuar con la etapa de juzgamiento en la capital del departamento del Atlántico.

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El polémico caso que adelanta la Fiscalía contra el hijo de Gustavo Petro

El proceso penal contra Nicolás Petro, exdiputado del Atlántico, investiga el presunto ingreso y ocultamiento de altas sumas de dinero recibidas entre 2021 y 2022 de empresarios y personas cuestionadas judicialmente bajo el pretexto de financiar la campaña presidencial de su papá, recursos que habrían sido apropiados para incrementar su patrimonio personal.

Por estos hechos, la Fiscalía lo acusó formalmente por enriquecimiento ilícito de servidor público y lavado de activos, sumando en noviembre de 2025 cargos adicionales por corrupción en contratos con la Gobernación del Atlántico a través de la Fundación Conciencia Social (Fucoso).

La investigación inició en marzo de 2023 tras las revelaciones de su exesposa, Day Vásquez, quien luego de ser capturada junto a Petro Burgos en julio de ese año firmó un principio de oportunidad con la Fiscalía avalado en febrero de 2024.

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Mediante dicho acuerdo obtuvo inmunidad penal condicionada por lavado de activos a cambio de servir como testigo principal y entregar su celular iPhone 13 Pro Max con chats y documentos probatorios, aunque en noviembre de 2026 se reactivó en su contra un proceso por violación de datos personales en perjuicio de Laura Ojeda, actual esposa de Nicolás Petro.

Nicolás Petro, hijo del expresidente Gustavo Petro, es señalado por la Fiscalía por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito (@nicolaspetrob/Instagram)

El trámite hacia el juicio estuvo marcado por relevos y disputas procesales: tras desistir Nicolás Petro de colaborar en septiembre de 2023, el fiscal Mario Burgos fue apartado en julio de 2024 por filtrar videos de interrogatorios y reemplazado por Lucy Laborde. La fiscal dirigió más de 30 sesiones preparatorias hasta su salida en julio de 2026 por concurso de méritos, episodio tras el cual denunció presuntas presiones de la fiscal General Luz Adriana Camargo para retirar cargos.

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Luego de cerrarse la etapa preparatoria en junio de 2026 y quedar suspendido el juzgamiento mientras se resolvían más de 800 apelaciones, el 23 de noviembre de 2026 el Tribunal Superior de Barranquilla dejó en firme como prueba el celular de Day Vásquez y sus conversaciones.