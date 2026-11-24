El diputado busca frenar las acusaciones de absentismo tras el anuncio del nuevo programa de Netflix, el legislador sostiene que las grabaciones concluyeron en el receso de diciembre y defiende sus ingresos en el entretenimiento al compararlos con los despachos y negocios privados de otros integrantes del Congreso. X: @SergioMayerb

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El diputado Sergio Mayer desmiente una nueva solicitud de licencia en San Lázaro ante el estreno de un programa en Netflix, tras asegurar que el proyecto se grabó hace un año durante el receso constitucional del Congreso.

El proyecto televisivo contempla una bolsa de 2 millones de pesos para el ganador, en medio de registros legislativos que documentan su asistencia a apenas 9 de 62 sesiones ordinarias antes de solicitar separaciones previas del cargo durante 2026.

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A través de un video difundido este 23 de noviembre desde su oficina en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el funcionario sostiene que permanece en funciones presenciales y rechaza las versiones sobre un abandono a sus obligaciones parlamentarias.

Sergio Mayer descarta una nueva separación del cargo y asegura que el reality show de Netflix se grabó durante el receso constitucional del Congreso. (Foto: X/@SergioMayerb)

Las grabaciones concluyeron durante el receso legislativo de San Lázaro

Sergio Mayer aparece a cuadro vestido con traje formal dentro de su despacho para confrontar los señalamientos de ausentismo. El funcionario precisa que la producción televisiva concluyó en diciembre del año anterior, periodo en que el pleno y las comisiones suspenden actividades.

“Es mentira que yo haya solicitado licencia para participar en él”, afirma el representante federal en el mensaje grabado, donde califica de falsas las acusaciones sobre un trámite reciente ante la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

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El legislador sostiene que las jornadas de filmación no interfirieron con sus deberes públicos. Asegura que tomó parte en las grabaciones en lugar de tomar vacaciones familiares durante las semanas en que el Congreso interrumpe sesiones ordinarias.

“Tampoco dejé de cumplir con mis responsabilidades y obligaciones como legislador para grabar el mismo”, declara Mayer, quien argumenta que cuando tramitó permisos en meses previos evitó dejar asuntos pendientes en sus comisiones de trabajo.

Mayer grabó un video para rechazar que haya solicitado licencia ante la Mesa Directiva y afirmar que no dejó pendientes en sus comisiones de trabajo. FOTO: GALO CAÑAS/ CUARTOSCURO.COM

El legislador defiende el derecho a laborar en proyectos privados

Mayer equipara su actividad artística con los negocios particulares de otros integrantes del recinto. Sostiene que diversos representantes populares administran despachos jurídicos, empresas privadas o consultorías comerciales sin que se cuestione su compromiso de representación ciudadana.

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“Tengo el legítimo derecho de trabajar o hacer lo que decida durante mi tiempo libre”, argumenta el diputado, al indicar que sus contratos profesionales buscan proveer sustento a su familia fuera de los ingresos que percibe por su dieta parlamentaria.

El actor rechaza que su intervención en producciones de entretenimiento perjudique el funcionamiento del Congreso federal.

Afirma que su encargo se mantiene vigente de forma permanente, aunque defiende la separación entre su vida privada y sus responsabilidades oficiales.

El representante independiente argumenta que tiene derecho a percibir ingresos en la industria del entretenimiento fuera de sesiones. (Foto: X/@SergioMayerb)

La controversia surge tras el anuncio de su participación en un reality

La inconformidad ciudadana surgió tras la difusión de los promocionales de “Secreto millonario”, producción mexicana que llegará al catálogo de Netflix este 18 de diciembre de 2026 bajo la conducción de Adela Micha.

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El formato reúne a 12 personalidades en una propiedad aislada para competir mediante deducción y estrategia por el premio en efectivo. La dinámica exige periodos continuos de aislamiento para definir quién oculta el maletín con los fondos económicos.

Esa estructura de competencia detonó señalamientos en redes sociales. Diversos usuarios cuestionaron la prioridad laboral del funcionario y señalaron la repetición de permisos para ingresar a foros de grabación mientras transcurre el periodo ordinario de sesiones.

La producción juntará en competencia a celebridades como Paolita Suárez, Susana Zabaleta, Lupita Villalobos, Paola Rojas, Sergio Mayer y Yordi Rosado. (Crédito especial: Instagram/ @netflixlat)

El historial de permisos provocó la ruptura con Morena

La reacción pública se vincula con los movimientos administrativos del legislador a lo largo del año. En febrero de 2026, la asamblea autorizó una separación temporal por tiempo indefinido para integrarse al programa La Casa de los Famosos.

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Aquel permiso derivó en un procedimiento disciplinario dentro de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, órgano que suspendió sus derechos partidistas al considerar que antepuso metas particulares al mandato de representación popular.

El desacuerdo administrativo concluyó este 15 de mayo de 2026, cuando Mayer formalizó su renuncia irrevocable a la bancada guinda.

Desde esa fecha, el actor mantiene su curul en calidad de legislador sin afiliación a ningún grupo parlamentario.

La asamblea federal autorizó una segunda pausa en sus funciones legislativas a partir del 31 de agosto de 2026. Durante ese lapso sin goce de dieta, su suplente Luis Morales Flores asumió las votaciones y la asistencia reglamentaria en el pleno.

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La primera licencia tramitada en febrero de 2026 para ingresar a un reality detonó un proceso sancionador en la comisión de honestidad partidista, lo que derivó en su renuncia irrevocable a Morena. (Facebook Sergio Mayer Breton)

Mayer pide verificar asistencias en el portal oficial del Congreso

Ante los reclamos por el tiempo efectivo destinado al debate de iniciativas, Mayer emplaza a la opinión pública a revisar los archivos institucionales. Sostiene que las acusaciones de absentismo buscan distorsionar su desempeño ante los votantes de su circunscripción.

El diputado pide consultar la plataforma digital oficial para corroborar su registro de asistencias y el sentido de sus votos en cada periodo ordinario desde que asumió funciones parlamentarias en 2018.

Frente a los reportes el legislador emplaza a consultar el archivo de votaciones en la plataforma digital de la Cámara de Diputados. (FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM)

Mayer concluye su mensaje ratificando que continuará en su oficina de San Lázaro hasta finalizar su encargo constitucional, mientras la emisión televisiva mantiene su fecha programada de estreno internacional.

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Mayer busca frenar el costo político antes del estreno de este 18 de diciembre, su permanencia en San Lázaro queda sujeta al escrutinio del registro oficial, mientras el legislador insiste en que su labor en el pleno no riñe con sus proyectos personales.