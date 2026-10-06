Avanza en el Mediterráneo, pero pierde colores: el curioso caso de la lagartija Hulk

La especie de lagartija de pared mantuvo variantes de color blanca, amarilla y naranja en la garganta durante millones de años (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una investigación dirigida por Tobias Uller, profesor de Biología Evolutiva de la Universidad de Lund, documentó que un conjunto de rasgos verdes y negros asociado con mayor tamaño y agresividad está reduciendo la diversidad de las lagartijas de pared comunes en poblaciones del Mediterráneo.

El estudio, publicado en Science, analizó cerca de 240 poblaciones y más de 10.000 ejemplares de Podarcis muralis. La especie había mantenido durante millones de años 3 variantes de color en la garganta: blanca, amarilla y naranja dentro de las mismas poblaciones.

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El rasgo verde y negro no constituye una cuarta variante

El apelativo de “lagartija Hulk” puede inducir a una interpretación equivocada; sin embargo, se refiere a lagartijas de garganta blanca que desarrollaron rasgos asociados a la reproducción: cuerpo más grande, pigmentación verde y negra y un comportamiento más agresivo.

Una investigación de la Universidad de Lund analizó más de 10.000 lagartijas de pared en el Mediterráneo para estudiar su diversidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores observaron que el síndrome nigriventris, presente en lagartijas de garganta blanca, se expandió dentro de ese grupo y modificó el equilibrio que permitía la convivencia de las 3 formas.

La investigación recogida por Earth.com señala que los ejemplares amarillos y naranjas dejan de aparecer a medida que se extiende ese patrón.

“Estamos viendo cómo la coexistencia de varias variantes de color diferentes, algo que se ha mantenido estable durante millones de años, se está perdiendo en una escala de tiempo evolutiva muy corta”, afirmó Uller.

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La rareza mantenía el equilibrio entre las tonalidades

El síndrome nigriventris otorga a los ejemplares de garganta blanca un cuerpo más grande, pigmentación verde y negra y mayor agresividad (Imagen Ilustrativa Infobae)

La estabilidad previa dependía de un proceso llamado selección negativa dependiente de la frecuencia. En términos sencillos, cada forma obtenía una ventaja cuando era poco frecuente dentro de la población. Si uno de los colores se volvía mayoritario, sus individuos afrontaban más competencia entre sí y los otros 2 grupos recuperaban terreno.

Ese mecanismo impedía que una sola variante predominara de forma permanente. La ventaja de un grupo disminuía precisamente cuando aumentaba su presencia, lo que permitía que las 3 estrategias se conservaran a lo largo del tiempo.

La agresividad modifica ese funcionamiento. Según el equipo científico, cuando un tipo de macho domina los enfrentamientos territoriales sin importar cuán común sea, deja de operar la ventaja asociada a ser escaso. La dominancia territorial de estos ejemplares interrumpe el equilibrio que protegía a las otras formas.

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El cambio elimina variantes genéticas de la población

La expansión del patrón verde y negro provoca la desaparición paulatina de las variantes amarillas y naranjas en las poblaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trabajo describe el efecto también a nivel genético. La expansión del síndrome elimina de manera selectiva los alelos, es decir, las versiones de genes, que codifican las formas alternativas de color. Así, la pérdida de las gargantas amarillas y naranjas implica también la reducción de la variación hereditaria dentro de la especie.

Los autores aclaran que este proceso no corresponde a la llegada de una especie invasora, a la destrucción del hábitat ni a un colapso provocado por actividades humanas. Se trata de un caso de selección natural: una combinación de características logra ventaja y transforma la composición de las poblaciones.

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Tampoco desaparecen millones de años de evolución en un sentido literal: lo que se pierde es un polimorfismo, término que define la presencia estable de distintas variantes dentro de una misma especie.

Una vía distinta para conservar la diversidad

La pérdida de variedad genética en la especie responde a un proceso de selección natural y no a la acción humana (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio incluyó una investigación sobre lagartijas de costados manchados, cuyas formas de tonalidad mantienen una relación comparable al juego de piedra, papel o tijera: cada tipo supera a uno y es superado por otro. En ese caso, el sistema sigue conservando su diversidad.

La diferencia señalada en ese trabajo es la flexibilidad. Las lagartijas de garganta azul pueden pasar a una coloración amarilla cuando no tienen la fuerza necesaria para defender un territorio.

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Las simulaciones mostraron que un sistema con 2 estrategias determinadas por los genes y una tercera capaz de adaptarse puede mantenerse estable durante más tiempo que otro con 3 estrategias fijas.

La lagartija de pared no enfrenta peligro de extinción, pero la reducción de su variedad interna limita su adaptación a cambios futuros (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los ejemplares de pared, en cambio, la nueva combinación de rasgos está dejando una sola variante visible en lugares que antes reunían más de una.

“Al mostrar cómo desaparecen las variantes de color que han coexistido durante millones de años, ahora comprendemos mejor cómo la aparición de nuevos rasgos cambia la competencia en la naturaleza”, sostuvo Uller.

La especie no está en peligro, según la información publicada. Podarcis muralis continúa presente en el Mediterráneo, pero sus poblaciones pueden conservar menos variedad interna, un recurso que permite responder a cambios futuros en las condiciones del entorno.

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