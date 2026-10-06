Mundo

Avanza en el Mediterráneo, pero pierde colores: el curioso caso de la lagartija Hulk

Un estudio dirigido por Tobias Uller, profesor de Biología Evolutiva de la Universidad de Lund, documentó cómo un conjunto de rasgos asociados a la agresividad y al tamaño corporal reemplaza a otras variantes cromáticas que coexistieron durante millones de años

Una lagartija de patrón reticulado verde y pardo sube por una pared de ladrillos terracota con musgo.
La especie de lagartija de pared mantuvo variantes de color blanca, amarilla y naranja en la garganta durante millones de años (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Una investigación dirigida por Tobias Uller, profesor de Biología Evolutiva de la Universidad de Lund, documentó que un conjunto de rasgos verdes y negros asociado con mayor tamaño y agresividad está reduciendo la diversidad de las lagartijas de pared comunes en poblaciones del Mediterráneo.

El estudio, publicado en Science, analizó cerca de 240 poblaciones y más de 10.000 ejemplares de Podarcis muralis. La especie había mantenido durante millones de años 3 variantes de color en la garganta: blanca, amarilla y naranja dentro de las mismas poblaciones.

PUBLICIDAD

El rasgo verde y negro no constituye una cuarta variante

El apelativo de “lagartija Hulk” puede inducir a una interpretación equivocada; sin embargo, se refiere a lagartijas de garganta blanca que desarrollaron rasgos asociados a la reproducción: cuerpo más grande, pigmentación verde y negra y un comportamiento más agresivo.

Una lagartija de escamas verdosas y pardas posada de perfil sobre una roca de granito con trasfondo de vegetación desenfocada.
Una investigación de la Universidad de Lund analizó más de 10.000 lagartijas de pared en el Mediterráneo para estudiar su diversidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores observaron que el síndrome nigriventris, presente en lagartijas de garganta blanca, se expandió dentro de ese grupo y modificó el equilibrio que permitía la convivencia de las 3 formas.

La investigación recogida por Earth.com señala que los ejemplares amarillos y naranjas dejan de aparecer a medida que se extiende ese patrón.

“Estamos viendo cómo la coexistencia de varias variantes de color diferentes, algo que se ha mantenido estable durante millones de años, se está perdiendo en una escala de tiempo evolutiva muy corta”, afirmó Uller.

PUBLICIDAD

La rareza mantenía el equilibrio entre las tonalidades

Una lagartija de color verde y marrón trepa por la corteza gris con liquen del tronco de un árbol.
El síndrome nigriventris otorga a los ejemplares de garganta blanca un cuerpo más grande, pigmentación verde y negra y mayor agresividad (Imagen Ilustrativa Infobae)

La estabilidad previa dependía de un proceso llamado selección negativa dependiente de la frecuencia. En términos sencillos, cada forma obtenía una ventaja cuando era poco frecuente dentro de la población. Si uno de los colores se volvía mayoritario, sus individuos afrontaban más competencia entre sí y los otros 2 grupos recuperaban terreno.

Ese mecanismo impedía que una sola variante predominara de forma permanente. La ventaja de un grupo disminuía precisamente cuando aumentaba su presencia, lo que permitía que las 3 estrategias se conservaran a lo largo del tiempo.

La agresividad modifica ese funcionamiento. Según el equipo científico, cuando un tipo de macho domina los enfrentamientos territoriales sin importar cuán común sea, deja de operar la ventaja asociada a ser escaso. La dominancia territorial de estos ejemplares interrumpe el equilibrio que protegía a las otras formas.

El cambio elimina variantes genéticas de la población

Una lagartija con vientre de tono anaranjado y manchas azules se apoya sobre la corteza rugosa de un árbol.
La expansión del patrón verde y negro provoca la desaparición paulatina de las variantes amarillas y naranjas en las poblaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trabajo describe el efecto también a nivel genético. La expansión del síndrome elimina de manera selectiva los alelos, es decir, las versiones de genes, que codifican las formas alternativas de color. Así, la pérdida de las gargantas amarillas y naranjas implica también la reducción de la variación hereditaria dentro de la especie.

Los autores aclaran que este proceso no corresponde a la llegada de una especie invasora, a la destrucción del hábitat ni a un colapso provocado por actividades humanas. Se trata de un caso de selección natural: una combinación de características logra ventaja y transforma la composición de las poblaciones.

Tampoco desaparecen millones de años de evolución en un sentido literal: lo que se pierde es un polimorfismo, término que define la presencia estable de distintas variantes dentro de una misma especie.

Una vía distinta para conservar la diversidad

Una lagartija con escamas verdes y negras sobre un tronco de madera rodeado de hojas de roble secas y flores amarillas y blancas.
La pérdida de variedad genética en la especie responde a un proceso de selección natural y no a la acción humana (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio incluyó una investigación sobre lagartijas de costados manchados, cuyas formas de tonalidad mantienen una relación comparable al juego de piedra, papel o tijera: cada tipo supera a uno y es superado por otro. En ese caso, el sistema sigue conservando su diversidad.

La diferencia señalada en ese trabajo es la flexibilidad. Las lagartijas de garganta azul pueden pasar a una coloración amarilla cuando no tienen la fuerza necesaria para defender un territorio.

Las simulaciones mostraron que un sistema con 2 estrategias determinadas por los genes y una tercera capaz de adaptarse puede mantenerse estable durante más tiempo que otro con 3 estrategias fijas.

Una lagartija de escamas marrones y amarillentas permanece posada sobre una piedra clara con pequeñas ramas secas alrededor.
La lagartija de pared no enfrenta peligro de extinción, pero la reducción de su variedad interna limita su adaptación a cambios futuros (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los ejemplares de pared, en cambio, la nueva combinación de rasgos está dejando una sola variante visible en lugares que antes reunían más de una.

“Al mostrar cómo desaparecen las variantes de color que han coexistido durante millones de años, ahora comprendemos mejor cómo la aparición de nuevos rasgos cambia la competencia en la naturaleza”, sostuvo Uller.

La especie no está en peligro, según la información publicada. Podarcis muralis continúa presente en el Mediterráneo, pero sus poblaciones pueden conservar menos variedad interna, un recurso que permite responder a cambios futuros en las condiciones del entorno.

Temas Relacionados

ReptilesMediterráneoGenéticaNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Guterres llegó a Pakistán para abordar la mediación entre Estados Unidos e Irán y la situación regional e internacional

El secretario general de la ONU mantendrá encuentros en Islamabad con el primer ministro, Shehbaz Sharif, y con el ministro de Asuntos Exteriores, Ishaq Dar. También se reunirá con el presidente Asif Zardari

Guterres llegó a Pakistán para abordar la mediación entre Estados Unidos e Irán y la situación regional e internacional

El independentismo vuelve al poder en Quebec y desafía la unidad de Canadá con un referéndum previsto para después de 2029

Con cerca del 28% de los votos, según los resultados casi definitivos, el Partido Quebequense liderado por Paul Saint-Pierre Plamondon se impuso a liberales y conservadores y superó ampliamente a la gobernante Coalición Avenir Québec

El independentismo vuelve al poder en Quebec y desafía la unidad de Canadá con un referéndum previsto para después de 2029

Tres buques mercantes fueron atacados en Ormuz y otro fue amenazado por Irán para que regresara cerca de la costa de Omán

La agencia de comercio marítimo de la Armada británica (UKMTO) indicó que no se reportaron víctimas ni impacto ambiental

Tres buques mercantes fueron atacados en Ormuz y otro fue amenazado por Irán para que regresara cerca de la costa de Omán

Líbano y Reino Unido realizarán ejercicios militares conjuntos con participación de tropas de Estados Unidos, Francia e Italia

El Ejército libanés informó que el ejercicio conjunto “Pegasus Cedar 2026” comenzará este martes y tendrá una duración de tres semanas. El objetivo será “reforzar las capacidades de las unidades militares y elevar el nivel de coordinación entre el Ejército libanés y los ejércitos amigos”

Líbano y Reino Unido realizarán ejercicios militares conjuntos con participación de tropas de Estados Unidos, Francia e Italia

Estados Unidos y sus aliados alertaron de posibles planes letales de Irán en América Latina

Además de Washington y Canadá, firmaron Argentina, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Guyana, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago

Estados Unidos y sus aliados alertaron de posibles planes letales de Irán en América Latina
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Por qué la esponja de la cocina tiene dos colores y para qué sirve cada lado

Por qué la esponja de la cocina tiene dos colores y para qué sirve cada lado

La broma de Felipe VI a la reina Letizia que ha desatado las risas en Finlandia: “Te lo tienes que aprender tú también”

Por qué cuando envejecemos acumulamos “células zombis”: el sistema de limpieza se deteriora con la edad

Resultados de la ONPE EN VIVO: así avanza el conteo oficial en los distritos de Lima

Resultados ONPE EN VIVO al 92.710%: Rafael López Aliaga y Francis Allison pelean voto a voto por la alcaldía de Lima, así va el conteo oficial

DEPORTES

Los impactantes números de Lionel Andrés Messi en la selección argentina

Los impactantes números de Lionel Andrés Messi en la selección argentina

Los 10 momentos de Lionel Messi en la Selección Mayor

El antes y después que marcó Lionel Messi en la selección argentina: qué jugadores ostentaban los récords que rompió

La revelación del agente de Miguel Merentiel sobre el futuro del delantero de Boca Juniors

El empate de Vélez favoreció a Boca Juniors para la Copa Libertadores y River Plate salió de la zona de Sudamericana

ENTRETENIMIENTO

El rodaje de ‘Niños grandes 3′ paraliza Italia con Adam Sandler y el regreso del elenco original: “Va ser muy graciosa, nos lo estamos pasando increíble”

El rodaje de ‘Niños grandes 3′ paraliza Italia con Adam Sandler y el regreso del elenco original: “Va ser muy graciosa, nos lo estamos pasando increíble”

Apple TV presenta “Nocturno”, el thriller policial con Liev Schreiber y Stephen Graham

‘The Batman: Parte II’ vuelve a pausar su rodaje debido a un “asunto personal” del director Matt Reeves

‘Sicario 3′ sigue adelante con el reparto original pero nuevo director y guionista: así será la esperada película con Emily Blunt, Josh Brolin y Benicio del Toro

Primeras críticas de ‘Artificial’, la película de Luca Guadagnino sobre OpenIA por la que fue despedido de Amazon: “Una comedia oscura e incómoda”