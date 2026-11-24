Trotsky con el pintor mexicano DIego Rivera, durante su estancia en México

Guardar

Este 24 de noviembre de 2026 se conmemora el 69 aniversario luctuoso de Diego Rivera, figura monumental del muralismo mexicano cuya obra definió el imaginario visual y político del México posrevolucionario.

Fallecido el 24 de noviembre de 1957 en su estudio de San Ángel, en la Ciudad de México, el pintor originario de Guanajuato dejó un legado plástico de alcance universal, pero también una estela inagotable de controversias artísticas, ideológicas y sentimentales que, a casi siete décadas de su muerte, continúan generando debate público.

PUBLICIDAD

Lejos de ser un creador pacífico o complaciente con las instituciones de su tiempo, Rivera concibió el arte como una trinchera de confrontación directa. Desde los muros de edificios públicos en México hasta los rascacielos de Nueva York, su pincel desafió por igual a las élites empresariales, a las autoridades eclesiásticas, a sus propios camaradas del comunismo internacional y a las convenciones morales de la sociedad de mediados del siglo XX.

Es recordado por sus murales dentro y fuera de México. (REUTERS/Raquel Cunha)

El escándalo del Rockefeller Center y la destrucción de <i>El hombre en el cruce de caminos</i>

Uno de los episodios más célebres y tensos de la historia del arte moderno ocurrió en 1933, cuando la familia Rockefeller contrató a Diego Rivera para pintar un mural de gran formato en el vestíbulo principal del edificio RCA, en el corazón del Rockefeller Center de Nueva York. A pesar de la conocida militancia marxista del pintor mexicano, los magnates estadounidenses apostaron por su prestigio internacional para decorar el emblema del capitalismo norteamericano.

PUBLICIDAD

El conflicto estalló cuando Rivera incluyó en la composición un retrato claramente identificable de Vladimir Lenin, líder de la Revolución Rusa, tomando de la mano a un trabajador y a un soldado, en contraposición a escenas que criticaban la desigualdad social y la represión obrera. Nelson Rockefeller solicitó formalmente al artista que sustituyera el rostro de Lenin por el de un hombre anónimo para evitar el escándalo mediático y financiero. Rivera se negó rotundamente a censurar su obra, argumentando que prefería ver el mural destruido antes que mutilado.

En febrero de 1934, tras liquidar el pago acordado y despedir al artista, los administradores del inmueble ordenaron demoler por completo el fresco a golpes de martillo, reduciéndolo a escombros. Lejos de darse por vencido, Rivera regresó a México y recreó la obra ese mismo año en el Palacio de Bellas Artes bajo el título El hombre controlador del universo, convirtiendo aquella censura en uno de sus mayores triunfos simbólicos.

PUBLICIDAD

El muralista causó controversia durante toda su vida. (AP Foto, Archivo).

“Dios no existe”: la censura en el Hotel del Prado

Catorce años después, en 1947, Rivera volvió a sacudir a la opinión pública mexicana con su mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, pintado originalmente para el comedor del Hotel del Prado, frente a la Alameda de la Ciudad de México. En el centro de la escena, el artista retrató al escritor liberal Ignacio Ramírez, “El Nigromante”, sosteniendo un pliego con la célebre frase pronunciada en 1836: “Dios no existe”.

La inclusión de esa leyenda en un espacio público desató una oleada de indignación entre sectores católicos, grupos conservadores y el propio arzobispado. Estudiantes universitarios y manifestantes irrumpieron en el recinto e intentaron raspar la frase con cuchillos, dañando parte del rostro de Ramírez y el texto.

PUBLICIDAD

Ante el clima de hostilidad y la negativa del pintor a modificar el mensaje, las autoridades del hotel optaron por cubrir el mural con cortinas y mamparas durante cerca de ocho años, manteniéndolo oculto al público hasta que en 1956 el propio Rivera aceptó sustituir la inscripción por la referencia histórica “Conferencia en la Academia de Letrán, año de 1836”, lo que permitió finalmente su exhibición abierta.

(Casasola/INAH/ Fototeca Nacional)

Vaivenes políticos, expulsión del Partido Comunista y el asilo a León Trotski

La relación de Diego Rivera con la izquierda organizada estuvo marcada por rupturas constantes y acusaciones mutuas de traición. Afiliado al Partido Comunista Mexicano (PCM) en la década de 1920, el muralista fue expulsado en 1929 tras aceptar encargos remunerados del gobierno mexicano —al que sus compañeros consideraban un régimen burgués— y ser señalado por mantener vínculos con corrientes contrarias a la línea oficial de Moscú.

PUBLICIDAD

Años más tarde, Rivera abrazó las ideas del revolucionario ruso León Trotski, enemigo acérrimo de Iósif Stalin. Gracias a las gestiones directas del pintor ante el presidente Lázaro Cárdenas, Trotski obtuvo asilo político en México en 1937 y se hospedó inicialmente en la Casa Azul de Coyoacán, propiedad de Frida Kahlo. Sin embargo, las diferencias personales, las sospechas políticas y un breve romance entre Trotski y Kahlo terminaron por fracturar la amistad entre ambos personajes antes del asesinato del líder soviético en 1940.

En un giro que volvió a desconcertar a sus contemporáneos, hacia el final de su vida Rivera solicitó su reingreso al Partido Comunista Mexicano, el cual le fue concedido en 1954 tras una pública autocrítica.

PUBLICIDAD

Rivera tuvo diversas injerencias en la vida política del país.

Sus tormentosos matrimonios y la traición a Frida Kahlo

En el terreno íntimo, la vida sentimental de Rivera resultó tan turbulenta como su trayectoria pública. Antes de consolidar su célebre vínculo con Frida Kahlo, el pintor mantuvo una larga relación en París con la artista rusa Angelina Beloff —con quien tuvo un hijo fallecido en la infancia y a quien abandonó al regresar a México—, tuvo una hija con la pintora Marevna Vorobev, y contrajo matrimonio en 1922 con Guadalupe “Lupe” Marín, unión de la que nacieron sus hijas Guadalupe y Ruth.

Sin embargo, el episodio más escandaloso de su biografía privada ocurrió durante su matrimonio con Frida Kahlo, celebrado en 1929. Pese a la profunda admiración artística que ambos se profesaban, Rivera sostuvo numerosas aventuras extramaritales que alcanzaron un punto de quiebre en la década de 1930 cuando mantuvo un romance con Cristina Kahlo, hermana menor de Frida y una de sus personas más cercanas tras el accidente que marcó su salud.

PUBLICIDAD

Aquel episodio devastó emocionalmente a la pintora y derivó en el divorcio de la pareja en 1939, aunque ambos volverían a casarse apenas un año después, en diciembre de 1940, en San Francisco, California, bajo un acuerdo de independencia personal y creativa que sostuvieron hasta la muerte de Kahlo en 1954. Un año después de enviudar, en 1955, Rivera contrajo nupcias por última vez con su marchante de arte, Emma Hurtado.

Su relación más reconocida fue con la también pintora Frida Kahlo. (El País)

El desnudo de Pita Amor y el choque con la moral conservadora

Incluso en la última etapa de su existencia, el muralista conservó intacta su capacidad para provocar escándalos sociales. A principios de la década de 1950, Rivera retrató completamente desnuda a la reconocida poetisa mexicana Guadalupe “Pita” Amor, integrante de una familia aristocrática y conservadora de la capital. La obra provocó un fuerte escándalo familiar y mediático en la sociedad mexicana de la época, al grado de que la pintura permaneció oculta durante décadas hasta su redescubrimiento en el siglo XXI.

PUBLICIDAD

A 69 años de su fallecimiento —y pese a que su última voluntad fue ser cremado para que sus cenizas se mezclaran con las de Frida Kahlo en Coyoacán, deseo que fue ignorado por el Estado mexicano para sepultarlo en la Rotonda de las Personas Ilustres—, Diego Rivera permanece como una figura indivisible entre el genio plástico y la polémica.

Sus muros siguen narrando la historia de México con una fuerza visual incomparable, recordando que para el artista guanajuatense el arte nunca debió ser un adorno silencioso, sino una provocación permanente.