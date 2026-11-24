El joven de 23 años había sido reportado como desparecido Fotos: Redes sociales y ficha de búsqueda

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Familiares identificaron la cabeza de Andrés G., joven de 23 años que había desaparecido el 14 de noviembre en la localidad de Lomas de Imala, en Culiacán, Sinaloa. Los restos fueron localizados dentro de una cubeta de plástico azul en el fraccionamiento La Campiña y la identidad se confirmó mediante pruebas de ADN.

El hallazgo ocurrió la tarde del lunes 16 de noviembre, junto a uno de los accesos de una plaza comercial ubicada sobre el bulevar Doctor Mora, casi en el cruce con la calle De las Amapolas. La cubeta contenía hielo y agua.

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El reporte a los números de emergencia se recibió alrededor de las 16:30 horas. Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional acudieron al sitio y confirmaron que había restos humanos dentro del recipiente.

Los militares aseguraron y delimitaron la zona para preservar posibles indicios. Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias y trasladó los restos al Servicio Médico Forense.

Violencia en Culiacán: dejan una cabeza humana dentro de una cubeta frente a un centro comercial. RRSS

La identidad se confirmó el domingo 22 de noviembre

Andrés G. contaba con una ficha de búsqueda desde el 14 de noviembre, fecha en la que desapareció en Lomas de Imala. El joven tenía domicilio en esa localidad de Culiacán.

La identificación ocurrió durante la mañana del domingo 22 de noviembre, luego de que los familiares reconocieron los resultados de las pruebas genéticas. Los restos permanecieron bajo resguardo del Servicio Médico Forense hasta la confirmación de su identidad.

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La Fiscalía General del Estado mantuvo una investigación por homicidio para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el crimen. Las autoridades no informaron sobre personas detenidas o posibles responsables.

Ricardo Trevilla al centro de un despliegue por el puerto de Mazatlán. Crédito: Defensa

Hasta ese momento, se desconocía el paradero del resto del cuerpo de Andrés G. Las indagatorias continuaron para localizarlo y determinar cómo fueron abandonados los restos en La Campiña.

, en reportes periodísticos se documentan al menos 4 hallazgos públicos entre octubre y el 24 de noviembre de 2026 en el contexto de la disputa entre facciones del crimen organizado.

Casos documentados en la prensa (septiembre - noviembre de 2026)

27 de octubre de 2026 (Mazatlán): Se localizó una cabeza humana junto con una cartulina frente a las instalaciones del Ayuntamiento de Mazatlán.

Finales de octubre de 2026 (Culiacán): Se encontró una cabeza humana al interior de una hielera de unicel frente a un domicilio en la colonia Gustavo Díaz Ordaz.

16 de noviembre de 2026 (Culiacán): Se halló una cabeza humana dentro de una cubeta plástica con hielo frente a una plaza comercial en el fraccionamiento La Campiña (posteriormente identificada mediante ADN como perteneciente a un joven de 23 años reportado como desaparecido).

17 de noviembre de 2026 (Culiacán): Se reportó el hallazgo de una cabeza humana sobre la banqueta acompañada de un mensaje en el acceso principal del Zoológico de Culiacán.

(Foto: Especial)

La cabeza con mensaje hallada frente al ayuntamiento de Mazatlán

El martes 27 de octubre fue encontrada una cabeza humana frente a las oficinas de Ingresos del Ayuntamiento de Mazatlán con un mensaje intimidatorio.

De acuerdo con reporte de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, sujetos desconocidos llegaron a las oficinas municipales y abandonaron la cabeza humana, de sexo masculino, con un mensaje.

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El órgano humano fue dejado a las 6:30 horas y fue retirado media hora después cuando elementos de la propia SSPM acordonaron el palacio municipal y llamaron al Servicio Médico Forense para retirar el resto humano.

(Foto: X@gr140185)

Efectivos de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa asumieron las diligencias en el lugar para fijar indicios y procesar la escena del crimen.

Personal del Servicio Médico Forense trasladó los restos hacia sus instalaciones centrales para practicar los estudios de genética forense correspondientes para identificar los restos.

Casi uno de cada cuatro soldados en activo del Ejército mexicano permanece desplegado en Sinaloa, el estado donde desde hace más de dos años se libra una guerra interna entre las facciones de “Los Chapitos” y “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa.

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