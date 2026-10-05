Quién es Cleitinho, el músico y comerciante que ganó la gobernación del segundo estado más poblado de Brasil

El estado de Minas Gerais cuenta con más de 21 millones de habitantes y se posiciona como el segundo mayor colegio electoral del país

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Cleiton Gontijo de Azevedo, conocido como Cleitinho, fue elegido gobernador de Minas Gerais en primera vuelta y quedó al frente de uno de los estados de mayor peso político, económico y electoral de Brasil. El dirigente del Republicanos obtuvo el 55,40% de los votos válidos y evitó el balotaje.

Tiene 44 años y una trayectoria política de apenas una década. En ese período pasó de ser concejal de su ciudad a diputado estadual, senador y, finalmente, gobernador. Antes de ingresar a la política fue comerciante y músico, dos actividades que también contribuyeron a construir su perfil público.

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Su popularidad comenzó a crecer a través de las redes sociales, donde difundía videos con críticas a políticos, servicios públicos y problemas cotidianos. El estilo directo y el lenguaje alejado de las formalidades de la política tradicional se convirtieron en una de las principales características de su comunicación.

Antes de su ingreso a la actividad pública, Cleitinho trabajó en la venta de verduras en Divinópolis y desarrolló una trayectoria como músico (Infobae en Vivo)

De la verdulería a la política

Cleitinho nació el 15 de abril de 1982 en Divinópolis, una ciudad del centro-oeste de Minas Gerais. Allí creció y trabajó durante años en el negocio familiar de venta de verduras.

También desarrolló una actividad como músico y tuvo experiencia sobre los escenarios antes de dedicarse a la política. Ese contacto con el público terminó formando parte de su manera de comunicarse y de construir una relación directa con sus seguidores.

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En 2016, fue elegido concejal de Divinópolis con 3.023 votos. Dos años después llegó a la Asamblea Legislativa de Minas Gerais, donde obtuvo una banca como diputado estadual con 115.492 votos.

Durante esa etapa consolidó una estrategia basada en las redes sociales. Sus videos, de formato sencillo y lenguaje coloquial, combinaban críticas a la dirigencia política con reclamos sobre servicios públicos y situaciones que afectaban a los vecinos.

Antes de su ingreso a la actividad pública, Cleitinho trabajó en la venta de verduras en Divinópolis y desarrolló una trayectoria como músico (Infobae en Vivo)

El salto al Senado y su cercanía con Bolsonaro

El siguiente paso llegó en 2022, cuando Cleitinho fue elegido senador por Minas Gerais con 4.268.193 votos. El resultado confirmó el crecimiento de una figura que había construido buena parte de su base electoral fuera de los canales tradicionales de la política.

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En esos años también consolidó su posicionamiento dentro de la derecha brasileña y su cercanía con Jair Bolsonaro. Cleitinho se mostró alineado con el expresidente en distintos momentos de su trayectoria y construyó buena parte de su discurso a partir de las críticas a la dirigencia política y al Partido de los Trabajadores.

En diciembre de 2022 se incorporó al Republicanos, partido con el que llegó a la elección para gobernador.

Su comunicación mantuvo el mismo formato: videos breves, mensajes directos y una presencia constante en redes sociales. Esa estrategia le permitió sostener una relación cercana con sus seguidores y ampliar progresivamente su alcance electoral.

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Cleiton Gontijo de Azevedo, Cleitinho, obtuvo el 55,40 por ciento de los votos válidos y evitó el balotaje en la elección para la gobernación de Minas Gerais (Infobae en Vivo)

El desafío de gobernar Minas Gerais

La victoria de Cleitinho supone ahora un cambio de escala. Minas Gerais es el segundo estado más poblado de Brasil, con más de 21 millones de habitantes y 853 municipios. También es el segundo mayor colegio electoral del país, detrás de São Paulo.

Su economía tiene un fuerte peso de la minería, la industria, el agro y los servicios, y el territorio supera los 586.000 kilómetros cuadrados.

La gobernación representa, por lo tanto, un desafío muy diferente al de los primeros cargos que ocupó. Cleitinho deberá administrar uno de los estados centrales de Brasil después de haber construido su carrera sobre una comunicación política fuertemente apoyada en las redes y en el contacto directo con los votantes.

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Su recorrido resume la velocidad de su ascenso: concejal en 2016, diputado estadual en 2018, senador en 2022 y gobernador en 2026.

El comerciante y músico que comenzó su carrera política en una ciudad del interior de Minas Gerais llega así al Ejecutivo estatal con 44 años y después de construir, en apenas una década, una de las carreras electorales de mayor crecimiento de la política brasileña.

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