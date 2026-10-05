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Las fuerzas gubernamentales yemeníes recuperan Moca y el estrecho de Bab el-Mandeb tras combates con los hutíes

La ofensiva Amanecer de Yemen, anunciada por Rashad al Alimi, permitió la entrada de milicianos aliados en la ciudad portuaria, mientras las tropas rastrean barrios e instalaciones para localizar a insurgentes remanentes

Las fuerzas del Gobierno yemení recuperaron la ciudad portuaria de Moca en el marco de la contraofensiva denominada Amanecer de Yemen. (REUTERS/Amr Alfiky/File Photo)
Las fuerzas del Gobierno yemení recuperaron la ciudad portuaria de Moca en el marco de la contraofensiva denominada Amanecer de Yemen. (REUTERS/Amr Alfiky/File Photo)
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Las fuerzas del Gobierno yemení reconocido internacionalmente recuperaron este lunes el control de Moca, la ciudad portuaria del mar Rojo que los rebeldes hutíes habían tomado hacía casi un mes, y lograron también hacerse con el estrecho de Bab el-Mandeb, un paso estratégico para la navegación internacional. El avance se produjo en el marco de la contraofensiva bautizada “Amanecer de Yemen”, anunciada un día antes por el presidente Rashad al Alimi.

La reconquista se produjo tras “intensos enfrentamientos”, según informó la agencia oficial de noticias yemení Saba. Entraron en la ciudad milicianos de las Fuerzas del Escudo de la Patria, la brigada Gigantes y la Resistencia de Tihama, con apoyo de la Resistencia Popular y respaldo aéreo.

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Las operaciones involucraron distintos tipos de armamento en varios puntos alrededor de la ciudad y dejaron muertos y heridos entre los hutíes, además de combatientes capturados y otros que huyeron, de acuerdo con la misma fuente. Saba precisó que las fuerzas gubernamentales continúan “persiguiendo a los hutíes y peinando las zonas, barrios e instalaciones liberados” para eliminar cualquier remanente rebelde. Los hutíes no se habían pronunciado hasta el momento sobre estas informaciones.

Control del estrecho de Bab el-Mandeb en disputa

El estrecho de Bab el-Mandeb concentra el tránsito del doce por ciento del comercio mundial y su disputa afectó los mercados energéticos. (REUTERS/Stringer)
El estrecho de Bab el-Mandeb concentra el tránsito del doce por ciento del comercio mundial y su disputa afectó los mercados energéticos. (REUTERS/Stringer)

El ministro de Información de Yemen, Moammar al-Eryani, declaró a la agencia Reuters que las fuerzas gubernamentales, respaldadas por Arabia Saudita, consiguieron el control efectivo del estrecho de Bab el-Mandeb, aunque los combates con los hutíes continuaban en la zona. El ejército avanzó con fuerte apoyo aéreo saudí para tomar posiciones clave en Dhubab, el punto más estrecho del paso marítimo.

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Eryani señaló que el ejército había aislado a las fuerzas hutíes remanentes en la zona, aunque los propios rebeldes habían calificado previamente de “completamente falsas” las afirmaciones de avances gubernamentales y amenazaron con atacar cualquier aeronave que sobrevolara el espacio aéreo saudí. El coronel Majed al-Nazili, portavoz de las fuerzas con apoyo saudí, confirmó que se atacaron posiciones hutíes en Dhubab y que las fuerzas gubernamentales llevan adelante una “ofensiva estratégica” sobre Saná, la capital controlada por los rebeldes desde 2014.

Las Brigadas Gigantes, grupo aliado del Gobierno, informaron que iniciaron una “operación militar decisiva contra las milicias hutíes” en la misma zona del estrecho.

Los hutíes avanzan en Taiz y ponen en riesgo las líneas de suministro

Vista aérea de un vehículo militar junto a humo denso y llamas en un terreno árido y rocoso
La coalición liderada por Arabia Saudita desplegó cien aviones de combate para bombardear posiciones hutíes en apoyo al ejército yemení.

Mientras las fuerzas gubernamentales celebraban la reconquista de Moca y Bab el-Mandeb, los hutíes lograron avances cerca de la ciudad de Taiz, donde se hicieron con tramos de una carretera de montaña y dejaron allí sitiadas a fuerzas gubernamentales, según cinco fuentes militares citadas por Reuters. Otra fuente gubernamental desmintió que la carretera hubiera sido cortada.

Un día antes, los rebeldes habían tomado la ciudad de Turbah, ubicada en una carretera principal que enlaza la capital provincial de Taiz con la ciudad portuaria de Adén, sede provisional del Gobierno yemení. La localidad había sido durante años un puesto clave para las fuerzas gubernamentales que defendían Taiz de los hutíes.

Estados Unidos colaboró con la campaña militar mediante el intercambio de inteligencia y la identificación de objetivos. (REUTERS/Ebrahim Al-Suhaibi)
Estados Unidos colaboró con la campaña militar mediante el intercambio de inteligencia y la identificación de objetivos. (REUTERS/Ebrahim Al-Suhaibi)

El Instituto para el Estudio de la Guerra, centro de estudios con sede en Washington, advirtió que la toma de Turbah “probablemente restringirá de forma severa la capacidad de las fuerzas alineadas con el Gobierno yemení para reforzar y reabastecer las posiciones de primera línea” en toda la provincia. El centro señaló en un análisis: “interrumpir el reabastecimiento tiene valor militar, por supuesto, pero controlar todas las carreteras de entrada y salida de las zonas al norte de Turbah también impide que las fuerzas gubernamentales se retiren de la ciudad”.

Los hutíes habían avanzado con rapidez por la costa occidental del país a principios de septiembre, cuando capturaron Moca y varias islas del mar Rojo, lo que les permitió controlar el lado yemení de Bab el-Mandeb.

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