Santiago Palacios lleva más de cuatro décadas en el oficio y explica cómo cambió el costo de este producto estacional. (Canva)

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Todos los otoños su olor inunda las calles de casi todas las ciudades españolas. Junto con los colores ocres y las lluvias, puede que sea una de las señales más significativas de la llegada del frío. Santiago Palacios Cuesta tiene un negocio que comenzó hace 44 años en un puesto de castañas.

Tras los primeros 16 años, tomó la decisión de expandir El Castañero de manera exponencial. Tanto que ahora ha alcanzado 76 puntos de venta y por todo el norte de España. Tiene puestos de castañas asadas en Cataluña, Castilla y León, Cantabria o Cuenca.

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El paso del tiempo no sólo ha cambiado los modelos de negocio, también ha cambiado la forma de consumir este producto. “Antes 8 castañas costaban 100 pesetas (60 céntimos), ahora la docena ronda los 4 euros”, explica el profesional. Los precios de la gasolina, alimentos y vivienda hacen que el nivel de adquisición de los consumidores baje. Sin embargo, la comparación del precio no tiene en cuenta la inflación ni los cambios de poder adquisitivo durante esas décadas.

El aumento de los precios reduce la cantidad que compra cada persona

La castaña asada mantiene su lugar en las calles españolas pese al aumento del precio en los últimos 44 años. (Magnific)

En La Rioja, por ejemplo, Palacios sitúa el precio de doce castañas asadas alrededor de los 3,50 euros, en una entrevista concedida a COPE. En otras comunidades, como Cataluña, puede superar los cuatro euros. Ahora se compran menos castañas por persona que en otras décadas, aunque eso sí, la costumbre de pararse en un puesto callejero sigue estando vigente.

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La empresa que dirige asa cada campaña unas 100 toneladas de castañas, que se venden “una a una” en sus propios puestos y que también distribuye a otros castañeros y almacenistas del país.

Ese vínculo entre precio y trayectoria personal se repite también en el proceso que Palacios aplica desde hace años para mantener la calidad del producto. Una vez recolectadas, las castañas llegan al almacén riojano, donde se seleccionan por tamaño y densidad mediante una máquina de agua que separa las unidades defectuosas, antes de conservarse en cámara frigorífica por tratarse de un fruto perecedero.

“Para asarla bien hay que trabajarla, hay que estar, hay que darles muchas vueltas, hay que tener el fuego adecuado y hay que estar atento”, detalla el castañero. La técnica no ha cambiado desde sus primeros años frente al brasero, aunque el precio que paga cada cliente sí lo haya hecho, y de forma considerable.

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La castaña no es la única: el turrón también se encareció

El turrón, otro símbolo navideño que registró subidas de precio superiores al 25% en los últimos tres años. (Adobe Stock)

Desde el siglo pasado, muchas cosas han cambiado y los precios son una de ellas. La inflación ha subido y los factores externos han afectado a la economía global. No hace falta irse al siglo pasado o que haya un gran cambio de moneda.

Siguiendo la línea de los productos de esta temporada, según un estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) sobre 107 referencias de turrón duro y blando, el precio medio de este dulce subió un 15,95% en diciembre de 2025 respecto al mismo mes de 2024, hasta alcanzar los 23 euros por kilo, con un incremento aún mayor en las marcas de fabricante.

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Un informe de Facua-Consumidores en Acción, que analizó 141 precios de turrones, mantecados, polvorones y bombones en cadenas como Mercadona, Carrefour y Eroski, detectó una subida media del 25,5% desde 2023, con casos extremos como el de los bombones de avellana de la marca Bonroll, que pasaron de 1,79 a 3,29 euros, un alza del 83,8%, según los datos difundidos por Europa Press.