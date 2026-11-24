INAH proyectará concierto de Stray Kids. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El Museo Casa de Carranza abrirá sus puertas este miércoles 25 de noviembre para una proyección gratuita que mezcla K-pop y cultura: Stray Kids: The dominATE Experience, la película concierto del grupo surcoreano que arrasó en taquilla a principios de 2026, se podrá ver sin costo en un recinto del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en la Ciudad de México.

El evento, organizado por el INAH en colaboración con ProCine CdMx y EGEDA, tendrá lugar el 25 de noviembre de 2026 a las 16:00 horas en Río Lerma 35, colonia Cuauhtémoc. El acceso es libre, pero el cupo está limitado a 80 personas, por lo que se recomienda llegar con anticipación.

PUBLICIDAD

La película dirigida por Paul Dugdale —quien también filmó Adele: One Night Only y el Taylor Swift: Reputation Stadium Tour— dura 145 minutos y captura las presentaciones de Stray Kids en el SoFi Stadium de Inglewood, California, el 31 de mayo y el 1 de junio de 2025, durante su gira mundial dominATE.

El filme que se estrenó en IMAX y ahora llega a un museo federal

(Facebook: Museo Casa de Carranza INAH﻿)

Stray Kids: The dominATE Experience se estrenó el 6 de febrero de 2026 con distribución de Crosswalk en América del Norte y Universal Pictures en el resto del mundo, incluido México. Además del metraje del concierto, la cinta incluye segmentos documentales con material detrás de cámaras e entrevistas íntimas con los ocho integrantes del grupo, dirigidos por la cineasta Farah Khalid.

PUBLICIDAD

En su primer día de estreno en Estados Unidos recaudó más de 3.1 millones de dólares, según datos de The Numbers, lo que la colocó como la segunda película más vista de ese fin de semana. Semanas después, el título llegó a la plataforma Apple TV+, donde continúa disponible para streaming.

El giro de llevar la película a un espacio como la Casa de Carranza —sede del INAH en la colonia Cuauhtémoc— responde a una tendencia creciente de museos y recintos culturales que incorporan el K-pop a su programación para atraer audiencias jóvenes.

Cómo llegar

Museo Casa de Carranza. (Google Maps)

El Museo Casa de Carranza se ubica en Río Lerma 35, colonia Cuauhtémoc, a cinco minutos caminando de la estación Metro Sevilla de la Línea 1. También se puede llegar en Metrobús Línea 7, con bajada en la parada Río Lerma.

PUBLICIDAD

La proyección inicia a las 16:00 horas y la entrada es gratuita. El aforo máximo es de 80 personas y no se ha informado sobre sistema de registro previo, por lo que el acceso será por orden de llegada. El recinto abrirá con normalidad ese día.

Stray Kids: The dominATE Experience dura 145 minutos —dos horas y 25 minutos—, por lo que la función concluiría aproximadamente a las 18:25 horas.

Los antecedentes: Stray Kids y su relación con el público mexicano

Stray Kids durante la primera fecha de STRAYCITY en el Estadio GNP Seguros. (Anayeli Tapia/Infobae)

La proyección llega apenas dos meses después de que Stray Kids convirtiera el Estadio GNP Seguros en el escenario del festival STRAYCITY, los conciertos más grandes que el grupo ha dado en México. La primera noche, el 25 de septiembre, reunió preliminarmente a 58,611 personas, un nuevo récord de asistencia para un acto asiático en el país que superó la marca que el propio grupo había impuesto en 2025 con 54,862 asistentes durante la gira dominATE.

PUBLICIDAD

El evento contó con la presencia del presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, quien presenció el espectáculo desde las gradas junto a la primera dama. El líder del grupo, Bang Chan, abrió la noche con una pregunta que desató la ovación del estadio: “Regresamos a México después de un año, ¿nos extrañaron? ¡No manchen!”

La segunda fecha, el 26 de septiembre, sumó alrededor de 60,000 asistentes más según cifras de OCESA, cerrando así el tramo latinoamericano que también pasó por Bogotá y Buenos Aires.