La jueza que investigó al hermano de Pedro Sánchez, Beatriz Biedma, a su salida de la Audiencia Nacional. (Matias Chiofalo / Europa Press)

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Cintia Rocho, conocida como La Celsa y vinculada al clan de Los Rocho de Badajoz, ha señalado este martes ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz al exmagistrado Luis José Sáenz de Tejada como la persona que le propuso actuar contra Beatriz Biedma, la jueza que investigó la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, en la Diputación de Badajoz. Según fuentes jurídicas, Rocho está “muy segura” de que fue el exjuez quien la llamó a finales de diciembre de 2024 y le trasladó que había que “eliminar” a la magistrada, una expresión que ella interpretó como una amenaza de carácter físico y ante la que asegura que se negó “de forma tajante”.

La comparecencia de Rocho, que se ha prolongado durante algo más de una hora y se ha celebrado por videoconferencia desde los juzgados de Badajoz, supone la confirmación ante Pedraz del relato que ya trasladó en septiembre a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. La mujer ha mantenido que Sáenz de Tejada se identificó con su propio nombre durante una llamada telefónica, después de un primer intento de comunicación a través de Facebook que ella decidió interrumpir. En esa conversación, según su versión, el exmagistrado se refirió a Biedma como “un puto grano en el culo”, añadió que “a palos aprende el burro” y terminó diciendo que había que “eliminarla”.

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Rocho ha explicado que entendió que no se trataba de apartar a la jueza de sus funciones por los cauces legales, sino de causarle un daño físico. “Ella no estaba para pegarle palos a nadie”, ha trasladado sobre su respuesta al supuesto encargo. Tras negarse, asegura que cortó la comunicación. La mujer ha defendido además que las conversaciones que mantuvo a través de la red social siguen disponibles y que no ha manipulado ni eliminado ningún contenido. “Todo lo de Facebook sigue en Facebook, no lo he tocado, manipulado ni borrado”, ha afirmado ante el magistrado.

La testigo ha explicado que cambia de teléfono móvil prácticamente cada mes y que trasladó la información de un dispositivo a otro. Ha atribuido esa costumbre a la desconfianza que su padre, asesinado en diciembre de 2024, tenía hacia las comunicaciones telefónicas y las personas que podían acceder a ellas. Su intención, ha asegurado, es recuperar los mensajes para incorporarlos a la investigación y permitir que se compruebe el contenido de los contactos que atribuye al exjuez.

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La pista que apareció en las agendas de Leire Díez

El testimonio de Rocho ha adquirido relevancia en el denominado ‘caso Leire Díez’ después de que la UCO encontrase una referencia a ella en la documentación manuscrita intervenida a la exmilitante socialista. En una anotación fechada el 25 de marzo de 2025 aparecían juntas las expresiones “Jueza de Badajoz. La Celsa. Heroína o gitano”. La coincidencia entre el alias de la mujer y la referencia a la magistrada llamó la atención de los investigadores, que trataron de esclarecer qué relación podía existir entre ambas menciones.

Rocho ha contado que reconoció su sobrenombre cuando conoció el contenido de las agendas y que fue entonces cuando relacionó aquellos apuntes con la conversación que, según sostiene, había mantenido meses antes con Sáenz de Tejada. La anotación constituye una de las pistas que han llevado a los investigadores hasta ella y ha permitido incorporar su relato a la investigación sobre las presuntas maniobras para desacreditar o interferir en la labor de Biedma.

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La magistrada se encuentra personada como perjudicada en esta causa de la Audiencia Nacional, en la que se investigan supuestas actuaciones destinadas a obstaculizar procedimientos judiciales que afectaban al PSOE, al Gobierno y a su entorno. Biedma considera que las maniobras dirigidas contra ella no se limitaron a cuestionar sus decisiones judiciales, sino que pudieron formar parte de una estrategia para desestabilizar la investigación sobre David Sánchez. Fue precisamente a petición de la jueza por lo que Pedraz citó a Rocho, cuyo testimonio podía ayudar a esclarecer los contactos que aparecen reflejados en la documentación intervenida a Leire Díez.

Un interrogatorio tenso con el exmagistrado

Sáenz de Tejada estuvo presente en la declaración y ejerció su propia defensa, por lo que pudo interrogar directamente a la testigo. El intercambio entre ambos fue tenso, según fuentes presentes en la sala. El exjuez preguntó a Rocho por el premio millonario de la ONCE que obtuvo en un sorteo y por el que llegó a estar investigada, por distintos burofaxes relacionados con procedimientos judiciales y por cuestiones relativas a su entorno familiar, sobre el que pesaban varias causas.

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Pedraz tuvo que intervenir para frenar algunas de esas preguntas, al considerarlas impertinentes y ajenas al objeto de la comparecencia. El magistrado pidió al exjuez que se ciñera a los hechos investigados y llegó a advertirle de que podía retirarle la palabra si continuaba por esa línea. Sáenz de Tejada protestó por las interrupciones y pidió que le permitiese terminar sus alegaciones. Rocho, por su parte, respondió a las preguntas del investigado con una frase que resumió el tono del interrogatorio: le estaba preguntando “como si estuviésemos en un plató de televisión”.

La presencia del exmagistrado en la comparecencia tiene especial relevancia porque su versión contradice frontalmente la de la testigo. Sáenz de Tejada niega haber contactado con ella, haberle propuesto actuar contra Biedma o haber recibido instrucciones de Leire Díez, directamente o a través de terceras personas. También rechaza que sus referencias a “eliminar” a la jueza tuvieran un significado físico y sostiene que, en todo caso, se referían a apartarla por la vía judicial.

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