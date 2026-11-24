La falta de acuerdos entre las bancadas mantiene detenida la convocatoria para elegir a la nueva presidencia del organismo electoral.

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Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, reconoció que ya venció el plazo para publicar la convocatoria con la que se elegirá a la próxima persona titular de la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE).

Sin embargo, rechazó que exista una omisión de su parte y atribuyó el retraso a la falta de acuerdos entre los grupos parlamentarios.

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El legislador explicó que las diferencias entre las bancadas, particularmente con el Partido Acción Nacional (PAN), llevaron el asunto ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), luego de que los panistas plantearan promover un recurso por la falta de convocatoria.

En conferencia de prensa, Monreal aseguró que todavía no existen nombres sobre la mesa para sustituir a Guadalupe Taddei, quien dejó la presidencia del organismo electoral el 26 de octubre de 2026, ni para integrar el Comité Técnico de Evaluación encargado de revisar los perfiles de quienes aspiren al cargo.

Ricardo Monreal reconoce que está vencido el plazo para convocar a renovar el INE

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) señaló que prepara un informe circunstanciado que será presentado ante el TEPJF para explicar las circunstancias que han impedido avanzar en el procedimiento.

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La falta de acuerdos entre las bancadas mantiene pendiente la convocatoria para elegir a la nueva presidencia del INE. (Foto: Cámara de Diputados)

Detalló que compartió el documento con los coordinadores parlamentarios antes de someter a consideración la autorización para presentarlo ante el órgano jurisdiccional.

Aunque explicó que históricamente corresponde al presidente de la Jucopo presentar este tipo de informes sin necesidad de someterlos a votación, decidió solicitar el respaldo de los grupos parlamentarios para evitar interpretaciones posteriores sobre sus facultades.

De acuerdo con Monreal, Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) respaldaron la autorización, mientras que el PAN no la acompañó y el PRI y Movimiento Ciudadano (MC) se abstuvieron.

Morena no tiene nombres para sustituir a Guadalupe Taddei en el INE

Ante las versiones sobre posibles perfiles para ocupar la presidencia del instituto, Monreal negó que existan negociaciones o propuestas formales dentro de la Cámara de Diputados.

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Ricardo Monreal aseguró que Morena no ha definido posibles perfiles para ocupar la presidencia del INE tras la salida de Guadalupe Taddei. Crédito: X / @INEMexico

El legislador rechazó que Morena tenga candidatos definidos y sostuvo que el procedimiento para seleccionar a la próxima presidencia todavía no comienza.

También descartó que se hayan planteado nombres para conformar el Comité Técnico de Evaluación, instancia que tendrá la responsabilidad de revisar a los aspirantes y seleccionar los perfiles que avanzarán a las siguientes etapas.

" No hay nombres ni para la sustitución de la presidenta ni hay nombres para el comité técnico. No hay nada de eso", afirmó.

Sobre la posibilidad de convocar a un periodo extraordinario en diciembre o enero, en caso de que el Tribunal Electoral emita una resolución sobre el procedimiento, indicó que los legisladores están preparados para atender las decisiones que correspondan.

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¿Cómo será el proceso para elegir a la nueva presidencia del INE?

La renovación de la presidencia del organismo contempla un procedimiento en la Cámara de Diputados, que comienza con la publicación de una convocatoria pública y la integración de un Comité Técnico de Evaluación.

La Cámara de Diputados deberá emitir una convocatoria pública para recibir los registros de quienes busquen encabezar el organismo electoral. Crédito: INE

Entre las principales etapas previstas se encuentran:

Convocatoria pública: establece los requisitos y las condiciones para que las personas interesadas se registren.

Comité Técnico de Evaluación: estará integrado por cinco personas encargadas de revisar los perfiles.

Evaluación de aspirantes: contempla la revisión de requisitos y la valoración de las personas participantes.

Selección de finalistas: el comité remitirá a la Jucopo los perfiles mejor evaluados.

Votación en el pleno: la Cámara de Diputados deberá elegir a la nueva presidencia mediante mayoría calificada.

La designación definitiva requiere el respaldo de dos terceras partes de los legisladores presentes. En caso de no alcanzarse los votos necesarios, existen mecanismos constitucionales para concretar el nombramiento.

Mientras se desarrolla este procedimiento, Blanca Yassahara Cruz García permanece como presidenta provisional del INE.

Monreal respalda a Blanca Cruz y las decisiones internas del INE

Cuestionado sobre el respaldo que, según una reportera, recibió Blanca Cruz de los nueve consejeros electorales restantes, Monreal consideró positivo que la presidenta interina haya conseguido acuerdos al interior del organismo.

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El coordinador de Morena destacó los acuerdos alcanzados por Blanca Cruz con las nueve consejerías electorales. Crédito: X/@BlancaYCG

El diputado destacó que las decisiones se estén tomando de manera colegiada y señaló que, a diferencia de lo ocurrido durante la gestión de Guadalupe Taddei, la actual conducción ha conseguido respaldo entre las consejerías en un periodo más corto.

“Morena respaldaría la estabilidad del INE”, expresó al ser cuestionado sobre la posibilidad de que Blanca Cruz permanezca al frente del instituto durante el proceso electoral de 2027.

Añadió que su partido apoyará las decisiones que tome el organismo para organizar los comicios, garantizar el conteo de los votos y mantener la estabilidad institucional.

Diputados esperan respuesta del TEPJF sobre la convocatoria del INE

La falta de acuerdos en la Cámara de Diputados mantiene pendiente la publicación de la convocatoria para elegir a quien ocupará la presidencia del INE de manera definitiva.

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La falta de acuerdos entre las bancadas llevó al Tribunal Electoral la controversia por el retraso en la convocatoria. (CUARTOSCURO)

El tema llegó al Tribunal Electoral después de que el PAN cuestionara el retraso y planteara acciones legales para exigir que avance el procedimiento.

La resolución del órgano jurisdiccional podría definir los siguientes pasos para la Cámara de Diputados, en un proceso que se desarrolla mientras el instituto enfrenta cuestionamientos sobre su autonomía e imparcialidad rumbo a las elecciones de 2027.

Las críticas sobre la independencia del organismo también han cobrado relevancia tras los señalamientos relacionados con la gestión de Guadalupe Taddei. En este escenario, la designación de su sucesora será uno de los asuntos centrales para la conducción del instituto electoral en los próximos años.

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