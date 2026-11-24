El Centro Cultural Futurama en la alcaldía Gustavo A. Madero alberga la K-pop Party 2026 con entrada gratuita este 28 de noviembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La K-pop Party 2026 llegará al Centro Cultural Futurama, en la alcaldía Gustavo A. Madero, con una tarde de DJ, dinámicas de baile, bazar temático y presentaciones de dance covers. La cita será el sábado 28 de noviembre, de 12:00 a 16:00 horas, y tendrá entrada gratuita.

La jornada está dirigida a quienes siguen la música popular coreana y sus comunidades de fanáticos. El programa anunciado incluye música para bailar, una dinámica de random dance, venta de artículos vinculados con el género y sorteos de álbumes de artistas favoritos.

PUBLICIDAD

La K-pop Party tendrá DJ, bazar y retos de baile

El encuentro se realizará en el Centro Cultural Futurama, ubicado en Otavalo 7, esquina con avenida Instituto Politécnico Nacional, en la colonia Lindavista de la alcaldía Gustavo A. Madero.

La programación contempla la participación de un DJ con música de K-pop durante la tarde. La selección buscará reunir canciones de distintos grupos y solistas para acompañar las actividades abiertas al público.

Uno de los momentos previstos será el random dance. En esta dinámica, las personas asistentes deberán identificar las canciones que suenen y reproducir las coreografías asociadas, de manera individual o junto con otros fanáticos.

También habrá presentaciones de dance covers, una práctica frecuente entre seguidores del género que recrean los movimientos, vestuarios y formaciones escénicas de sus artistas predilectos.

PUBLICIDAD

La convocatoria señala que el público podrá ganar álbumes de sus ídolos favoritos. El anuncio también anticipó otras sorpresas, aunque no detalló cuáles serán las mecánicas para participar en los obsequios.

El K-bazar formará parte de la propuesta. Este espacio reunirá productos relacionados con grupos, discos, accesorios, ropa y otros objetos que suelen circular dentro de las comunidades de seguidores.

El encuentro ofrece un bazar temático de mercancía y dinámicas con regalos de álbumes para las personas asistentes. (extrayendo crédito…)

El encuentro busca reunir a comunidades de fans en Lindavista

La actividad se realizará con el acompañamiento de Match 99.3 y K-pop México Radio. El llamado de los organizadores invita a acudir con amistades, preparar los pasos de baile y compartir la afición por la música coreana.

El K-pop se ha convertido en un fenómeno que abarca mucho más que los lanzamientos musicales. Sus seguidores suelen participar en retos de baile, crear contenidos para redes sociales, intercambiar artículos de colección y seguir las novedades de sus artistas.

PUBLICIDAD

La expansión del género se apoya en plataformas digitales como YouTube, TikTok, Facebook, Spotify e Instagram. Estos espacios permiten que los seguidores accedan a videoclips, transmisiones, coreografías, noticias y contenidos de artistas desde distintos países.

La pertenencia a estos grupos puede reforzar una identidad común entre jóvenes que comparten referencias musicales, códigos estéticos y formas de participación en línea. BTS y su fandom ARMY aparecen como uno de los casos más conocidos de esta organización internacional.

Las coreografías ocupan un lugar central dentro del género. Los grupos de K-pop suelen combinar canto con secuencias de baile sincronizadas, una característica que llevó a miles de seguidores a aprender y publicar sus propias versiones.

PUBLICIDAD

El K-pop combina música, estética y participación digital

La industria musical coreana reúne influencias del pop, el R&B, el hip hop, el rock, la música electrónica y el dance. Esta mezcla permite que sus propuestas conecten con públicos de gustos diversos.

Los videos musicales también son parte del atractivo. Los cambios de vestuario, las escenografías, la narrativa visual y las coreografías forman una propuesta que trasciende la escucha de una canción.

Los artistas de este género suelen pasar por procesos de formación que incluyen canto, baile, idiomas, manejo de redes sociales y presencia pública. Las agencias de entretenimiento definen roles dentro de los grupos, como líder, vocalista, rapero o bailarín principal.

PUBLICIDAD

Para muchas personas seguidoras, la música funciona como un punto de partida hacia otros intereses. La moda, los productos de cuidado facial, la gastronomía surcoreana y las producciones televisivas suelen ganar visibilidad dentro de estas comunidades.

La cultura conocida como Hallyu, u ola coreana, reúne esas expresiones y ha logrado presencia entre públicos jóvenes de México. Las redes sociales aceleraron esa circulación y facilitaron la creación de comunidades activas fuera de Corea del Sur.

Los hábitos de consumo también forman parte de la cultura fan

Los álbumes, las fotografías coleccionables, la ropa inspirada en artistas y los cosméticos asociados con la estética coreana forman parte de los artículos que buscan muchos seguidores.

PUBLICIDAD

El interés por estos objetos puede convertirse en una forma de identificación dentro de los fandoms. La adquisición de mercancía, las campañas para elevar reproducciones de una canción y la asistencia a reuniones presenciales son prácticas extendidas entre algunas comunidades.

El análisis sobre K-pop y juventudes en México advirtió que la exposición a modelos corporales y estéticos muy definidos puede generar expectativas difíciles de alcanzar. La imagen de piel perfecta, juventud y delgadez que proyectan algunas celebridades no representa la diversidad de la población surcoreana ni mexicana.

Nayeli López Rocha, especialista en estudios asiáticos de la Universidad Nacional Autónoma de México, planteó que los modelos difundidos por la industria responden a exigencias de un mercado globalizado.

PUBLICIDAD

La convivencia entre fanáticos también puede abrir espacios para el baile, la expresión creativa y el intercambio de intereses. A la vez, resulta útil distinguir entre la admiración por los artistas y los estándares comerciales que acompañan su imagen pública.

Las estaciones Lindavista y Deportivo 18 de Marzo del Metro facilitan el acceso en transporte público hacia el recinto de Lindavista.

Cómo llegar al Centro Cultural Futurama en transporte público

La estación de Metro más cercana al recinto es Deportivo 18 de Marzo, que conecta con las líneas 3 y 6. Desde ese punto, el trayecto a pie hacia Otavalo 7 toma cerca de 10 minutos por avenida Instituto Politécnico Nacional en dirección norte.

Otra alternativa es utilizar la estación Lindavista de la Línea 6 del Metro. Esa ruta puede resultar práctica para quienes lleguen desde el poniente o el oriente de la Ciudad de México.

PUBLICIDAD

En Metrobús, la parada recomendada es Lindavista, correspondiente a la Línea 6. Desde ahí se puede continuar a pie hasta el cruce de Otavalo y avenida Instituto Politécnico Nacional.

Las personas asistentes deberán considerar que la actividad comenzará a las 12:00 y concluirá a las 16:00. Al tratarse de un evento gratuito, conviene llegar con anticipación para participar en las dinámicas y recorrer el bazar.