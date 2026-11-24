Los integrantes del gabinete de Abelardo de la Espriella respaldaron al mandatario y defendieron su presencia durante la operación militar en Guaviare frente a los reparos del expresidente Santos (@A_OrdonezM/X | Gwladys Fouche/Reuters | Catalina Olaya/Colprensa)

Guardar

La publicación de imágenes de una operación militar en Guaviare abrió un nuevo cruce entre el gobierno de Abelardo de la Espriella y el expresidente Juan Manuel Santos. El exmandatario cuestionó que el jefe de Estado apareciera caminando entre los cuerpos de presuntos integrantes de grupos guerrilleros abatidos durante el operativo, entre ellos dos menores de edad.

En entrevista con El Espectador, Santos sostuvo que “eso de pasearse por los cadáveres es quitarle dignidad al jefe de Estado”. Sus reparos provocaron respuestas de integrantes del gabinete. Los ministros del Interior, Alejandro Ordóñez, y de Justicia, Iván Cancino, coincidieron en que el mandatario tiene la obligación constitucional de enfrentar a las organizaciones criminales. Además, ambos cuestionaron el proceso de paz con las Farc.

PUBLICIDAD

Juan Manuel Santos criticó las imágenes del mandatario y afirmó que caminar entre los cadáveres le resta dignidad a la figura presidencial (Colprensa)

Ministros cuestionaron las críticas de Santos

Ordóñez fue el primero en responder. El jefe de la cartera política afirmó que la dignidad presidencial no se afecta cuando el mandatario ejerce la autoridad para combatir el terrorismo. También señaló como una pérdida de dignidad el desconocimiento de la voluntad popular.

“La dignidad presidencial no se pierde ejerciendo la autoridad constitucional para combatir el terrorismo; se perdió cuando se desconoció la voluntad del pueblo que dijo NO EN LAS URNAS y se otorgó impunidad a crímenes atroces”, afirmó.

El ministro cuestionó el balance del acuerdo con las Farc y aseguró que el país enfrenta las consecuencias de que una organización criminal se convirtiera en una estructura narcotraficante con control territorial. En su pronunciamiento agregó: “Hoy el país sufre las consecuencias de haber convertido a un grupo criminal en una franquicia narcotraficante con control territorial. Quien debilitó la majestad del Estado con un mal acuerdo, carece de toda autoridad moral para dar lecciones al país”.

PUBLICIDAD

Alejandro Ordóñez defendió la actuación de De la Espriella y cuestionó el acuerdo de paz firmado con las Farc durante el gobierno de Santos (@MinInterior/X)

El ministro Cancino se sumó a la defensa del mandatario De la Espriella desde el Ministerio de Justicia. A su juicio, la dignidad presidencial depende de proteger a los ciudadanos y cumplir la Constitución.

“La dignidad de la Presidencia no se defiende con discursos ni con premios internacionales, se defiende protegiendo a los colombianos, respetando la voluntad popular y haciendo cumplir la Constitución y las leyes”, manifestó.

La defensa del uso de la fuerza estatal

El ministro de Justicia sostuvo que el proceso de paz no logró desarticular por completo las estructuras armadas de las Farc. Según dijo, estas se fragmentaron y dieron paso a grupos que se disputan territorios.

PUBLICIDAD

Cancino la relacionó con la extorsión, el reclutamiento de menores y la violencia. Frente a las fotografías y videos de Abelardo de la Espriella junto a los cuerpos de los abatidos, defendió el uso de la fuerza legítima del Estado como una responsabilidad del presidente, en su calidad de comandante supremo de las Fuerzas Militares y de Policía.

“Usar legítimamente las armas de la República para combatir a los terroristas y las organizaciones criminales no es indigno, es un deber constitucional del señor Presidente de la República”, sostuvo. Luego añadió: “o indigno sería tener la capacidad de defender a los colombianos y renunciar a hacerlo”.

PUBLICIDAD

Los ministros del Interior y de Justicia respondieron a Santos y señalaron que la dignidad presidencial debe estar relacionada con la protección de los ciudadanos (@MinjusticiaCo/X)

Cancino insistió en que la dignidad presidencial se afectó al desconocer las urnas y ofrecer impunidad sin alcanzar una paz verdadera. También afirmó que las víctimas no han recibido una indemnización completa.

“La dignidad de la Presidencia se perdió cuando se desconoció la voz del pueblo que dijo no, se desconoció cuando en lugar de combatir a los criminales se les ofreció impunidad sin obtener a cambio una paz verdadera y nunca hemos visto una completa indemnización a las víctimas”.

“Señor expresidente Santos, la dignidad de la Presidencia no se defiende con discursos ni con premios internacionales, se defiende protegiendo a los colombianos, respetando la voluntad popular y haciendo cumplir la Constitución y las leyes”, afirmó Cancino. La controversia se concentró en la forma en que el presidente estuvo presente después del operativo y en el significado que cada sector atribuye a esas imágenes.

PUBLICIDAD