El veedor Juan Felipe Pedraza, administrador de 'R3ntas', fue señalado por presunto acoso y por presuntamente ostentar un titulo academico que no tendría (@r3ntista/Instagram)

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La periodista Cristina Nicholls denunció públicamente a través de su cuenta en la red social X a Juan Felipe Pedraza Ramírez, administrador de la cuenta de veeduría ‘R3ntas’ o ‘Rentas’, señalándolo por presunto acoso y cuestionando la veracidad del título profesional de economista con el que se presentó ante la opinión pública.

Para respaldar sus afirmaciones, Nicholls publicó fotografías de un acta de conciliación adelantada ante la Fiscalía General de la Nación, documento en el cual aparece registrada la firma del denunciado -Juan Felipe Pedraza- junto a una casilla donde su nivel educativo figura consignado como bachiller y su ocupación como veedor ciudadano en Paipa, Boyacá.

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En su pronunciamiento, la comunicadora relató lo ocurrido durante la diligencia judicial sostenida con Pedraza y aseguró que el proceso penal sigue su curso tras la asignación de un número de noticia criminal el 9 de noviembre de 2026.

Cristina Nicholls denunció públicamente a Juan Felipe Pedraza Ramírez por presunto acoso y cuestionó el título de economista con el que se presentó ante los medios de comunicación (@Nicholls_C_/X)

Sobre la diligencia en el ente acusador y el registro académico del administrador ‘Rentas’, Nicholls escribió textualmente: “En la conciliación que tuvimos en la fiscalía, le sudaban las manos, no podía dejar de sacudir la pierna, sus respuestas a la fiscal fueron erráticas, no supo argumentar de dónde provenía su veeduría ciudadana, confunde sentencias, autos y resoluciones”.

“Ya tiene un fallo judicial en firme que le obligó a retirar información falsa de una de sus víctimas, pero lo más curioso de todo es que cuando le preguntaron cuál era su profesión, él contestó en voz baja ‘bachiller’. No, no es economista y el título que circula por acá es falso”, escribió la periodista en X.

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La comunicadora añadió en su publicación que continuará recopilando elementos probatorios relacionados con el hostigamiento denunciado y precisó: “Seguiré recolectando material probatorio que da cuenta de su hostigamiento; por ahora les dejo foto del acta de conciliación en donde con su propia firma ratifica que no ha alcanzado título universitario alguno”.

La periodista publicó en su cuenta de X fotografías de un acta de conciliación adelantada ante la Fiscalía General de la Nación, en la que aparece registrado el nivel educativo de Pedraza como bachiller (@Nicholls_C_/X)

Ante la denuncia, el hombre se pronunció en la misma red social en donde rechazó los señalamientos de la periodista: “1. Lo dicho por Nicholls es falso, como sus entregables wn MinInterior.2. Primero público la información PRIVADA, sin censurar.3. Yo no convalidé título, no tengo responsabilidad de hacerlo (sic)”.

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Para finalizar su mensaje, Juan Felipe Pedraza responsabilizó a la comunicadora de cualquier cosa que pueda atentar en su contra: “Si me matan o le pasa algo a mi familia fue con la información de ella proporcionó”.L

Juan Felipe Pedraza, administrador de la cuenta de veeduría ‘R3ntas', rechazó las denuncias en su contra por sus títulos académicos (@r3ntas/X)

Los polémicos cuestionamientos de ‘R3ntas’ sobre los títulos profesionales del Pacto Histórico

El señalamiento de Nicholls se produce después de que Juan Felipe Pedraza concediera una entrevista al programa Mañanas Blu, espacio en el que se presentó como un economista de 24 años graduado en Turquía y analista de riesgo financiero en la firma FRM, además de responsable de las publicaciones de denuncia desde el perfil ‘Rentas’.

Durante esa conversación radial, el joven explicó que alterna su empleo en el sector financiero con las investigaciones sobre hojas de vida y contratación estatal que difunde en redes sociales desde hace cerca de año y medio: “Tengo dos trabajos y sostengo mi hogar. Yo trabajo en FRM, reviso todo el tema de riesgo financiero respecto a entidades bancarias; puede ser con crédito o temas accionarios”.

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En la misma entrevista, Pedraza detalló el origen de sus publicaciones contra figuras vinculadas al Pacto Histórico y a la administración pública, mencionando el caso de Luz Verónica Estrada —señalada por un diploma de la Universidad Nacional y un contrato por $78 millones en el Secop— tras un incidente ocurrido en septiembre en el Congreso con el representante Daniel Briceño.

Juan Felipe Pedraza, más conocido como Rentas, fue el que dejó al descubierto lo que habría sido el modus operandi de la representante a la Cámara Verónica Estrada, acusada de falsificar sus títulos universitarios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al referirse a ese seguimiento, el veedor señaló: “La señora Verónica a mí me llamó la atención desde el momento en que le jaló la chaqueta a Daniel Briceño en el Congreso y ahí me puse a investigarla. Yo ya le había preguntado el 1 de octubre en público por qué no aparecía su matrícula profesional, pero yo ya sabía que no lo era y que, por el otro lado, había presentado un título falso”.

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Pedraza también mencionó en el espacio radial sus indagaciones sobre la representante por Bogotá Claudia Romero Nader —tras un derecho de petición ante la Universidad Javeriana sobre estudios de Administración de Empresas— y sobre la senadora Deicy Osorio.

“Es algo sistemático, es algo casi que patológico dentro del Pacto Histórico y dentro de la izquierda colombiana, o sea, presentarse como algo que no son. Yo no les estoy pidiendo título profesional, pero su electorado sí se engañó porque ellas se vendieron así con su título”, dijo en la entrevista con el medio en mención.

El administrador de ‘Rentas’ ha cuestionado públicamente títulos y antecedentes académicos de personas vinculadas al Pacto Histórico y a distintas entidades estatales (Suministrada a Infobae Colombia)

La denuncia en su contra resulta llamativa, pues mientras cuestiona y pone sobre la mesa un caso de presuntos títulos académicos falsos, también enfrenta señalamientos por hechos similares. Aunque hasta el momento no se conocen pruebas concluyentes que respalden esas acusaciones, la situación abre un debate sobre un posible doble rasero.

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