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La coalición saudí inició ataques aéreos contra los rebeldes hutíes tras la toma de Turbah en Yemen

La ofensiva aliada intenta asegurar un paso naviero clave tras el avance rebelde hacia posiciones estratégicas

La coalición saudí inició ataques aéreos contra los rebeldes hutíes tras la toma de Turbah en Yemen. (REUTERS/ARCHIVO)
La coalición saudí inició ataques aéreos contra los rebeldes hutíes tras la toma de Turbah en Yemen. (REUTERS/ARCHIVO)
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La coalición saudí inició ataques aéreos contra los rebeldes hutíes en la costa yemení del mar Rojo, después de que el grupo respaldado por Irán tomara Turbah, una ciudad situada en una vía que conecta Taiz con Adén.

El portavoz de la coalición, el mayor general saudí Turki al-Malki, afirmó que 100 aviones de combate respaldaban a las fuerzas del gobierno yemení reconocido internacionalmente. También sostuvo que la coalición aseguró la “protección aérea” del estrecho de Bab el-Mandeb y destruyó cientos de objetivos hutíes.

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La ofensiva busca responder a los avances hutíes en el suroeste de Yemen, donde la captura de Turbah y de posiciones de la costa del mar Rojo reforzó el control rebelde sobre rutas terrestres y marítimas. El gobierno yemení y Arabia Saudí anunciaron operaciones para recuperar territorios y frenar los ataques con misiles y drones.

No fue posible verificar de forma independiente los detalles de la campaña aérea anunciada por la coalición.

Turbah y el avance hacia Taiz

Los hutíes tomaron Turbah el domingo, antes de que el gobierno yemení anunciara una operación militar contra el grupo. La localidad había funcionado durante años como un puesto de las fuerzas gubernamentales que defendían Taiz, la tercera ciudad más grande del país.

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La ciudad está en una carretera principal entre Taiz y Adén, sede provisional del gobierno. Los rebeldes ya habían ocupado aldeas y zonas en las afueras de Taiz, con avances que facilitaron el cerco de la capital provincial.

La toma de la ciudad de Turbah por parte de los hutíes bloqueó el paso terrestre hacia Taiz. (REUTERS/ARCHIVO)
La toma de la ciudad de Turbah por parte de los hutíes bloqueó el paso terrestre hacia Taiz. (REUTERS/ARCHIVO)

El Instituto para el Estudio de la Guerra indicó que la toma de Turbah “probablemente restringirá de forma severa” la capacidad de las fuerzas gubernamentales para reforzar y abastecer sus posiciones en la provincia y la ciudad de Taiz.

El centro de estudios con sede en Washington añadió que el control de las rutas al norte de Turbah también puede limitar una retirada gubernamental. “Interrumpir el reabastecimiento tiene valor militar”, señaló en un análisis difundido el domingo.

Operación Amanecer de Yemen y tensión en el mar Rojo

El jefe del Consejo de Liderazgo Presidencial, Rashad al-Alimi, anunció que la operación denominada “Amanecer de Yemen” busca “restaurar las instituciones del Estado”, liberar Saná y terminar con el control hutí de la capital yemení.

Al-Malki prometió “pleno apoyo operativo” a las fuerzas gubernamentales hasta que los hutíes sean “eliminados”. El militar también defendió el derecho de Arabia Saudí a tomar medidas contra los rebeldes, que han lanzado misiles y drones contra el reino durante una escalada de casi tres meses.

Los rebeldes hutíes ocuparon la ciudad de Moca e islas del mar Rojo por donde pasa el doce por ciento del comercio mundial. (REUTERS/ARCHIVO)
Los rebeldes hutíes ocuparon la ciudad de Moca e islas del mar Rojo por donde pasa el doce por ciento del comercio mundial. (REUTERS/ARCHIVO)

Las Brigadas Gigantes, aliadas del gobierno, dijeron que iniciaron una “operación militar decisiva contra las milicias hutíes” en la zona de Bab el-Mandeb. El coronel Majed al-Nazili, portavoz de las fuerzas apoyadas por Arabia Saudí, afirmó que atacaron posiciones hutíes en Dhubab.

Los hutíes avanzaron por la costa occidental a principios de septiembre y ocuparon Moca, además de varias islas del mar Rojo. Esas conquistas les permitieron controlar el lado yemení del estrecho, por donde transita el 12% del comercio mundial.

El petróleo registra movimientos durante la ofensiva

En la jornada del lunes, el crudo Brent subió 0,34%, hasta USD 102,60 por barril, según los datos adjuntos. El crudo estadounidense se cotizó en USD 90,68 por barril, con una baja de 0,47%.

El repunte del Brent coincidió con las operaciones alrededor de Bab el-Mandeb, una de las rutas marítimas por las que circula el comercio internacional entre el mar Rojo y el golfo de Adén.

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