Elementos de las fuerzas armadas y cuerpos de seguridad custodian y escoltan a personas detenidas al subir a bordo de una aeronave militar durante un operativo nocturno. En las imágenes se observa el desplazamiento sobre la pista y la permanencia de los asegurados en los asientos del interior del transporte aéreo.

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La captura de ‘El Chapo Isidro’ el 20 de noviembre de 2026 modificó el listado de objetivos prioritarios del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).

Fausto Isidro Meza Flores, señalado como dirigente de una organización criminal con operaciones en Sinaloa, fue detenido por fuerzas mexicanas con apoyo de inteligencia estadounidense.

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El director del FBI, Kash Patel, confirmó que era el fugitivo número 11 de la lista de los Diez Más Buscados capturado durante la segunda administración de Donald Trump.

Con su arresto, nueve personas permanecen en el listado histórico de objetivos activos, a la espera de que la agencia incorpore oficialmente a un nuevo fugitivo para completar los diez lugares.

Sus perfiles abarcan desde dirigentes de organizaciones criminales transnacionales hasta presuntos responsables de homicidios y delitos financieros.

De acuerdo con los registros del FBI, las recompensas ofrecidas por información que conduzca a sus capturas alcanzan los 10 millones de dólares, dependiendo del caso.

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Efectivos armados de las fuerzas de seguridad custodian el traslado de alias El Chapo Isidro en una zona pavimentada. (Defensa de México)

¿Quiénes son los nueve fugitivos que siguen entre los más buscados del FBI?

Estos son los nombres, los delitos por los que son buscados y las recompensas que ofrecen las autoridades estadounidenses:

1. Yulan Adonay Archaga Carias, alias ‘Porky’

Recompensa: 10 millones de dólares

Es señalado como uno de los principales dirigentes de la Mara Salvatrucha (MS-13) en Honduras. Estados Unidos lo acusa de narcotráfico internacional, crimen organizado, posesión de armas de uso militar y ordenar asesinatos. Es el fugitivo con la recompensa más alta entre los nueve que permanecen en la lista.

2. Ruja Ignatova, ‘La reina de las criptomonedas’

Recompensa: 5 millones de dólares

La empresaria de origen búlgaro es buscada por su presunta participación en el fraude financiero internacional OneCoin, un esquema de inversión en criptomonedas que habría provocado pérdidas multimillonarias a inversionistas de distintos países. Desapareció en 2017 y es considerada una de las mujeres más buscadas por las autoridades estadounidenses.

3. Wilver Villegas-Palomino

Recompensa: 5 millones de dólares

Es identificado como integrante de alto rango del Ejército de Liberación Nacional (ELN), guerrilla colombiana. Enfrenta acusaciones relacionadas con narcoterrorismo y distribución internacional de cocaína, particularmente por presuntas operaciones de tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

4. Giovanni Vicente Mosquera Serrano

Recompensa: 1 millón de dólares

Las autoridades estadounidenses lo identifican como dirigente de alto nivel del Tren de Aragua, organización criminal transnacional de origen venezolano. Es buscado por cargos relacionados con distribución internacional de cocaína y presunto apoyo material a una organización terrorista extranjera.

5. Bhadreshkumar Chetanbhai Patel

Recompensa: 1 millón de dólares

El ciudadano indio es acusado de asesinar a puñaladas a su esposa, Palak Patel, el 12 de abril de 2015, dentro de una sucursal de Dunkin’ Donuts en Hanover, Maryland. Después del crimen habría escapado y desde entonces permanece prófugo.

El sitio web del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos presenta registros de personas requeridas por la justicia, entre ellas una señalada como capturada. (FBI)

6. Omar Alexander Cárdenas

Recompensa: 1 millón de dólares

Es buscado por su presunta responsabilidad en el asesinato de un hombre ocurrido en agosto de 2019 en Sylmar, California. El FBI sostiene que el crimen fue cometido con arma de fuego y mantiene activa su búsqueda.

7. Trung Duc Lu

Recompensa: 1 millón de dólares

El fugitivo es acusado de participar en el secuestro, tortura y asesinato de dos hermanos vietnamitas en Filadelfia, Pensilvania, en agosto de 2014. Un tercer hombre también fue privado de la libertad y torturado, pero logró sobrevivir.

8. Satinderjeet Singh, alias ‘Goldy Brar’

Recompensa: 1 millón de dólares

El FBI incorporó a Singh a su lista el 20 de noviembre de 2026. Es señalado por sus presuntos vínculos con la organización criminal Bishnoi y por su participación en actividades violentas relacionadas con asesinatos, extorsiones y tiroteos en Estados Unidos y Canadá.

9. Joseph Matos, alias ‘Troubles’

Recompensa: 1 millón de dólares

Fue agregado al listado el 20 de octubre de 2026. Las autoridades lo relacionan presuntamente con la pandilla Milwaukee Kings y lo buscan por su posible participación en el asesinato de un integrante de la Guardia Nacional estadounidense, ocurrido el 3 de julio de 2021 en el vecindario Belmont Cragin de Chicago.

El sitio web del FBI presenta las identidades y retratos de cuatro personas que integran su lista de los fugitivos más buscados. (FBI)

¿Por qué el FBI busca a estos nueve fugitivos?

Los perfiles muestran que la lista no está integrada exclusivamente por narcotraficantes. Aunque las organizaciones criminales transnacionales tienen una presencia importante, también figuran personas acusadas de homicidio, secuestro, terrorismo y fraude financiero.

Otro dato relevante es el aumento de las recompensas. En marzo de 2026, el FBI anunció que elevó a un millón de dólares el monto mínimo ofrecido por información que permita capturar a los fugitivos de esta lista.

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En algunos casos, como los de Archaga Carias, Ignatova y Villegas-Palomino, las cantidades son considerablemente mayores.

La detención de ‘El Chapo Isidro’ también confirmó el alcance de la cooperación internacional en la persecución de objetivos prioritarios.

Kash Patel reconoció públicamente la participación de las autoridades mexicanas y aseguró que Meza Flores se convirtió en el undécimo fugitivo de los Diez Más Buscados capturado durante el gobierno de Donald Trump.