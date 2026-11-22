Más de 13 soldados resultaron heridos tras el ataque con drones explosivos y un carro bomba contra el batallón del Ejército en La Jagua de Ibirico, Cesar. - crédito capturas de video

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Un ataque con drones explosivos y un carro bomba contra el Batallón Especial Energético y Vial N.º 2 del Ejército Nacional, ubicado en La Jagua de Ibirico, Cesar, dejó más de 13 soldados heridos y un militar muerto, según informó La FM. La ofensiva ocurrió hacia las 11:00 de la noche del sábado 21 de noviembre de 2026 y provocó una emergencia en el municipio.

Los uniformados lesionados fueron trasladados al Hospital Jorge Isaac Rincón Torres, donde recibieron atención médica. Según informó el gerente del centro asistencial al medio, varios pacientes presentaban heridas de extrema gravedad, incluidas amputaciones, por lo que fue necesario gestionar apoyo de otras instituciones hospitalarias.

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Alcalde de La Jagua de Ibirico alertó sobre posibles nuevos ataques

El alcalde Leonardo Favio Hernández Cataño, conocido como Leo Hernández, fue uno de los primeros funcionarios en pronunciarse sobre la ofensiva. A través de su cuenta en redes sociales rechazó el hostigamiento contra la unidad militar y solicitó apoyo de ambulancias a los hospitales cercanos.

“Tenemos más de 13 soldados heridos, por favor necesitamos ambulancias de los hospitales cercanos”, publicó el mandatario.

En otro mensaje, Hernández pidió a los habitantes permanecer en sus viviendas y evitar desplazamientos por las calles ante el riesgo de nuevas acciones con drones.

“¡Urgente! Solicito a la población civil mantenerse en sus viviendas, evitar salir a las calles por posibles ataques con drones", advirtió.

El alcalde de La Jagua de Ibirico rechazó el ataque contra el Batallón Especial Energético y Vial N.º 2 y pidió a la población permanecer en sus viviendas ante posibles nuevos ataques con drones. - crédito @leohalcalde/X

De acuerdo con la emisora, la emergencia tuvo otro episodio cuando un dron fue observado sobrevolando las instalaciones del Hospital Jorge Isaac Rincón Torres. Ante la presencia del dispositivo, los soldados encargados de la seguridad del centro asistencial realizaron disparos al aire para intentar neutralizarlo.

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Gobernación del Cesar activó protocolos de emergencia

Tras el ataque, la Gobernación del Cesar informó que activó la alerta en la red hospitalaria pública y privada del departamento para garantizar la atención de los militares heridos.

La Secretaría de Salud Departamental y el Centro Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastres (CRUE) coordinaron la disponibilidad de ambulancias y los traslados de los pacientes que requieren atención en instituciones de mayor complejidad.

La administración departamental señaló que los servicios de urgencias permanecen preparados para recibir a los lesionados y que se mantiene la articulación con las instituciones prestadoras de servicios de salud.

Por instrucción de la gobernadora Elvia Milena Sanjuan, también se dispuso el seguimiento de la emergencia y la coordinación de los recursos hospitalarios y de transporte asistencial.

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En un pronunciamiento, la Gobernación rechazó lo ocurrido en las instalaciones militares: “Rechazamos con absoluta contundencia el cobarde ataque contra las instalaciones del Batallón Especial Energético y Vial N.º 2 del Ejército Nacional, en La Jagua de Ibirico”.

La Gobernación del Cesar rechazó el ataque y anunció la activación de la red hospitalaria, la disponibilidad de ambulancias y la coordinación de los traslados de los militares heridos. - crédito @GobdelCesar/X

Didier Lobo rechazó el ataque y pidió acciones de las autoridades

El senador y exalcalde de La Jagua de Ibirico, Didier Lobo, también se pronunció sobre la ofensiva. El congresista calificó lo ocurrido como un hecho de extrema gravedad y señaló que representa una amenaza directa para el municipio.

En su declaración, Lobo manifestó que las explosiones generaron temor entre los habitantes y expresó su preocupación por las afectaciones a los integrantes de la Fuerza Pública.

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“Nuestros soldados merecen garantías para cumplir su misión y nuestras familias merecen vivir tranquilas”, expresó.

El senador pidió al Gobierno Nacional y a las autoridades militares una respuesta inmediata, el fortalecimiento de las capacidades de la Fuerza Pública y acciones para identificar y capturar a los responsables.

Además, hizo un llamado a las administraciones de Chiriguaná, Agustín Codazzi, El Paso y Curumaní para que dispusieran de ambulancias y apoyaran al Hospital Jorge Isaac Rincón Torres en la atención y el traslado de los uniformados.

“En este momento, toda la capacidad de respuesta es necesaria. La solidaridad y la articulación entre municipios pueden ser determinantes para garantizar una atención oportuna a nuestros soldados”, manifestó.

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Didier Lobo, exalcalde de La Jagua de Ibirico condenó el ataque contra el batallón, reportó militares heridos y la pérdida de una vida, y exigió al Gobierno Nacional reforzar la seguridad y dar con los responsables. - crédito @DidierLobo_Ch/X

No se ha establecido quién está detrás del ataque en La Jagua de Ibirico

Hasta el momento, no se ha establecido oficialmente la autoría de la ofensiva contra el Batallón Especial Energético y Vial N.º 2 ni se ha identificado al grupo armado que estaría detrás de los hechos.

Aunque el medio reportó un militar muerto y más de 13 soldados heridos, no se conocía un balance oficial definitivo del Ejército Nacional sobre las víctimas y los daños ocasionados.