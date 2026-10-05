El régimen de China cerró 670 bancos para contener los riesgos de iliquidez y corridas

Xi Jinping brinda durante la recepción por el Día Nacional, en vísperas del 77.º aniversario de la fundación de la República Popular China, en el Gran Salón del Pueblo de Pekín, China, el 30 de septiembre de 2026 (Reuters)

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China cerró 670bancos en 2025, una cifra récord equivalente a casi una de cada cuatro entidades financieras del país, para contener los riesgos de iliquidez y posibles corridas en medio de la desaceleración del crédito, la crisis inmobiliaria y la fragilidad de los prestamistas regionales.

La reducción dejó 3.139 instituciones bancarias tras una caída del 23% en los cuatro años previos a 2025, de acuerdo con datos de la Autoridad Nacional de Regulación Financiera de China. La mayoría de las entidades clausuradas operaba en zonas rurales.

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El sistema bancario estatal chino concentra activos por unos 64 billones de dólares, pero la demanda de préstamos muestra señales de debilitamiento en la segunda economía mundial. Los bajos tipos de interés y la deflación también reducen la rentabilidad de las entidades, mientras se prolonga la recesión del mercado inmobiliario.

Fusiones forzosas para contener el riesgo regional

Los cierres no implicaron, en su mayoría, una liquidación inmediata con pérdidas para los depositantes. Las autoridades aplicaron absorciones y fusiones forzosas: cooperativas pequeñas y bancos de villa pasaron a integrarse en bancos comerciales rurales provinciales de mayor tamaño y bajo control estatal.

Los bancos rurales y municipales representan más de una cuarta parte de los activos combinados del sector bancario chino. Su exposición al desplome de las ventas de terrenos, a la paralización de la construcción en provincias secundarias y a las deudas de los Vehículos de Financiación de los Gobiernos Locales, conocidos como LGFV, elevó la morosidad de sus carteras.

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La agencia Fitch Ratings considera que estos pequeños prestamistas siguen siendo el eslabón más débil del sistema. La calificadora describió un sector con baja calidad de activos, escasa capitalización y limitaciones de gobierno corporativo, especialmente en las regiones menos desarrolladas.

Jason Bedford, investigador visitante sénior del Instituto de Asia Oriental de la Universidad Nacional de Singapur, sostuvo que las fusiones buscan “simplificar las regulaciones” y “eliminar el riesgo de problemas de liquidez en las instituciones más pequeñas”.

El objetivo prioritario es “prevenir y eliminar el riesgo de eventos de iliquidez o corridas bancarias en pequeñas instituciones regionales”, afirmaron expertos consultados por Financial Times. La consolidación responde a problemas acumulados que, según analistas de Rhodium Group, actúan como un freno para el crecimiento económico chino.

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Wuhan y la intervención sobre Z-Bank

La presión ya alcanzó a entidades urbanas. En julio, el gobierno de Wuhan tomó el control de Z-Bank, una institución con dificultades financieras, en la primera intervención de este tipo desde la realizada sobre Baoshang Bank, en Mongolia Interior, en 2019.

Z-Bank tenía activos totales estimados en 124.000 millones de yuanes al cierre de 2024, según Moody’s. Más tarde fue fusionado con Hankou Bank, otra entidad con sede en Wuhan.

La calificadora sostuvo que la operación “ilustra claramente los desafíos que enfrentan las instituciones financieras regionales más pequeñas y con menos recursos”. También anticipó que el proceso continuará mientras los reguladores intenten resolver los riesgos de esas entidades.

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La necesidad de reforzar el sistema se extiende a los grandes bancos estatales. En septiembre, las autoridades anunciaron planes para recaudar USD 54.000 millones de capital para compañías de seguros e inyectar fondos en ICBC y el Banco Agrícola de China.

La medida siguió a la inyección de casi USD 70.000 millones realizada el año anterior en otros cuatro grandes bancos estatales mediante ventas de acciones. Los márgenes de interés netos, la diferencia entre las tasas cobradas por préstamos y las pagadas por depósitos, permanecen bajo presión desde hace años.

Karen Wu, analista de CreditSights, firma de asesoría crediticia propiedad de Fitch, consideró que los bancos de mayor tamaño mantienen mejores perspectivas. Sin embargo, advirtió que las entidades pequeñas son más vulnerables por sus márgenes de interés netos más reducidos.

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“Para estos bancos más pequeños, la consolidación es fundamental”, afirmó Wu. A su juicio, los bancos grandes deben absorber a los menores o las autoridades locales deben aportar capital adicional para evitar alteraciones en el mercado financiero y daños a la confianza de los depositantes.

Crédito más débil y la crisis inmobiliaria

La reestructuración bancaria coincide con el retroceso del auge inmobiliario iniciado en 2021. Tras décadas en las que el crédito impulsó la expansión económica china, el endeudamiento de gobiernos locales, desarrolladores y entidades regionales se convirtió en una fuente de vulnerabilidad.

El Banco Popular de China registra, a través de su índice de finanzas sociales totales, que el crecimiento general del crédito —incluidos los bonos gubernamentales— continúa, aunque a un ritmo menor que en años anteriores. Los nuevos préstamos denominados en yuanes incluso se redujeron en abril y julio.

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La debilidad de la actividad interna contrasta con el avance internacional de China en vehículos eléctricos, robótica avanzada y tecnología. El consumo doméstico debilitado y la persistente pérdida de confianza limitan la recuperación de la economía.

En Shenyang, en la provincia de Liaoning, Banco Shengjing se fusionó con otras entidades crediticias. Un reportero de Financial Times visitó una sucursal donde se ofrecían tasas bajas para cuentas de ahorro y un empleado indicó que los préstamos hipotecarios solo estaban disponibles en una única oficina.

La fragilidad financiera restringe la capacidad del Banco Popular de China para endurecer su política monetaria o permitir una fluctuación más libre de las tasas. El regulador mantiene inyecciones recurrentes de liquidez para impedir que el riesgo se propague hacia los grandes bancos estatales.

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