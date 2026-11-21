El silencio comenzó después de que se confirmara que Erick Selim tomaría el lugar de Ibarreche como la voz de Brendan, el Rey Bandido, en la nueva versión de la cinta de LAIKA Studios (Redes sociales)

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Javier Ibarreche permanece sin actividad en sus redes sociales desde hace varios días, luego de que una fuerte polémica lo obligó a ceder su papel en el doblaje de Wildwood: El bosque salvaje. La ausencia del creador de contenido mexicano disparó todo tipo de especulaciones entre sus seguidores y encendió el debate sobre el uso de celebridades en el doblaje cinematográfico.

El silencio comenzó después de que se confirmara que Erick Selim tomaría el lugar de Ibarreche como la voz de Brendan, el Rey Bandido, en la nueva versión de la cinta de LAIKA Studios. Desde entonces, el crítico de cine no ha subido reseñas, videos ni historias en TikTok, Instagram ni X, plataformas donde acumula millones de seguidores.

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La cuenta La Tía Sandra fue una de las que impulsó la conversación en X al cuestionar abiertamente el paradero digital del tiktoker y sugerir que el silencio respondería al mal momento anímico que habría atravesado tras el rechazo del público. Sin embargo, no existe un reporte oficial que confirme una desaparición física ni información que indique que Ibarreche se encuentre en peligro. Tampoco ha anunciado un retiro definitivo de las redes sociales.

La nueva versión en español latino de Wildwood: El bosque salvaje comenzó a proyectarse en cines mexicanos el 12 de noviembre y ya genera reacciones favorables entre espectadores que habían cuestionado el doblaje original.

El origen de la polémica por el doblaje de Wildwood

El malestar escaló hasta convertirse en una petición en Change.org, impulsada por la usuaria Stefanny Alanis, que exigía a LAIKA Studios regrabar el doblaje con intérpretes especializados (Ibarreche Javier)

La controversia se desató tras el estreno de Wildwood: El bosque salvaje en cines mexicanos, el 29 de octubre de 2026. La cinta en stop motion de LAIKA Studios llegó a salas con un reparto de doblaje en español latino integrado por figuras mediáticas conocidas como star talents.

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En esa primera versión, Ibarreche dio voz a Brendan, el Rey Bandido, mientras que Macarena García interpretó a Prue McKeel y Natalia Téllez a Alexandra Svik. Parte del público cuestionó la falta de expresividad y naturalidad en las interpretaciones, y reavivó el debate sobre las oportunidades laborales que se les niegan a los actores de doblaje profesionales cuando se eligen celebridades para papeles protagónicos.

El malestar escaló hasta convertirse en una petición en Change.org, impulsada por la usuaria Stefanny Alanis, que exigía a LAIKA Studios regrabar el doblaje con intérpretes especializados. La solicitud pasó de 6 mil 600 firmas el 7 de noviembre a superar las 14 mil para mediados de ese mes.

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La respuesta de Ibarreche y el anuncio del redoblaje

Ante los señalamientos, Ibarreche publicó el 6 de noviembre un extenso comunicado en Instagram y TikTok. En el mensaje reconoció que su interpretación no cumplió con las expectativas de parte de la audiencia y calificó como doloroso quedar fuera del proyecto.

(Instagram / LAIKA Studios)

“No acepté un trabajo para quitárselo a un actor de doblaje, lo acepté para volverme uno”, escribió el creador de contenido, quien defendió su intención de construir una carrera dentro del doblaje profesional.

El 10 de noviembre, la distribuidora Imagem Films México confirmó que la película tendría una segunda versión de doblaje, disponible en cines a partir del 12 de noviembre. En un comunicado, la empresa aclaró que la decisión no pretendía invalidar ni desacreditar el trabajo del elenco original y que la primera versión se había realizado conforme a los estándares profesionales establecidos.

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(Instagram / LAIKA Studios)

Los cambios de voces y las reacciones del nuevo elenco

Con el anuncio, tres personajes cambiaron de intérprete: Erick Selim sustituyó a Ibarreche como Brendan, Danna Alcalá tomó el lugar de Macarena García como Prue McKeel, y Erica Edwards reemplazó a Natalia Téllez como Alexandra Svik. Emilio Treviño conservó su papel como Curtis Mehlberg.

Selim, quien cuenta con 17 años de carrera y ha sido la voz de Buzz en Lightyear y de Morfeo en Matrix Resurrecciones, declaró a TV Notas que grabó sin ver la primera versión ni los clips que circulaban en redes, basándose únicamente en el material original en inglés. El actor evitó señalar como un error la elección inicial del elenco y destacó el trabajo de Ibarreche en sus reseñas de cine.

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Por su parte, Edwards remarcó la diferencia entre la preparación de un actor de doblaje profesional y la de una figura mediática contratada por su capacidad de difusión. “Es importante darle su lugar al actor de doblaje”, afirmó la intérprete, quien subrayó que ningún actor le quita el trabajo a otro, ya que la decisión depende de quien contrata.

El impacto en taquilla tras el cambio de voces

El reestreno con el nuevo doblaje tuvo un efecto medible en la recaudación de la película. Según datos de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine), la taquilla de Wildwood creció un 30% tras el cambio de voces.

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El fenómeno también impactó en la popularidad de Erick Selim, cuyos seguidores en Instagram pasaron de 6 mil a más de 21 mil luego de asumir el papel de Brendan en reemplazo de Ibarreche.

Quién es Javier Ibarreche y cómo llegó al doblaje

Desde ese momento, Ibarreche construyó una comunidad de millones de seguidores en TikTok, donde se presenta como un “fan intenso” del cine más que como un crítico con formación periodística (TV Azteca)

Javier Ibarreche es un creador de contenido mexicano que estudió Literatura Dramática y Teatro en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Antes de dedicarse a las redes sociales, trabajó como profesor de español y teatro en una escuela secundaria.

Su popularidad despegó durante la pandemia de covid-19, en 2020, cuando subió a TikTok un video haciendo una crítica sobre la película “La Liga de la Justicia”, de Zack Snyder. El clip superó en reproducciones a cualquier otro contenido que había publicado hasta entonces y marcó el inicio de su carrera como comentarista de cine en redes.

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Desde ese momento, Ibarreche construyó una comunidad de millones de seguidores en TikTok, donde se presenta como un “fan intenso” del cine más que como un crítico con formación periodística. También conduce el podcast “Nada que ver” y mantiene un canal de YouTube llamado “Yo te lo comparo”. En paralelo, ha desarrollado una carrera como standupero, actor y dramaturgo.

Su perfil lo llevó a cubrir la alfombra roja de los Premios Oscar para TV Azteca en 2023 y 2024, donde entrevistó a figuras como Antonio Banderas, Alfonso Cuarón y James Cameron. Antes de su participación en Wildwood, Ibarreche ya contaba con experiencia como actor de doblaje en producciones como Transformers: El despertar de las bestias, Spider-Man: A través del Spider-Verso, Las aventuras de Maurice, DC Liga de Súpermascotas y Avatar: La leyenda de Aang.

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